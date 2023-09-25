За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
Венгрия выступила против антироссийских санкций в области ядерной энергетики
Венгрия не поддержит санкции против России в области ядерной энергетики, так как это противоречит интересам Будапешта, заявил на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене глава МИД страны Петер Сийярто.
По его словам, Венгрия выступает против любых санкций в отношении ядерных технологий, топлива, строительства или эксплуатации объектов ядерной энергетики, передает ТАСС.
Глава МИД Венгрии отметил, что стоит учитывать тот факт, что США только в первой половине 2023 года сами закупили в два раза больше урана из России, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что Индия впервые за четыре года приобрела у России партию урана.