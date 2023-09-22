Эксперт объяснила заложенный в бюджете рост доходов и инвестиций

Экономист Солянникова назвала источники роста ВВП и укрепления рубля в новом трехлетнем бюджете России

Tекст: Олег Исайченко

«Нужно прежде всего сказать, что, если мы посмотрим на расходную часть федерального бюджета, то увидим, что социальные обязательства государства будут выполнены. Будут проиндексированы пенсии, будет выплачиваться единое пособие в рамках поддержки семей с детьми. Остается программа материнского капитала, улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, программа социальных контрактов в рамках поддержки малоимущих. На все это запланированы бюджетные ассигнования», – отметила Светлана Солянникова, руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

«Также в бюджете сохранится практика софинансирования социальных обязательств государства, реализуемых в субъектах РФ за счет средств социального фонда. Поэтому запланированный уровень социальных расходов федерального бюджета будет достаточным для обеспечения социальной стабильности в обществе. Его можно рассматривать как гарант сохранения роста доходов населения и продолжения программ, которые будут нацелены на сокращение количества людей с низкими доходами», – пояснила спикер.



«Если мы говорим о расходах, связанных с поддержкой нашей экономики, то нужно отметить, что мы продолжаем реализовывать программы, связанные с обеспечением технологического суверенитета страны, с поддержкой компаний, отраслей, которые как раз позволят нам развиваться в рамках жестких санкционных ограничений на ввоз некоторых товаров. Например, мы будем поддерживать радиоэлектронику», – сказала эксперт.

«Но при этом все равно госпрограммы по сохранению населения, здоровья, благополучия людей, комфортной и безопасной среды для жизни, составляют около 40% программных расходов бюджета. Это говорит о том, что бюджет будет направлен на человека, на сохранение нас как страны, на повышение качества человеческого капитала. Это тоже один из факторов экономического роста», – детализировала специалист.

«Также в бюджете прогнозируется рост ВВП и укрепление рубля по отношению к доллару. Причина в том, что внутренний спрос и внутреннее потребление становятся у нас источником роста ВВП и, соответственно, позволяют говорить об увеличении объема доходов федерального бюджета», – отметила аналитик.

«Кроме того, при таком уровне темпов роста ВВП государство вполне может реализовывать те программы, которые нацелены на достижение национальных целей социально-финансового развития до 2030 года. Это – сохранение населения, рост производительности труда, рост доходов у граждан и превращение нас в высокотехнологичную страну. Как в теории, так и на практике, мы демонстрируем, что рост внутреннего спроса, рост потребительского спроса – это источник экономического роста», – сказала Солянникова.

«Что касается инвестиций в развитие производства, то они, по прогнозу, вырастут на 6% в 2023 году. В документах стратегического планирования заложен рост объема инвестиций на 70% к 2030 году по сравнению с 2020 годом. Такой рост вложений невозможен без роста бюджетных инвестиций. Соответственно, федеральный бюджет формируется так, чтобы обеспечивать достижения этой стратегической цели, связанной с развитием российской экономики, с темпами и качеством экономического роста», – добавила собеседница.

«По прогнозам, торговый баланс России вырастет до 145,3 млрд долларов в 2023 году и до 160 млрд долларов в 2026 году. Все на него обращают внимание, потому что соотношение экспорта-импорта в торговом балансе может рассматриваться либо как фактор, который способствует ослаблению курса национальной валюты, либо его усилению. В 2023 году мы структуры экспорта не видим, но можем обратить внимание, что идет сокращение экспорта в первом и втором квартале на 32%, по данным Банка России. При этом растет импорт. Во втором квартале 2023 года он вырос чуть ли не на 33%», – заметила экономист.

«Такая диспропорция торгового баланса – это один из факторов, влияющих на ослабление курса рубля по сравнению с долларом. Это ведет к росту курсовых разниц и становится фактором роста прибыли в некоторых отраслях. Например, банковский сектор ожидает почти 2 трлн рублей совокупной прибыли по итогам 2023 года», – подчеркнула она.

«Также мы говорим о росте прибыли у экспортеров, потому что на экспорт становится выгоднее поставлять, чем продавать внутри страны. Курсовые разницы приводят к тому, что с одной стороны, ослабляется курс рубля, с другой стороны, растет прибыль в некоторых секторах экономики. Такие дисбалансы оказывают влияние на курс доллара. В совокупности с проблемами, связанными с возвратом экспортной выручки, это приводит к волатильности национальной валюты», – пояснила Солянникова.

«Поэтому все обращают внимание на торговый баланс – и Банк России, и правительство, и эксперты. Более того, наличие таких доходов – это тоже один из источников роста доходов федерального бюджета», – резюмировала собеседница.

В пятницу правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. До 1 октября он будет внесен в Госдуму, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Как следует из материалов с основными параметрами проекта бюджета, в ближайшую трехлетку казна будет исполняться с дефицитом, размер которого не превысит 1% ВВП.

Доходы и расходы бюджета, наоборот, резко вырастут: теперь доходы прогнозируются в среднем на уровне 33,5 трлн руб. в год, а расходы – на уровне 35,5 трлн руб. в год. В актуальном бюджете расходы и доходы заложены ниже 30 трлн руб.

В материалах отмечается, что при подготовке проекта правительство исходило из сохранения «относительно высоких» темпов роста экономики в диапазоне 2,2–2,3% ВВП ежегодно. Проект трехлетнего бюджета предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений, к которым относится социальная поддержка наиболее уязвимых категорий, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов и развитие инфраструктуры, говорится в материалах.

По прогнозам, рубль укрепится до 94 рубля за один доллар в 2023 году и до 90–92 рубле в 2024–2026 годах. Инфляция замедлится до 4% к 2025 году. Номинальный ВВП достигнет 180 трлн рублей в 2024 году и 202 трлн рублей в 2026 году. Торговый баланс вырастет до 145,3 млрд долларов в 2023 году и до 160 млрд долларов в 2026 году.

Вырастут и доходы населения: на 4% в 2023 году и на 2,8% в год в 2024–2026 годах. Зарплата будет расти на 6,2% в 2023 году и на 4% в год следующие три года. Безработица останется низкой и составит 3,1%. Инвестиции в развитие производства и инфраструктуры вырастут на 6% в 2023 году и на 3% в год в 2024–2026 годах.