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Эксперт объяснила заложенный в бюджете рост доходов и инвестиций
Экономист Солянникова назвала источники роста ВВП и укрепления рубля в новом трехлетнем бюджете России
«В бюджете прогнозируется рост ВВП и укрепление рубля по отношению к доллару. Причина в том, что внутренний спрос и внутреннее потребление становятся у нас источником роста ВВП и, соответственно, позволяют говорить об увеличении объема доходов федерального бюджета», – сказала газете ВЗГЛЯД экономист Светлана Солянникова. В пятницу правительство одобрило проект федерального бюджета на три года.
«Нужно прежде всего сказать, что, если мы посмотрим на расходную часть федерального бюджета, то увидим, что социальные обязательства государства будут выполнены. Будут проиндексированы пенсии, будет выплачиваться единое пособие в рамках поддержки семей с детьми. Остается программа материнского капитала, улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, программа социальных контрактов в рамках поддержки малоимущих. На все это запланированы бюджетные ассигнования», – отметила Светлана Солянникова, руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.
«Также в бюджете сохранится практика софинансирования социальных обязательств государства, реализуемых в субъектах РФ за счет средств социального фонда. Поэтому запланированный уровень социальных расходов федерального бюджета будет достаточным для обеспечения социальной стабильности в обществе. Его можно рассматривать как гарант сохранения роста доходов населения и продолжения программ, которые будут нацелены на сокращение количества людей с низкими доходами», – пояснила спикер.
«Если мы говорим о расходах, связанных с поддержкой нашей экономики, то нужно отметить, что мы продолжаем реализовывать программы, связанные с обеспечением технологического суверенитета страны, с поддержкой компаний, отраслей, которые как раз позволят нам развиваться в рамках жестких санкционных ограничений на ввоз некоторых товаров. Например, мы будем поддерживать радиоэлектронику», – сказала эксперт.
«Но при этом все равно госпрограммы по сохранению населения, здоровья, благополучия людей, комфортной и безопасной среды для жизни, составляют около 40% программных расходов бюджета. Это говорит о том, что бюджет будет направлен на человека, на сохранение нас как страны, на повышение качества человеческого капитала. Это тоже один из факторов экономического роста», – детализировала специалист.
«Также в бюджете прогнозируется рост ВВП и укрепление рубля по отношению к доллару. Причина в том, что внутренний спрос и внутреннее потребление становятся у нас источником роста ВВП и, соответственно, позволяют говорить об увеличении объема доходов федерального бюджета», – отметила аналитик.
«Кроме того, при таком уровне темпов роста ВВП государство вполне может реализовывать те программы, которые нацелены на достижение национальных целей социально-финансового развития до 2030 года. Это – сохранение населения, рост производительности труда, рост доходов у граждан и превращение нас в высокотехнологичную страну. Как в теории, так и на практике, мы демонстрируем, что рост внутреннего спроса, рост потребительского спроса – это источник экономического роста», – сказала Солянникова.
«Что касается инвестиций в развитие производства, то они, по прогнозу, вырастут на 6% в 2023 году. В документах стратегического планирования заложен рост объема инвестиций на 70% к 2030 году по сравнению с 2020 годом. Такой рост вложений невозможен без роста бюджетных инвестиций. Соответственно, федеральный бюджет формируется так, чтобы обеспечивать достижения этой стратегической цели, связанной с развитием российской экономики, с темпами и качеством экономического роста», – добавила собеседница.
«По прогнозам, торговый баланс России вырастет до 145,3 млрд долларов в 2023 году и до 160 млрд долларов в 2026 году. Все на него обращают внимание, потому что соотношение экспорта-импорта в торговом балансе может рассматриваться либо как фактор, который способствует ослаблению курса национальной валюты, либо его усилению. В 2023 году мы структуры экспорта не видим, но можем обратить внимание, что идет сокращение экспорта в первом и втором квартале на 32%, по данным Банка России. При этом растет импорт. Во втором квартале 2023 года он вырос чуть ли не на 33%», – заметила экономист.
«Такая диспропорция торгового баланса – это один из факторов, влияющих на ослабление курса рубля по сравнению с долларом. Это ведет к росту курсовых разниц и становится фактором роста прибыли в некоторых отраслях. Например, банковский сектор ожидает почти 2 трлн рублей совокупной прибыли по итогам 2023 года», – подчеркнула она.
«Также мы говорим о росте прибыли у экспортеров, потому что на экспорт становится выгоднее поставлять, чем продавать внутри страны. Курсовые разницы приводят к тому, что с одной стороны, ослабляется курс рубля, с другой стороны, растет прибыль в некоторых секторах экономики. Такие дисбалансы оказывают влияние на курс доллара. В совокупности с проблемами, связанными с возвратом экспортной выручки, это приводит к волатильности национальной валюты», – пояснила Солянникова.
«Поэтому все обращают внимание на торговый баланс – и Банк России, и правительство, и эксперты. Более того, наличие таких доходов – это тоже один из источников роста доходов федерального бюджета», – резюмировала собеседница.
В пятницу правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. До 1 октября он будет внесен в Госдуму, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Как следует из материалов с основными параметрами проекта бюджета, в ближайшую трехлетку казна будет исполняться с дефицитом, размер которого не превысит 1% ВВП.
Доходы и расходы бюджета, наоборот, резко вырастут: теперь доходы прогнозируются в среднем на уровне 33,5 трлн руб. в год, а расходы – на уровне 35,5 трлн руб. в год. В актуальном бюджете расходы и доходы заложены ниже 30 трлн руб.
В материалах отмечается, что при подготовке проекта правительство исходило из сохранения «относительно высоких» темпов роста экономики в диапазоне 2,2–2,3% ВВП ежегодно. Проект трехлетнего бюджета предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений, к которым относится социальная поддержка наиболее уязвимых категорий, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов и развитие инфраструктуры, говорится в материалах.
По прогнозам, рубль укрепится до 94 рубля за один доллар в 2023 году и до 90–92 рубле в 2024–2026 годах. Инфляция замедлится до 4% к 2025 году. Номинальный ВВП достигнет 180 трлн рублей в 2024 году и 202 трлн рублей в 2026 году. Торговый баланс вырастет до 145,3 млрд долларов в 2023 году и до 160 млрд долларов в 2026 году.
Вырастут и доходы населения: на 4% в 2023 году и на 2,8% в год в 2024–2026 годах. Зарплата будет расти на 6,2% в 2023 году и на 4% в год следующие три года. Безработица останется низкой и составит 3,1%. Инвестиции в развитие производства и инфраструктуры вырастут на 6% в 2023 году и на 3% в год в 2024–2026 годах.