Экономист: Доходы населения будут расти быстрее инфляции

Экономист Копейкин: Активное восстановление роста российской экономики приведет к увеличению доходов бюджета

Tекст: Алена Задорожная

«Расходы государства растут. Есть очевидный ряд приоритетов. Это социальная поддержка нуждающихся. Это обороноспособность и интеграция новых регионов. Но это и развитие инфраструктуры, технологическое развитие, поддержка бизнеса. Не сокращаются, а наращиваются расходы по важнейшим статьям – по здравоохранению и образованию», – говорит Борис Копейкин, первый замгендиректора Центра стратегических разработок.

Он отмечает, что за три года на социальную поддержку семей – единое пособие, материнский капитал, поддержка с жильем – будет выделено 6,5 трлн рублей. Продолжается финансирование национальных проектов, на что в бюджете заложен триллион рублей, также финансируются мероприятия, предусмотренные посланием президента Федеральному собранию.

«Государство планирует принять на себя все эти обязательства. Но так как экономика растет, развивается и налоговая база. В прогнозе предусмотрен экономический рост, который позволяет прийти к очень неплохим результатам по балансу бюджета: дефицит в следующем году будет заметно меньше, чем в этом году, – менее 1% ВВП. А к 2025 году, согласно тому же прогнозу, дефицит будет еще меньше – 0,5% ВВП», – добавил эксперт.

По его словам, согласно прогнозу, российская экономика будет ежегодно расти более чем на два процента. В итоге по этому показателю Россия обгонит такие развитые государства, как США, Япония и страны Евросоюза. «Экономики Китая и Индии будут расти быстрее. Но с учетом беспрецедентного внешнего давления на Россию мы видим, что даже результаты прошлого года были крайне позитивными, а в последние месяцы видим еще более активное восстановление экономики», – подчеркнул Копейкин.



По его мнению, положительные тенденции влияют на рост реальных доходов населения. «Они будут расти быстрее инфляции. Это значит, что на зарплату и пенсии можно будет купить больше, чем раньше. Учитывая, что это поступательный процесс, в перспективе мы все будем жить лучше», – отмечает собеседник.



Еще один фактор, на который обратил внимание экономист, стало замедление инфляции. По одному из прогнозов, к концу следующего года она составит 4,5%. «Это гораздо меньше, чем сейчас. Именно для снижения инфляции поднималась процентная ставка и предпринимался целый ряд других мер», – указал Копейкин.



В пятницу российское правительство одобрило проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Теперь документ должен поступить на рассмотрение Госдумы.



Доходы бюджета в 2024 году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей, в 2025-м – 33,5 трлн, в 2026-м – 34,1 трлн рублей. Расходы составят 36,6 трлн, 34,4 трлн, 35,6 трлн рублей соответственно.



Проект бюджета предусматривает финансирование обязательств перед гражданам, в приоритете соцподдержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, технологическое развитие и расширение инфраструктуры.

Ежегодная сумма расходов на исполнение поручений президента составит более 2,5 трлн рублей. Средства пойдут на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, на опережающий рост МРОТ, на работу фонда поддержки участников СВО. На оказание медпомощи в 2024 году выделено более 340 млрд рублей, еще 1,6 трлн рублей пойдет на выплату маткапитала.

На реализацию нацпроектов в 2024 году предусмотрено около 3 трлн рублей, а на инициативы социально-экономического развития заложено более 760 млрд рублей.