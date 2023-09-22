Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.3 комментария
СМИ: Половина поставленных Данией Киеву танков имеет дефекты
TV2: Половина поставленных Данией Киеву танков имеет дефекты
У более чем половины танков Leopard 1A5, которые Дания на данный момент передала Украине, обнаружены дефекты, сообщил датский телеканал TV2 со ссылкой на Минобороны страны.
Отмечается, что дефекты выявлены у 10 танков, которые уже на Украине. «ВС Украины устраняют эти дефекты», – говорится в пояснительной записке министра обороны Дании Трульса Лунда Поульсена, передает РИА «Новости».
Сообщается, что еще десять танков, переданных Киеву, все еще находятся в Польше. По словам министра, у двух из этих танков также серьезные повреждения.
Ранее Чехия призналась в извлечении прибыли от передачи Украине старой техники.