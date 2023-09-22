Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.3 комментария
СБУ раскрыла схемы незаконного выезда уклонистов с Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что ликвидировала семь масштабных схем незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу и задержала троих военкомов и сотрудника военно-врачебной комиссии.
По сообщению ведомства, ликвидированы еще семь схем уклонения от мобилизации, которые действовали в Киеве, Ивано-Франковской, Черкасской, Кировоградской, Львовской и Одесской областях. Во время оперативных мероприятий «на горячем» задержаны организаторы сделок, среди которых чиновники военкоматов и сотрудник военно-врачебной комиссии, передает РИА «Новости».
Утверждается, что задержанные помогали военнообязанным избежать призыва и выехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг составляла от 500 до 8,5 тыс. долларов.
Ранее в СБУ рассказали, что украинскими спецслужбами задержаны три военных чиновника из военкоматов Киева, Одессы и Харьковской области, помогавшие уклонистам за деньги избежать призыва в армию.