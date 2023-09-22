Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
В Подмосковье разведение племенной птицы добавили в перечень для импортозамещения
В Подмосковье разведение племенной птицы и работу инкубаторов добавили в перечень для импортозамещения
Мособлдума пополнила перечень видов предпринимательской деятельности для получения поддержки в рамках импортозамещения в Подмосковье, включив в деятельность инкубаторы и разведение племенной птицы.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это будет способствовать снижению сроков окупаемости проектов в сфере птицеводства, а также повысит инвестиционную привлекательность региона, передает телеканал 360.
Теперь, как уточнили в Мособлдуме, список для импортозамещения состоит из 29 пунктов.
В Подмосковье работают крупные предприятия по птицеводству. В частности, в Сергиевом Посаде появился селекционно-племенной комплекс «Смена», на нем выводят мясные породы кур. Предприятие сможет заменить импортных кур на 25%.
Как заметила зампред правительства и министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, в регионе функционируют 202 проекта импортозамещения на сумму 165 млрд рублей с созданием 19 тыс. новых рабочих мест.
Напомним, подмосковный птицекомплекс «Ромашино» перешел на импортозамещение.