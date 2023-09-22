Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
Самолет турецкой авиакомпании выкатился за пределы ВПП в Перми
При посадке в аэропорту Перми самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), пострадавших нет, сообщили в международном аэропорту Перми.
Уточняется, что самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964 выкатился за пределы ВПП, пассажиров доставили на аэровокзал, передает ТАСС.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, на борту находились 174 пассажира, из них 26 несовершеннолетних и семь членов экипажа.
Самолет не получил видимых повреждений, он выкатился за пределы ВПП на 50 метров, его отбуксируют на стоянку. Сам аэродром временно закрыт на прием и отправление.
Ранее Boeing-737 при посадке выкатился за пределы ВПП в Новокузнецке.