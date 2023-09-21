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    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    17 комментариев
    21 сентября 2023, 18:44

    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване

    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване, поэтому правительство будет действовать жестко и не допустит кровопролития, виновных привлекут к ответственности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к гражданам.

    Глава правительства Армении считает, что в стране «действуют какие-то группы», связанные с сыном одного из бывших руководителей Армении. Он также заявил, что в акциях протеста участвуют студенты, которые могут быть связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

    Пашинян обвинил этих высокопоставленных лиц, и зачинщиков бунтов в провоцировании кровопролития. По его словам, правительство не будет проливать кровь на улицах Еревана, но будет действовать жестко в рамках закона. Он подчеркнул, что сейчас проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности.

    Ранее несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    20 сентября 2023, 22:21
    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев

    Минобороны Азербайджана выразило России глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Азербайджана выражает глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и просит проявить терпение в связи с тем, что идет расследование, говорится в заявлении ведомства республики.

    Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просит проявить терпение, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (49)
    20 сентября 2023, 21:32
    В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Пашиняна о Карабахе

    Путин и Пашинян обсудили работу российских миротворцев в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

    На сайте Кремля говорится, что миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков.

    «Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», – говорится в сообщении.

    В среду российские миротворцы продолжали спасать мирных жителей Карабаха. Всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (9)
    21 сентября 2023, 13:43
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    @ AP Photo/Dmitry Lovetsky/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Источник в одном из российских силовых ведомств сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе.

    «Первые подозреваемые в преступлении задержаны», – сообщил источник РИА «Новости».

    Кроме того, по словам источника ТАСС, от обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в причастности к гибели миротворцев.

    Ранее в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Глубочайшие соболезнования ранее также выразило Минобороны Азербайджана.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Российские военные, находившиеся в машине, погибли.

    Коментарии (30)
    21 сентября 2023, 01:21
    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Главред медиагруппы «Россия сегодня» Симоньян назвала гибель российских миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Гибель российских миротворцев в Карабахе – это «чудовищная провокация», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Симоньян выразила глубокие соболезнования всем родным и близким погибших пятерых российских миротворцев. Она подчеркнула, что мы не знаем, кто стрелял, откуда стрелял. «Кто бы ни был – это чудовищная провокация», – заявила журналистка, напомнив, как в 2020 году сбили вертолет (9 ноября вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24) «с двумя нашими погибшими там парнями», передает РИА «Новости».

    «Я хочу обратиться к семьям тех, кто погиб, и сказать им огромное спасибо за то, что ребята там были. Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

    Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия. В тот же день автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. После гибели миротворцев Азербайджан выразил России соболезнования.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 12:45
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК), сообщили в Кремле.

    Алиев пообещал российскому лидеру, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. «В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С обеих сторон, как отмечается в заявлении по итогам телефонного разговора, отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметил Кремль.

    Кроме того, стороны обсудили шаги, направленные на стабилизацию обстановки и преодоление гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона заверила, что готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

    «Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном», – сообщили в Кремле.

    Ранее Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и попросило проявить терпение в связи с тем, что идет расследование.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (45)
    21 сентября 2023, 02:58
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Командир бригады «Восток» Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что Донбасс мог закончить как Нагорный Карабах, сложись обстоятельства так же неблагоприятно.

    «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, 30 с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно», – приводит слова Ходаковского Telegram-канал «Мнения и мысли», в котором газета ВЗГЛЯД публикует комментарии экспертов.

    Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов выразил уверенность, что в потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, обнулив 30 лет борьбы. Политолог подчеркнул, что это сделало конфликт внутренним для Азербайджана, развязав Баку руки. Как считает эксперт, Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Армения безвольно сдала Карабах.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила, что референдумы в новых регионах о вхождении в состав РФ нарушили планы Киева уничтожить русский мир и стали колоссальным ударом по идеологии Запада, после которого наши противники поняли, что Россия уже не отступит.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 11:07
    В Армении сообщили о намерении Пашиняна сохранить власть «любой ценой»

    Hraparak: Пашинян заявил соратникам о намерении сохранить власть любой ценой

    В Армении сообщили о намерении Пашиняна сохранить власть «любой ценой»
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку, пишут армянские СМИ.

    Пашинян, по информации источников армянской газеты Hraparak («Площадь»), на фоне протестов на площади Республики в Ереване «собрал узкий круг представителей партии «Гражданский договор». В ходе этой встречи политик, как сообщает издание, «дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой», передает РИА «Новости».

    Авторы публикации считают, что это и стало причиной того, почему правоохранители применили против протестующих грубую силу и светошумовые гранаты.

    Накануне вечером в Ереване произошли стычки между полицией и протестующими.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о капитуляции Карабаха перед Азербайджаном.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 16:50
    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей

    «Радио Sputnik»: Стало известно об отстранении от обязанностей виновного в гибели миротворцев командира

    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    От выполнения обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, сообщил источник.

    Также он сообщил о задержании подозреваемых в гибели российских миротворцев, передает «Радио Sputnik».

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели российских миротворцев в Карабахе.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах прекратить боевые действия.

    Коментарии (19)
    20 сентября 2023, 21:23
    Алиев: Армянские подразделения сдают оружие в Карабахе

    Алиев заявил о сдаче оружия армянскими подразделениями в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянские вооруженные формирования в Нагорном Карабахе начали сдавать вооружение, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.

    Начался процесс вывода армянских вооруженных формирований с позиций, они приняли условия Баку и начали сдавать оружие и технику, сказал Алиев, передает ТАСС.

    Он добавил, что все азербайджанские военные формирования получили указания о том, что в ходе «антитеррористических мероприятий» армянское население в Карабахе не должно оказаться под ударом.

    Напомним, азербайджанская сторона провела «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (9)
    21 сентября 2023, 12:04
    В Совфеде призвали найти и наказать убийц российских миротворцев в Карабахе

    Сенатор Долгов: Убийство российских миротворцев в Карабахе могло быть подстроено кем-то извне

    В Совфеде призвали найти и наказать убийц российских миротворцев в Карабахе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские военные оказывали неоценимую помощь местному населению. Однако убийство миротворцев было выгодно западным странам, которые давно пытаются выдавить Россию с Кавказа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля.

    «Убийство российских миротворцев – это большая трагедия. Вне всяких сомнений, произошедшее следует рассматривать как преступление и провокацию. При этом я не исключаю, что это могло быть подстроено кем-то извне. Западные страны давно пытаются вытеснить Россию с Кавказа», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Вашингтону, в частности, выгодна дискредитация российских сил в этом регионе. Однако нам еще предстоит выяснить, кто действительно стоит за организацией убийства. В настоящий момент мы совместно с Азербайджаном проводим расследование. Уверен, что все виновники будут найдены и наказаны в кратчайшие сроки», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается деятельности самих миротворцев в Карабахе, они оказывали гуманитарную и медицинскую помощь местному населению, активно принимали участие в эвакуации гражданских. Ребята, без преувеличения, спасли немало жизней. Особенно значима их роль 19 и 20 сентября», – считает сенатор.

    «Действовали наши бойцы исключительно в рамках трехстороннего соглашения. Конечно, после того как Пашинян признал юрисдикцию Азербайджана над Нагорным Карабахом, их служба значительно усложнилась», – акцентирует Долгов.

    «Крайне важно, что обострение было остановлено во многом благодаря российским миротворцам. Это отметил и президент Владимир Путин. Они – герои, к которым необходимо относиться соответствующим образом», – подчеркивает собеседник.

    «Но надо признать – служба неразрывно связана с риском для жизни. К сожалению, иногда миротворцам приходится нести потери. Не могу сказать, что это случалось часто, однако самый жуткий инцидент произошел в Цхинвали, когда Саакашвили, на тот момент президент Грузии, отдал трусливый приказ об убийстве гражданского населения региона и наших парней», – уточняет сенатор.

    «Конечно, между событиями 2008 года и текущим конфликтом в Нагорном Карабахе нельзя проводить прямых параллелей. Тем не менее гибель любого миротворца – это ужасная трагедия, которую необходимо расследовать», – резюмирует Долгов.

    Ранее автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны. В результате трагедии находившиеся внутри транспортного средства военнослужащие погибли. Инцидент произошел в тот момент, когда бойцы возвращались с наблюдательного поста.

    На месте уже работают представители российских и азербайджанских следственных органов. Баку выразил глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим. Министерство обороны страны также попросило проявить терпение в связи с тем, что в настоящий момент ведутся работы по выяснению обстоятельств трагедии.

    В Москве гибель миротворцев вызывала широкий общественный резонанс. Так, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала смерть военных «чудовищной провокацией». Она также выразила соболезнования родным и близким пятерых солдат.

    «Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – отметила журналистка. Кроме того, Симоньян вспомнила и события 2020 года, когда вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24 «с двумя нашими погибшими там парнями».

    Напомним, с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали из трех районов региона 5 тыс. человек. В министерстве обороны отметили, что военнослужащие продолжают выполнение задач, направленных на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 16:19
    В Баку раскрыли детали соглашения с Арменией
    В Баку раскрыли детали соглашения с Арменией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В проекте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном указаны пять основных пунктов, сообщил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков телеканалу Sky News Arabia.

    Он пояснил, что эти пункты обусловлены международным законодательством. «Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны», – сказал Амирбеков, передает ТАСС.

    Документ предусматривает признание суверенитета Азербайджана и Армении и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами». Также соглашение «декларирует невмешательство сторон во внутренние дела друг друга».

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку установил суверенитет в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (4)
    20 сентября 2023, 19:11
    В Институте стран СНГ оценили жесткость Алиева в разговоре с Блинкеном

    Политолог Грозин: Союз с Турцией развязывает Алиеву руки в диалоге с США

    В Институте стран СНГ оценили жесткость Алиева в разговоре с Блинкеном
    @ Евгений Биятов/POOL/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев, за которым стоит Турция, не боится в диалоге с США твердо обозначать свою позицию по Карабаху. Вашингтон же не хочет ссориться с Анкарой и потому не предпримет никаких шагов против Баку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Грозин. Ранее Алиев назвал главе Госдепа Энтони Блинкену условие завершения операции в Карабахе.

    «Баку занял твердую позицию по Карабаху, потому что он сейчас может себе это позволить. С одной стороны, видно, что официальный Ереван ничего не сможет, не хочет и не попытается изменить ситуацию в Карабахе в свою пользу. Ереван ничего не может противопоставить наступательной азербайджанской тактике, поддерживаемой в том числе Турцией. Алиев пользуется беспомощностью армянских властей», – пояснил Андрей Грозин, руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ.

    «Также Баку учитывает, что Карабах само армянское руководство за последний год неоднократно официально объявляло азербайджанской территорией. То есть Азербайджан сейчас в Карабахе, по сути, решает свои внутренние дела. Поэтому Москва, Тегеран и все остальные стороны объясняют свою позицию именно тем, что, по сути дела, на саму Армению нападения нет», – подчеркнул эксперт.

    «Баку говорит, что проводит террористическую операцию на территории, которую сам Ереван признает азербайджанской. Ну что тут можно сделать? Отсюда и такая наступательная позиция Азербайджана – воспользоваться моментом слабости своего регионального оппонента, отсутствием у него четких партнеров, которые могли бы его каким-то образом поддержать. Партнеров у Еревана сейчас нет ни на Западе, ни на Востоке», – добавил собеседник.

    «Алиев решил использовать такую самоубийственную политическую тактику Пашиняна для того, чтобы добиться уступок по максимуму. На это Баку рассчитывал с 2020 года – с последней яркой вспышки военной активности вокруг Карабаха. То есть, в принципе, Баку не ожидает какой-то опасной для себя дипломатической реакции других стран. Потому что та невнятица, которая прозвучала из Штатов и Франции по поводу озабоченности из-за Карабаха, не предполагает каких-то практических шагов по защите армянской позиции», – пояснил спикер.

    «Слова Алиева похожи на формальное разъяснение ситуации в Карабахе в ответ на формальную реакцию – озабоченность, выраженную ранее США, Францией и Евросоюзом. То есть Блинкен спросил то, что должен был, Алиев ответил, что должен был. Формальности соблюдены, и все довольны», – указал аналитик.

    «Обратите внимание, Баку никто не пригрозил какими-то санкциями или даже ограничениями. Условно говоря, если бы США всерьез рассчитывали изменить азербайджанскую позицию, они бы пригрозили заморозку экономического партнерства. Или хотя бы просто сказали об этом. Не говоря уже о каких-то практических шагах. Продемонстрировали бы дипломатическое неудовольствие, вызвали бы посла Азербайджана для разъяснений. Даже этого не было – даже символических шагов», – подчеркнул собеседник.

    «Россия обозначила свою позицию: большими армянами, чем армяне, русские не будут. А Иран, который пристально наблюдает за усилением позиций Турции в Закавказье, тоже уже на официальном уровне неоднократно высказался по поводу того, что какие-то шаги тем же Корпусом стражей исламской революции будут предприняты, если будут совершены агрессивные действия против собственно армянских территорий, признанных по линии ООН. А на юге, в районе Зангезурского коридора пока азербайджанской военной активности не наблюдается», – сказал Грозин.

    «Теоретически США могут надавить на Баку, чтобы склонить к миру, но не хотят портить отношения даже не с Баку, а с Турцией. С учетом комплекса сложных отношений между Вашингтоном и Анкарой, добавлять дополнительный раздражитель в американо-турецких отношениях в виде активной поддержки позиции Еревана в Вашингтоне не считают для себя необходимым», – отметил эксперт.

    Азербайджан остановит антитеррористическую операцию в Карабахе при условии сдачи оружия армянскими силами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену. Телефонный разговор состоялся по инициативе Блинкена, сообщили в администрации главы Азербайджана, передает РИА «Новости».

    Алиев заявил, что ВС Азербайджана начали операцию локального характера для предотвращения новых провокаций Армении в Карабахе. Он добавил, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелам, работа ведется по легитимным военным целям.

    Алиев указал, что Баку неоднократно приглашал к диалогу армянское население, проживающее в Карабахском регионе, но они отказывались от этого. В ходе антитеррористических мероприятий они вновь были приглашены к диалогу.

    «Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», – добавили в администрации азербайджанского президента. Блинкен же выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к прекращению огня. Он заявил, что Вашингтон поддерживает прямой диалог между Баку и представителями армян из Карабахского региона.

    Конфликтную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, возможно, удастся перевести в мирное русло, заявил в беседе с главой МИД Китая Ван И российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, в основном пункте базирования российских миротворцев свыше двух тысяч гражданских лиц, половина из которых – дети, в данный момент Москва в тесном контакте со всеми сторонами конфликта и властями Еревана, Степанакерта и Баку, передает ТАСС. «Надеюсь, мы сможем добиться деэскалации и перевода решения проблемы в мирное русло», – подчеркнул Путин. Напомним, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (0)
    21 сентября 2023, 14:45
    Протестующие в Ереване перекрыли движение у здания правительства
    Протестующие в Ереване перекрыли движение у здания правительства
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны.

    Заблокирован участок между площадью и проспектом Тиграна Меца, а также улицей Налбандяна. Некоторые протестующие сидят на пешеходном переходе, передает ТАСС.

    Граждане заявили, что требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Кроме того, они считают необходимым эвакуировать из Карабаха армянское население, которому, по словам протестующих, угрожает опасность.

    На месте дежурят представители правоохранительных органов, акция проходит спокойно.

    Как писали ранее армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

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    20 сентября 2023, 20:16
    Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана в Карабахе

    Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана после антитеррористической операции в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Азербайджан по итогам «антитеррористических мероприятий» восстановил собственный суверенитет в Нагорном Карабахе, заявил президент страны Ильхам Алиев в обращении к нации.

    Успешное начало и завершение «антитеррористических мероприятий» позволило Баку восстановить свой суверенитет, военные страны ликвидировали «значительную часть» армянского военного контингента в Карабахе, заявил Алиев, передает РИА «Новости».

    До этого в Азербайджане заявили, что согласована большая половина вопросов по мирному соглашению с Арменией.

    Напомним, азербайджанская сторона провела «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

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    20 сентября 2023, 20:32
    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.

    Они коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения – Россия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

    В среду российские миротворцы продолжают спасать мирных жителей Карабаха. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения – из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

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