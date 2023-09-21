В детских садах Осло решили отказаться от мяса, чтобы сохранить окружающую среду

Tекст: Кристина Цыцура

В программе говорится о том, что еда, подаваемая в группах продленного дня и детских садах, не должна включать мясные продукты, передает РИА «Новости». В качестве исключения могут быть сделаны «максимально малое количество раз в год» по особым случаям.

Основная цель городской программы – «способствовать улучшению здоровья населения». К 2025 году коммуна Осло планирует максимально увеличить количество растительной пищи в рационе граждан.

По словам ответственного по финансовым вопросам городского совета Осло Эйнара Вильхельмсена, редко можно услышать, что дети едят мало сосисок, а чаще говорят про их отказ от фруктов и овощей. Другие цели программы – благополучие животных и снижение количества выбросов газов.