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В детских садах Осло решили отказаться от мяса
В детских садах Осло решили отказаться от мяса, чтобы сохранить окружающую среду
Городской совет столицы Норвегии приступил к 21 сентября к исполнению рекомендаций программы о ресурсосберегающей здоровой растительной пище, в рамках этой программы детским садам Осло рекомендовано отказаться от мяса.
В программе говорится о том, что еда, подаваемая в группах продленного дня и детских садах, не должна включать мясные продукты, передает РИА «Новости». В качестве исключения могут быть сделаны «максимально малое количество раз в год» по особым случаям.
Основная цель городской программы – «способствовать улучшению здоровья населения». К 2025 году коммуна Осло планирует максимально увеличить количество растительной пищи в рационе граждан.
По словам ответственного по финансовым вопросам городского совета Осло Эйнара Вильхельмсена, редко можно услышать, что дети едят мало сосисок, а чаще говорят про их отказ от фруктов и овощей. Другие цели программы – благополучие животных и снижение количества выбросов газов.