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ЦБ Турции повысил учетную ставку до 30%
Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 30% с 25%, говорится в заявлении Центробанка страны.
Ставка повышена на 500 базисных пунктов, до 30%, хотя эксперты прогнозировали более острожное повышение, передает РИА «Новости».
Ряд экспертов предполагают, что ЦБ Турции медленно повышает ставки, чтобы не ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу.
Ранее в самом ЦБ Турции заявляли, что продолжат постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же ставка была повышена до 15% с 8,5%.