Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил второй полет

ОАК: Опытный образец импортзамещенного самолета SJ-100 совершил второй полет

Tекст: Антон Никитин

ОАК сообщила в своем Telegram-канале, что в Комсомольске-на-Амуре только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. В Объединенной авиастроительной корпорации уточнили, что второй полет длился дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6 тыс. метров.

В ОАК рассказали, что во время полета экипаж выполнил уборку шасси, проверил работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине, а также работу противообледенительной системы воздухозаборников двигателя и функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов. Кроме того, в ходе посадки была испытана система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов, сообщили в корпорации.

Самолет находился под управлением командира Леонида Чикунова, функции второго пилота выполнял Сергей Завалкин. Также в состав экипажа, как и ранее на этой неделе, вошел бортовой оператор Денис Велижанин.

Во вторник состоялся первый полет опытного образца отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100, созданного по программе импортозамещения. В Кремле назвали первый это событие большим успехом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехе российской авиации.