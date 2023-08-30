Российская авиация празднует большой успех

«Суперджету-100» осталось избавиться от французского двигателя

Tекст: Ольга Самофалова

Свой первый полет совершил опытный образец российского импортозамещенного самолета SJ-100, или «Суперджет-100» (из названия убрали «Сухой»). Полет был совершен в Комсомольске-на-Амуре. Его продолжительность составила 54 минуты, на разных высотах до трех километров и на скорости до 343 километров в час.

В экипаж входили летчики-испытатели Леонид Чикунов, Дмитрий Деменев и инженер-испытатель Денис Велижанин. Они произвели «посадку в облако» и заход на посадку с уходом на второй круг. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость в воздухе, сообщил Минпромторг.

Всего в конструкции лайнера было замещено порядка 40 систем и агрегатов. В частности, в самолете установлены российские авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие.

Первый полет «Суперджета», созданного по программе импортозамещения систем и компонентов, это успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в Ростех, отмечает Минпромторг. Опытный образец SJ-100 изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха).

Однако этот полет осуществили с франко-российскими двигателями SaM-146. Сделано это было для ускорения программы испытаний. Параллельно идут работы над российским двигателем ПД-8 для этого самолета. Сейчас двигатели проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Сертификацию двигателя планируется завершить к концу 2023 года. После этого ожидается первый полет второго опытного образца SJ-100 уже с чисто российском двигателем.

«Это большой успех, потому что в весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины. Работа еще не закончена, предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями, что тоже скоро состоится», – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российских авиастроителей «можно поздравить» с успешным первым полетом SJ-100.

Финальная цель – создание полностью импортозамещенного самолета и запуск его в серию – ожидается примерно через полтора года, к концу 2024-го.

«Если без двигателя, то все основные системы в самолете уже импортозамещены. Важно, что мы не просто меняем импортные комплектующие на отечественные, а разрабатываем, по сути, новую модификацию самолета, где системы не просто копируются, а создаются новые, более качественные.

Самолет почти полностью перепроектирован с учетом 12-летнего опыта эксплуатации предыдущей версии и большого опыта по созданию МС-21. Этот самолет должен быть лучше предыдущей версии по многим параметрам»,

– оценивает глава авиационного портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Россия приняла правильное решение еще в 2018 году создать полностью импортозамещенный самолет, то есть еще до введения Западом санкций против российской авиационной отрасли. «Потому что мы получили в том числе негативный опыт сотрудничества с западными поставщиками комплектующих как в ценовой политике, так и по качеству. На начальном этапе, когда были так называемые детские болезни самолета и разные отказы, то это были отказы именно западных комплектующих. И западные производители не спешили их исправлять. Мы рассчитывали на тесную кооперацию, а оказалось, что западные компании не очень заинтересованы в том, чтобы вместе с нами строить успешный продукт», – рассказывает Гусаров. А последовавшие в 2021 году жесткие санкции лишь показали, насколько правильным было это решение.

Что касается использования французского двигателя для SSJ-100, то в свое время это был более простой и быстрый путь с гарантированным результатом.

«Французы использовали уже имеющиеся у них наработки, отработанные на других двигателях, а мы спроектировали заново холодную часть. В итоге мы получили в достаточно сжатые сроки достаточно хороший двигатель. Но и здесь опыт сотрудничества был с переменным успехом. В 2017-2018 годах были ситуации, когда наши самолеты вынужденно стояли на земле из-за того, что французы долго ремонтировали двигатели, да и ускорять процесс они не собирались, выпускать дополнительно двигатели тоже не хотели», – рассказывает собеседник. Поэтому в 2018 году было принято решение создать свой двигатель, чтобы не зависеть от французов.

«Это изначально была ошибка, что мы сделали ставку только на один двигатель. И Boeing, и Airbus обычно проектируют самолеты так, чтобы можно было устанавливать на них двигатели от двух разных производителей, чтобы не зависеть от монополиста. И вот по МС-21 было принято уже мудрое решение. Мы сразу стали создавать самолет с возможностью установки двигателей от разных производителей – американского и отечественного. Чтобы потребитель сам выбирал с каким двигателем он хочет купить самолет. В итоге получилось немного иначе: импортный двигатель просто заблокировали»,

– указывает отраслевой эксперт.

Однако отказ американцев поставлять нам свой двигатель не убило проект. Потому что Россия вовремя начала создавать собственный двигатель под МС-21 – ПД-14. Первый полет МС-21 с этим двигателем состоялся еще в конце 2020 года.

«На самом деле, двигатель ПД-8 для SJ-100 создается в очень сжатые сроки. Создание двигателя - это очень сложный процесс. Двигатель создают дольше, чем сам самолет. Но в данном случае ПД-8 базируется на технологиях двигателя большей размерности ПД-14, то есть на технологиях, которые уже отработаны, после того, как пройден большой путь научных изысканий. По сути, теперь создается уменьшенная версия этого двигателя. Поэтому ожидания в любом случае оптимистичные, вопрос только в сроках», - говорит Роман Гусаров.

Однако, на его взгляд, главное завершить работу и получить хороший результат, а если для того потребуется сдвинуть сроки на несколько месяцев, то в этом нет ничего страшного.

Сейчас летает примерно 150 SSJ-100 с импортными комплектующими и с импортным двигателем. И они продолжат летать в таком же виде, так как переделывать их нет никакого смысла и слишком дорого, считает эксперт. Параллельно будет появляться рынок самолетов новой модификации. России потребуется около 200 таких самолетов в течение 10 лет.

«Суперждет – это ближнемагистральный небольшой самолет на 100 кресел, который прекрасно показал себя в пандемию, когда сократился пассажиропок. Этот лайнер хорошо показывает на низкозагруженных маршрутах, например, в зимний период, когда нет большого туристического потока, и на полупустых больших самолетах летать невыгодно», - поясняет Гусаров.

По его словам, «Суперждет-100» является хорошим дополнением к более вместительному широкофюзеляжному самолету МС-21: в паре эти два типа лайнеров могут закрыть 80% потребностей нашей авиации в перевозках (кроме дальнемагистрального широкофюзеляжного сегмента).