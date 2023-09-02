Путин посетил школу и культурно-досуговый центр в селе Тургиново Тверской области

Путин рассказал о новом конкурсе для всей семьи

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы договорились о том, что с 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем [в конкурсе] принимали участие представители различных поколений семей», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Он пояснил, что конкурс призван показать развитие семьи, передачу знаний и традиционных семейных ценностей. «Чтобы показать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», – сказал президент.

Он отметил, что на платформе «Россия – страна возможностей» пока не было такого конкурса. При этом, по мнению главы государства, конкурс может стать «самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова». «Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы, на мой взгляд, крайне востребованным и был бы наверняка очень интересным», – подчеркнул Путин.

«Я очень рассчитываю на то, что этот проект внесет свой вклад в развитие как раз тех ценностей, которые составляют основу нашего развития. Это в том числе наряду с теми знаниями, которые вы получаете в школе, в университетах, в институтах, будет помогать молодым людям реализовываться в жизни», – сказал глава государства.