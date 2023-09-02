Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.2 комментария
Путин посетил школу и культурно-досуговый центр в селе Тургиново Тверской области
Президент России Владимир Путин во время поездки в село Тургиново в Тверской области посетил школу, где пообщался с учителями, а также осмотрел новый культурно-досуговой центр, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в поездке Владимира Путина сопровождал тверской губернатор Игорь Руденя. Песков отметил, что президент посетил новую школу на 300 ученических мест, построенную в очень сжатые сроки, передает РИА «Новости».
Путин пообщался с учителями, осмотрел школьную инфраструктуру, а также новый культурно-досуговый центр Тургиновский. Президент высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за работу.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил родные места своих предков в Тверской области, где пообщался с местными жителями.