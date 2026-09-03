Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.42 комментария
Грушко: Оценка действий Германии не изменится от числа вызовов послов в Европе
Вызов российских послов европейскими странами из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге не отразится на позиции Москвы, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Мы все принципиальные оценки действий германской стороны дали. Они никак не изменятся от того количества послов, которых они решат вызвать в европейских столицах», – приводит слова Грушко РИА «Новости».
Грушко указал на нулевое содержание вызовов послов, назвав их «проявлением так называемой блоковой солидарности» и «дипломатическим body language».
Отвечая на вопрос о том, не рассматривается ли возможность понижения дипотношений с евротройкой (ФРГ, Францией, Британией), он заявил: «В нынешних условиях это достаточно глупо».
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига.
Российский МИД пригласил для беседы временного поверенного в делах Германии Бернда Финке на фоне антироссийских действий Берлина.
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