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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    13 комментариев
    3 сентября 2026, 03:14 • Новости дня

    Захарова заявила о готовности Москвы рассмотреть запрос на агреман для посла США

    Захарова: Москва готова рассмотреть запрос на агреман для нового посла США

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона рассмотрит запрос на агреман для нового посла США, если получит соответствующее обращение, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Если говорить с нашей стороны, то в случае получения соответствующего обращения мы будем готовы его в надлежащем порядке рассмотреть в соответствии с нашими внутренними процедурами», – сказала Захарова в интервью РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума.

    Посольство США в России сообщило в конце июня 2025 года, что посол Линн Трейси завершила свою работу и покинула Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона до недавнего времени не запрашивала агреман в МИД России для нового посла.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что между Москвой и Вашингтоном не велись даже предварительные переговоры по этому вопросу.

    Захарова при этом назвала кадровые перестановки в американском дипкорпусе внутренним делом США.

    2 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Головин: «Единая Россия» обеспечит равные возможности для образования детей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», зампредседателя правления ООГДДиМ «Движение Первых», Герой России Владислав Головин сообщил о намерении «Единой России» обеспечить равные образовательные возможности для детей из всех регионов страны.

    Как указал Головин во время посещения школы № 17 в Обнинске Калужской области, «Единая Россия» продолжит реализацию программ строительства, ремонта и оснащения сельских и городских школ, а также спортивных залов, говорится в сообщении на сайте партии.

    «Справедливость в образовании начинается с простого: у ребёнка из села должны быть те же возможности, что и у школьника из большого города. И первый, самый базовый шаг к этой справедливости – чтобы школа была отремонтированной, тёплой, светлой и оснащённой всем необходимым. Равные возможности для полноценного качественного образования и занятий спортом должны быть у каждого ребёнка – наша большая и важная задача», – подчеркнул Владислав Головин.

    Народная программа партии также включает в себя меры по улучшению доступности образования. Среди них – общественный контроль за удаленностью школ и детских садов, а также расширение сети групп продленного дня для учеников младших классов. Кроме того, планируется корректировка графиков работы дошкольных учреждений с учетом пожеланий родителей.

    Программа капитального ремонта школ, инициированная президентом Владимиром Путиным в 2021 году, уже позволила открыть свыше 1,7 тыс. новых учебных заведений. Капитальный ремонт прошел в более чем 6,5 тыс. школ, а свыше 800 территорий и спортивных площадок были благоустроены. За ходом работ следят общественные штабы с участием депутатов, сенаторов, педагогов и родителей, а с 2024 года к программе присоединились новые регионы.

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    2 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    @ sobyanin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный проект «Единой России» по популяризации спорта охватил более 2 млн человек по всей стране благодаря организации десятков тысяч бесплатных мероприятий, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом на своем сайте. Градоначальник отметил, что с утра с удовольствием посетил Лужники, где проходил Всероссийский спортивный марафон «Сила России».

    «Сегодняшнее мероприятие – кульминация масштабного проекта партии «Единая Россия», в рамках которого были организованы десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий с участием более 2 млн человек», – написал мэр.

    По словам Собянина, открытые тренировки и мастер-классы проводили известные отечественные атлеты, включая чемпионов России, мира и Олимпийских игр. Он подчеркнул, что личное общение с ними дает возможность понять, что спорт – это доступное каждому занятие, приносящее реальную пользу.

    Мэр добавил, что с момента создания партия уделяет огромное внимание поддержке массовой физической культуры. Сегодня это центральный пункт народной программы, с которой «Единая Россия» идет на выборы в Государственную думу. Цель проекта – больше бесплатных спортивных секций и объектов рядом с домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятый сезон спортивного марафона «Сила России» стартовал в апреле текущего года.

    Позднее партия «Единая Россия» запустила в рамках проекта специальное соревнование для трудовых коллективов.

    В начале прошлого месяца по всей стране прошла неделя инклюзивного спорта для людей с инвалидностью и ветеранов СВО.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответ будет, как они любят, пожестче. Я думаю, что в этом сомнений тоже ни у кого никогда и не было. <...> Возможность такого развития просчитывали, готовились, ответ будет скоро», – цитирует ее РИА «Новости».

    Дипломат считает, что причиной подобного развития событий был поиск повода со стороны ФРГ для того, чтобы выдворить генконсульство в Бонне и закрыть Русский дом.

    «Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, – ничего нет», – отметила Захарова.

    Еще один вопрос двусторонней повестки – расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, а история вокруг беспилотника – подходящий повод.

    «Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», – сказала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией.

    Президент Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.

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    2 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

    Китай призвал к сдержанности после слов Зеленского о гражданской авиации

    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией.

    Китайская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга призвал стороны к спокойствию.

    «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее украинский лидер заявил, что гражданским самолетам иностранных перевозчиков небезопасно находиться в российском небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Ранее официальный Пекин осудил атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус с мирными жителями.

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    2 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем

    Самолет-разведчик ВВС США пропал с радаров в районе Баренцева моря

    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Денис Тельманов

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США перестал отслеживаться в акватории Баренцева моря после часа патрулирования севернее Мурманска.

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США пропал с радаров после патрулирования севернее Мурманска, передает РИА «Новости».

    Американский Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с базы британских ВВС «Милденхолл» на юго-востоке Британии около 12.30 мск. Пролетев недалеко от берега Норвегии, борт оказался в Баренцевом море примерно в 15.50 мск.

    Затем воздушное судно начало движение на запад. В 16.40 мск самолет исчез с радаров, находясь примерно в 400 километрах севернее российской границы. Предполагается, что инцидент произошел из-за отключения трекеров, обеспечивающих геолокацию.

    Пункт назначения американского самолета в сервисах отслеживания полетов не указан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду два британских самолета-разведчика совершили полет вдоль российских границ.

    Неделей ранее посол России в Осло Николай Корчунов резко раскритиковал предоставление норвежских баз для авиации НАТО.

    В марте 2024 года российский истребитель МиГ-31 отогнал пару американских бомбардировщиков от границы над Баренцевым морем.

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    2 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Путин предложил новое название для «Силы Сибири – 2»

    Путин предложил переименовать газопровод «Сила Сибири – 2» в «Силу Байкала»

    Путин предложил новое название для «Силы Сибири – 2»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Газопровод «Сила Сибири – 2», предназначенный для поставок газа в Китай через Монголию, может получить новое название по предложению президента России Владимира Путина, отметил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Министр энергетики Сергей Цивилев допустил возможность переименования газопровода, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании Госсовета по энергетике в рамках Восточного экономического форума, он сообщил об изменении названия проекта.

    «Но благодаря Владимиру Владимировичу, он назвал его более правильно – «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки», – сказал Цивилев. Газопровод предназначен для поставок с месторождений Западной Сибири в Китай через территорию Монголии.

    Ожидается, что контракт на поставки газа будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 млрд кубометров в год стороны подписали в сентябре 2025 года. В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал наличие прогресса, однако договоренности еще не финализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал продолжение обсуждения строительства газопровода профильными компаниями.

    Ранее представитель Кремля сообщил о достижении понимания по основным параметрам проекта между Москвой и Пекином.

    Президент России Владимир Путин назвал эту магистраль взаимовыгодной для обеих стран.

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    2 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют силы
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют силы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выпустило официальное уведомление NOTAM, в котором признало все опубликованные Украиной документы, касающиеся российского воздушного пространства, не имеющими юридической силы.

    Уведомление выпущено в ответ на действия украинских авиационных властей, которые поддержали недавние заявления главы киевского режима и распространили нелегитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства России. В ведомстве отметили, что подобная риторика направлена на дестабилизацию работы гражданской авиации РФ, говорится в официальном сообщении ведомства в Max.

    «Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний», – заявляет Росавиация. В ведомстве также заверили, что все аэропорты страны функционируют в штатном режиме, без сбоев и ограничений.

    Кроме того, Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле.

    Внедряемый комплекс мер направлен на полное нивелирование любых внешних попыток вмешательства в работу отечественной транспортной системы и обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответить на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил, что «с точки зрения международного права заявления Зеленского – террористическая угроза». По мнению эксперта, полеты над Россией продолжатся в прежнем объеме. «Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА», – напомнил Гусаров.

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    2 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву

    Рубио объяснил визит шефа ЦРУ в Москву налаживанием связи между спецслужбами

    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву
    @ Francesco Fotia/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу стал продолжением линии на поддержание контактов между спецслужбами двух стран, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио объяснил визит Рэтклиффа в российскую столицу стремлением сохранить каналы связи между разведками двух стран, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вашингтону крайне важно продолжать диалог с российской стороной, несмотря на существующие политические разногласия.

    «Несмотря на все разногласия, которые у нас могут быть, Соединенным Штатам необходимо иметь возможность поддерживать связь с Россией с очень практической точки зрения – у них второй по величине в мире ядерный арсенал. Так что США должны располагать возможностью общаться с ними», – сказал Рубио.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность взаимодействия российских и американских разведывательных ведомств.

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал возможный отказ от двустороннего общения безответственным шагом.

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    2 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Полиция ФРГ назвала замыкание под Кельном преднамеренной атакой

    В ФРГ расценили короткое замыкание на западе страны как преднамеренную атаку

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая полиция квалифицировала короткое замыкание на электроподстанции в Бергхайме под Кельном как преднамеренную атаку, исключив версию технической неисправности.

    Неполадки на подстанции в Бергхайме, расположенном недалеко от Кельна, стали результатом преднамеренных преступных действий, а не технического дефекта, передает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

    Правоохранительные органы Германии считают произошедшее короткое замыкание умышленной атакой на инфраструктуру. В настоящее время полиция не усматривает связи между этим инцидентом и недавней диверсией в Бранденбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    Неделей ранее злоумышленники повредили железнодорожные кабели в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    В январе МВД Германии признало отсутствие связи берлинского блэкаута с Россией.

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    2 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает ударов по заводам, производящим военную технику для Украины.

    Медведев высказался в своем Telegram-канале о необходимости жесткого ответа на действия Германии.

    «Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине», – заявил политик.

    Политик также прокомментировал угрозы в отношении российской гражданской авиации.

    «И про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России. Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием», – уточнил Медведев.

    Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание на роль западных стран в поддержке террористических актов. Он отметил, что спонсорами террора выступают лидеры западных, преимущественно европейских государств, которые «часто посещают Киев на поездах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Россию в атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг данные заявления немецких властей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

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    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт Кнутов: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, заявляя о планах заблокировать российское небо, приравнял себя к международным террористам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, противник может не ограничиться ударами с территории Украины и, вероятно, попытается повторить операцию «Паутина». У России есть возможности для ответа, и Владимир Путин об этом напомнил.

    «Сами по себе атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации. В противном случае в аэропортах не вводили бы план «Ковер», – обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. Однако тот факт, что Владимир Зеленский выступает с откровенными угрозами, говорит о прямой и неприкрытой террористической угрозе со стороны Киева.

    Между тем даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка 10 тыс. метров, заметил аналитик. «Поэтому, если противник все же решится на исполнение своей угрозы, ВСУ попытаются атаковать лайнеры на взлете или при посадке. Также в зоне риска окажутся суда, которые снизили высоту для выработки топлива в ожидании разрешения на приземление», – рассуждает собеседник.

    По мнению спикера, Киев не ограничится лишь запусками БПЛА со своей территории. Вероятно, противник попробует повторить операцию «Паутина», допустил он. Как бы то ни было, подобное поведение характерно исключительно для международных террористов, указал Кнутов.

    «Зеленский окончательно превращается в террориста. И если российское военное и политическое руководство сочтет это уместным, в отношении него могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до физической ликвидации», – считает собеседник. Что же касается предотвращения последствий угроз, у России есть несколько инструментов, продолжает спикер.

    «Во-первых, ВС России продолжают наносить удары по объектам ВПК Украины, снижая количество производимых противником беспилотников. Во-вторых, важно максимально изолировать Украину от внешнего мира, – перечислил аналитик. – А чтобы исключить повторение операции «Паутина», требуется максимально эффективная работа контрразведки. Это тяжелая работа, что называется, не на жизнь, а на смерть – ведь сотни людей могут погибнуть из-за того, что кое-кто возомнил себя новым бен Ладеном».

    На этом фоне Кнутов напомнил, что государство Украина уже известно атаками на самолеты и уклонением от ответственности за случившееся. Так, в 2024 году ВСУ ракетами сбили самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

    А в 2001 году, когда украинской ракетой был сбит российский лайнер Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, Леонид Кучма выступил лишь с невнятными оправданиями. «То есть для Украины поражение гражданских лайнеров – по сути, известная, если не привычная форма действий. Власти республики мало беспокоит гибель обычных людей», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. …Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

    Комментарии (8)
    2 сентября 2026, 08:26 • Новости дня
    Взрыв прогремел на вокзале немецкого Аугсбурга

    Несколько человек пострадали при взрыве на железнодорожном вокзале в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    В результате детонации неизвестного предмета на железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга пострадали несколько человек, здание оцеплено полицией.

    Неизвестный предмет сдетонировал на главном железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    В настоящее время здание транспортного узла и один из путей закрыты для пассажиров. Движение поездов существенно ограничено, а прилегающие улицы оцеплены полицией.

    Точное количество пострадавших пока остается неизвестным. Причины инцидента также не уточняются, на месте работают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года полиция задержала в Аугсбурге готовившего теракт иракского беженца.В

    январе прошлого года из-за угрозы взрыва власти эвакуировали железнодорожную станцию в немецком городе Пассау.

    Осенью прошлого года спецназ нашел у гражданина Сирии в Берлине компоненты для изготовления взрывчатки.

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    2 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    Путин высоко оценил технологии танкера-газовоза «Петр Столыпин»
    Путин высоко оценил технологии танкера-газовоза «Петр Столыпин»
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность и организацию создания танкера-газовоза «Петр Столыпин» во время визита на судоверфь в Приморском крае.

    Глава государства в среду посетил судоверфь «Звезда» в приморском городе Большой Камень и осмотрел судно, передает РИА «Новости». Данный проект реализуется компанией «Роснефть» по поручению президента России.

    Владимиру Путину доложили о технических характеристиках танкера и его возможностях. «Я уже говорил – не ожидал, что будет так здорово. И по технологиям, и по организации», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося танкера-газовоза «Петр Столыпин».

    Глава государства оставил памятную надпись на фотографии судна.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале проектирования полностью российского танкера для сжиженного природного газа.

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    2 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Черноморск, а также поразили несколько логистических центров в Киевской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В частности, поражен логистический центр «Эридон» в населенном пункте Вишневое Киевской области, который использовался для хранения и распределения военных грузов. Также удар пришелся по логистическому центру «ФМ Логистик Днепр» в районе Дударкова Киевской области. Его складские помещения задействовали для хранения товаров двойного назначения и комплектующих для беспилотников.

    Кроме того, российские военные поразили логистический центр в Корчеватом Киевской области, где также хранились грузы для ВСУ. В порту Черноморск уничтожено судно типа сухогруз с военным имуществом. В акватории Черного моря поражен еще один сухогруз с вооружением и боеприпасами, а в порту Одессы – склады с военно-техническим имуществом.

    В конце августа российские беспилотники атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила транспортное судно с военным грузом в Одесской области.

    В середине прошлого месяца Вооруженные силы уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в этой же гавани.

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    2 сентября 2026, 13:49 • Новости дня
    Учитель и школьник пострадали при нападении подростка в Новой Москве

    Два человека получили травмы из-за нападения восьмиклассника в московской школе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Незначительные травмы, не угрожающие жизни и здоровью, диагностированы у педагога и одного из учеников после попытки нападения подростка в школе в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

    После попытки нападения подростка в школе №1392 в Новой Москве педагог и девятиклассник получили легкие травмы, передает ТАСС.

    «Инцидент, произошедший сегодня в школе №1392, находится на контроле Департамента образования и науки города Москвы. Школа продолжает работу в штатном режиме. У пострадавших педагога и девятиклассника диагностированы незначительные травмы, не угрожающие жизни и здоровью. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в столичном департаменте образования и науки.

    Напавший восьмиклассник обучался по индивидуальной программе из-за особенностей здоровья. Ранее он не был замечен в конфликтных ситуациях, а его классный руководитель имеет квалификацию социального педагога. По словам директора школы, подросток пронес в здание холодное оружие и попытался атаковать учителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле ученица четвертого класса ранила московского учителя кухонным ножом.

    В мае МВД России сообщило о предотвращении 52 нападений на учебные заведения с начала года.

    Для профилактики подобных инцидентов ведомство составило типичный портрет несовершеннолетнего преступника из благополучной семьи.

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