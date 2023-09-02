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В Акмолинской области Казахстана выявили сибирскую язву
Минздрав Казахстана: Среди населения Акмолинской области выявлено 13 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву
Среди населения Акмолинской области Казахстана зарегистрировано 13 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву, ДНК сибирской язвы обнаружено в 14 пробах мяса, 536 кг мяса уничтожено путем сжигания, сообщили в минздраве республики.
В министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что в Акмолинской области среди населения зарегистрировано 13 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву. В ведомстве уточнили, что все заболевшие являются работниками ТОО «Ушкарасу», расположенного в селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области, передает ТАСС.
В Минздраве Казахстана информировали, что для лабораторного исследования отобраны 32 пробы, в том числе 21 проба мяса, 11 проб и 20 смывов из объектов внешней среды, из которых 14 проб мяса положительные в ПЦР, где обнаружено ДНК сибирской язвы.
В ведомстве заверили, что 536 кг мяса уничтожено путем сжигания, во всех обследованных очагах проведена заключительная дезинфекция, введены ограничительные меры на вывоз сельхозпродукции, мясо за пределы региона не вывезено.
В сообщении республиканского портала «Стоп фейк», созданного для борьбы с недостоверными данными, говорится, что информация о зараженном сибирской язвой мясе, якобы попавшем на прилавки магазинов столицы Казахстана, не соответствует действительности. В Минздраве Казахстана призвали жителей и СМИ не публиковать непроверенные данные и подчеркнули, что ситуация находится под контролем специалистов.
Напомним также, во вторник двух человек госпитализировали из очага с сибирской язвой под Воронежем.