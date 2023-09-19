  • Москва отреагировала на обострение в Карабахе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Разоблачение в США преступления ВСУ стало сигналом Зеленскому
    Армия Азербайджана начала операцию в Карабахе
    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу
    Штурмовые отряды в зоне СВО получили гранатометы ГМ-94
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    Армения опровергла присутствие военных в Карабахе
    Названо число подготовленных на Украине и в Польше боевиков для переворота в Грузии
    Политолог: Трюдо пытается обвинить Индию в преступлении граждан Канады
    Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 48% за неделю
    Мнения
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    5 комментариев
    19 сентября 2023, 15:07

    WSJ: Китайского чиновника уволили за внебрачную связь в США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отставка министра иностранных дел Китая Цинь Гана связана с тем, что, находясь на посту чрезвычайного и полномочного посла КНР в США, он завел внебрачную связь и стал отцом в этой стране, информация об этом стала известна в августе после проверки, пишет The Wall Street Journal.

    Имена подруги и сына не сообщается, но объявлено, что расследование продолжается при полном содействии самого экс-чиновника, передает «Коммерсант». Сейчас выясняется, нанесла ли внебрачная связь чиновника ущерб национальной безопасности Китая.

    Напомним, Цинь Ган пропал из публичного пространства в конце июня. После этого ряд западных чиновники отменили свои визиты в Пекин. В МИД Китая заявляли, что отсутствие министра связано со здоровьем.

    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

    Коментарии (92)
    16 сентября 2023, 17:21
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства

    Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет

    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

    По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, «государства Украина» больше нет, пишет «Царьград».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (35)
    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (40)
    18 сентября 2023, 09:25
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.

    Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.

    Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

    Коментарии (7)
    18 сентября 2023, 05:55
    Трамп указал на признак поражения Украины в конфликте с Россией

    Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Новостные издания «больше не пишут» о конфликте на Украине, это означает, что украинская сторона проигрывает, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, контрнаступления вооруженных сил Украины в итоге не произошло. Как заявил бывший глава американского государства, сейчас нельзя сказать, окажется ли Украина «под контролем», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Напомним, Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий.


    Коментарии (4)
    17 сентября 2023, 21:18
    Милли заявил о невозможности ВСУ при контрнаступлении вернуть земли

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о невозможности для ВСУ вернуть территории в ходе контрнаступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Наступление имеет ограниченные операционные и тактические цели, даже при их полном достижении ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, сказал Милли в интервью CNN, передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько потребуется украинскому руководству для достижения своих целей, указав, что это будет «продолжительный» процесс.

    Контрнаступление ВСУ он назвал «длительным, тяжелым и кровавым».

    Коментарии (12)
    18 сентября 2023, 11:34
    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН

    Политолог Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН

    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США будут настаивать на том, чтобы к Совбезу ООН присоединились государства, разделяющие прозападные взгляды. Россия, напротив, хочет видеть в организации представителей мирового большинства. Достичь консенсуса будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Реформирование Совета Безопасности ООН (СБ ООН) давно обсуждается действующими членами объединения. Все согласны с тем, что оно необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмыслении системы под нужды XXI века», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию», – отмечает эксперт.

    «Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом», – акцентирует политолог.

    «Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно», – считает Лукьянов.

    «Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», – рассуждает эксперт.

    «Например, Латинскую Америку могут представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента, и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке», – подчеркивает политолог.

    «Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею», – резюмирует Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (4)
    18 сентября 2023, 15:44
    В США признали провал политики Запада в отношении России

    Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что недооценка России Западом закончится полным провалом

    Tекст: Александра Юдина

    Политика Запада по отношению к России после провала украинского контрнаступления похожа на действия картежника, который проигрывает в блэкджек и не может остановиться, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, представители американских властей сами себя убедили в «слабости России» и российского президента Владимира Путина, все больше и больше следуя плану продолжать оказывать небольшое давление», передает РИА «Новости».

    Джонсон отметил, что подобная стратегия показывает свою нежизнеспособность в течение последних 18 месяцев. Тем не менее, по его словам, западные страны продолжают надеяться, что это может принести результат. В заключение экс-агент ЦРУ предрек Западу полный провал.

    Ранее США развязали против России «визовую войну». При этом Вашингтон не только создает трудности для работы российских диппредставительств, но и пользуется тем, что на территории США находится штаб-квартира ООН, усложняя России взаимодействие с организацией.

    Коментарии (3)
    16 сентября 2023, 21:12
    Экс-советник Рейгана призвал назвать имена украинцев за границей и отправить их на фронт

    Бывший советник Рейгана Люттвак призвал вернуть на Украину сбежавших за границу мужчин и отправить их на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Политический консультант Госдепартамента и Пентагона, бывший советник президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы уехавших украинцев и отправить их на фронт.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Люттвак написал, что не против отправлять миллиарды долларов Украине, но против того, чтобы украинцы призывного возраста оставались за границей со своими паспортами. Он призвал обнародовать имена «уклонистов» в их родных городах и последний адрес.

    Между тем, блогеры бурно отреагировали на «кровожадные призывы» советника Рейгана депортировать украинских мигрантов обратно на Родину.

    Некоторые пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) предложили военному теоретику самому идти на фронт.

    Были и такие, кто  язвительно спросил: будут ли предлагаемые Люттваком меры по порицанию уклонистов распространяться на жителей Украины, репатриировавшихся в Израиль?

    Реакция украинских пользователей оказалась еще менее содержательной и сдержанной на эмоции.

    «Люди удивляются людоедству почтенного дедушки-историка Эдварда Люттвака, предлагающего не только высылать на фронт сбежавших в Европу украинских мужчин, но и развешивать по городам и селам дацзыбао со списками уклонистов. Стоит напомнить, что почтенный дедушка-историк немножко консультант Госдепа и Минобороны США, а еще бывший советник президента Рейгана. Руки-то помнят», – пишет Telegram-канале «Стекломой».

    Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    До этого власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.

    Коментарии (9)
    18 сентября 2023, 22:59
    Россиянин арестован в США по обвинению в нарушении санкций

    Минюст США сообщил об аресте гражданина России Марченко по обвинению в нарушении санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянин Максим Марченко обвиняется в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход санкций, он арестован, сообщил Минюст США.

    По версии американских властей, Марченко, который постоянно проживает в Гонконге, вместе с двумя предполагаемыми сообщниками через подставные компании приобретал для российских потребителей крупные партии OLED-микродисплеев (могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах), передает РИА «Новости».

    Также Марченко обвиняется в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды и в самой контрабанде. 51-летнему Марченко грозит тюремный срок до 100 лет. Решение об аресте вынес суд в Уайт-Плейнс.

    Напомним, на Кипре по запросу американских властей был арестован российский и немецкий гражданин Артур Петров. Его обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники. Петров назвал свое дело политическим.

    Коментарии (3)
    18 сентября 2023, 04:59
    Кандидат в президенты США напомнил американцам, что «СССР больше не существует»

    Кандидат в президенты США Рамасвами отказался считать главной угрозой для страны «СССР, которого больше не существует»

    Tекст: Антон Антонов

    Главная угроза для США – это «коммунистический Китай», а не «СССР, которого больше не существует», заявил кандидат в американские президенты Вивек Рамасвами.

    Рамасвами заявил, что США нужно «обратить внимание» именно на Китай, который является основным приоритетом для обороны, в том числе в сравнении с ситуацией на Ближнем Востоке. Также Рамасвами призвал поддерживать партнерство с Израилем, который будет способствовать стабильности в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, Рамасвами пообещал в случае победы на выборах закрыть Украине путь в НАТО и признать «контроль» России «над занятыми территориями», если Москва выйдет из российско-китайского союза.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2023, 13:06
    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Германский политолог Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение Совбеза ООН без предоставления им права вето. Мир начнет «расслаиваться» и появится две организации, одна из которых расположится в БРИКС, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Борьба за реформирование СБ ООН – это не что иное, как противостояние ведущих стран мира за будущий миропорядок. Именно сейчас решается, какой мы увидим международную арену через десять-двадцать лет, будет ли она многополярной или однополярной», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Россия давно предлагала другим участникам Совбеза договориться о том, в каком именно ключе стоит изменить структуру организации. Однако США настаивали на сохранении действующих правил игры. Теперь же в Вашингтоне поняли, что «жить по-старому» больше не получится. Инклюзивность становится реальностью нынешней политики», – отмечает эксперт.

    «Государства Глобального Юга настаивают на том, чтобы они были представлены в СБ ООН наравне с западными странами. Джо Байден готов пойти на уступки Африке, Латинской Америке, Азии и Австралии, однако он не заинтересован в том, чтобы Совбез пополнился участниками, обладающими правом вето», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что США постараются провести расширение только за счет тех акторов, которые в той или иной мере проявляют лояльность Вашингтону. При этом и Германия также заинтересована в том, чтобы занять свое место в СБ ООН», – уточняет политолог.

    «Берлин не против того, чтобы Европа имела общий голос и общее право вето. Но ни Франция, ни Британия на это не пойдут. Кроме того, ФРГ, как и другие страны ЕС, будет добиваться лишения России возможности ветировать какие-то решения», – считает он.

    «На мой взгляд, перспектива реформы Совбеза плачевна. Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение СБ ООН без предоставления им права вето. Скорее всего, мировой порядок начнет «расслаиваться». Провозглашенный Джо Байденом поход «демократов против диктаторов» только усугубит ситуацию», – акцентирует собеседник.

    «Скорее всего, в недалеком будущем мир увидит две отдельные ООН. Одна будет проамериканской со штаб-квартирой в Нью Йорке. Вторая же станет представлять права Глобального Юга и расположится в одной из столиц стран БРИКС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 08:45
    Американский аналитик раскрыл, что станет головной болью Белого дома в 2024 году

    Американский аналитик Пейн заявил, что подорожание бензина станет головной болью для главы США Байдена в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Скачок цен на бензин, как следствие решения группы стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, будет громадной головной болью для главы США Джо Байдена в следующем году, выразил мнение изданию Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.

    По его словам, политика Байдена в энергетической сфере стала «провалом», передает RT.

    Также Пейн отметил, что эти шаги были намеренно предприняты Россией и организацией ОПЕК, однако подчеркнул, что американский президент позволил с легкостью воспользоваться ситуацией.

    Ранее сообщалось, что Бразилия резко увеличила импорт российских нефтепродуктов в августе 2023 года, так что он втрое превысил объемы, поставленные ближайшим конкурентом – США.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2023, 17:02
    Салливан провел переговоры с Ван И

    Reuters: Салливан провел переговоры с Ван И

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Мальте состоялись переговоры помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И, сообщил Reuters.

    Переговоры прошли на выходных, утверждает Reuters, передает ТАСС.

    Напомним, на понедельник запланированы переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 13:14
    WSJ: Киев ищет финансы для продолжения боевых действий

    Tекст: Александра Юдина

    Киев предпринимает попытки найти дополнительные финансы для продолжения боевых действий, в том числе продажей украинских государственных облигаций, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Как отметил руководитель отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU Виталий Ваврищук, если украинские власти не смогут покрыть бюджетный дефицит, то не смогут далее финансировать военные действия, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    При этом издание укзаывает, что для планового увеличения расходов на военные нужды на 50% Киев может решиться на продажу военных облигации, а также на реструктуризацию долгов за счет других стран.

    Кроме того, в ближайшем времени ICU может приступить к продаже украинских облигаций дистанционно частным лицам за рубежом. Как оценивает Wall Street Journal, вероятно потенциальные инвестиции могут оказаться «каплей в море».

    Также газета напоминает, что Киев может получить финансовую помощь от посредников. В частности, в Европе в данный момент обсуждается вопрос о переводе Украине доли дохода международного депозитария Euroclear от продажи замороженных активов России. Таким образом, прибыль от продажи санкционных активов составила 1,283 млрд евро.

    Напомним, в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Замглавы российского ведомства Сергей Рябков назвал принятое решение воровством.

    Коментарии (0)
    Главное
    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    Эрдоган: Россию не удастся заставить уйти из Крыма
    Рига собралась потребовать от 3,6 тыс. граждан России покинуть Латвию
    Украина подала в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии
    В Пентагоне пообещали скорую доставку танков Abrams на Украину
    Маск объяснил намерение сделать соцсеть X платной
    Умерла советская актриса Любовь Майкова

    Как сибирская нефть стала дороже эталона Brent

    Стоимость российской нефти ВСТО, которая экспортируется в Китай, превысила стоимость Brent. Однако эта ситуация не является аномалией, потому что легкая нефть ВСТО должна стоить дороже мирового эталона Brent. Эта ситуация показывает, что стоимость российской нефти как раз приходит в норму. Более того, сорт ВСТО приобрел важнейшее политическое значение. Подробности

    Перейти в раздел

    Разоблачение в США преступления ВСУ стало сигналом Зеленскому

    Американская пресса обвинила ВСУ в нанесении удара по мирным жителям на рынке в Константиновке. Россия не раз заявляла о причастности Украины к трагедии, унесшей жизни 16 человек, однако офис Зеленского упорно перекладывал ответственность на Москву. О чем свидетельствует данная публикация, какие сигналы были отправлены Киеву и почему заокеанские СМИ заговорили об этом именно в день визита Зеленского в Вашингтон? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ под Клещеевкой подвели электронные карты

    Атаки противника у села Клещеевка отражены, заявляют в Минобороны России. Таким образом были опровергнуты утверждения главы киевского режима Зеленского о взятии этого населенного пункта. Почему Клещеевка и соседняя Андреевка стали в последнее время центром ожесточенных боев – и имеют ли они какое-либо стратегическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Страх перед Россией укрощает Румынию

    Румыния регулярно заявляет об обнаружении на своей территории обломков российских БПЛА – и, казалось бы, это может стать поводом для прямого военного вмешательства Бухареста (и всего НАТО) в украинский конфликт. Однако и румынское правительство, и руководство Североатлантического альянса реагируют на происходящее предельно сухо. Что заставляет их держать себя в руках в такой ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............