  • Москва отреагировала на обострение в Карабахе
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    Разоблачение в США преступления ВСУ стало сигналом Зеленскому
    Армия Азербайджана начала операцию в Карабахе
    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу
    Штурмовые отряды в зоне СВО получили гранатометы ГМ-94
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    Армения опровергла присутствие военных в Карабахе
    Названо число подготовленных на Украине и в Польше боевиков для переворота в Грузии
    Политолог: Трюдо пытается обвинить Индию в преступлении граждан Канады
    Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 48% за неделю
    Мнения
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    5 комментариев
    19 сентября 2023, 14:12

    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать БПЛА территорию России

    Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать БПЛА территорию России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Во вторник днем дежурные средства ПВО остановили попытку ВСУ совершить атаку беспилотниками по объектам на территории России.

    В Минобороны России сообщили, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Белгородской областью, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее сообщалось об уничтоженном беспилотнике над Брянской областью.

    18 сентября 2023, 18:12
    Кадыров охарактеризовал потери ВСУ на Кременском направлении
    Кадыров охарактеризовал потери ВСУ на Кременском направлении
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона безвозвратно потеряла большое количество живой силы и техники на Кременском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем в Telegram-канале показал уничтожение позиций ВСУ в Серебряном лесничестве на Кременском направлении артиллерией и залпами РСЗО, наведенных с помощью дронов. В ролике запечатлено уничтожение украинских позиций в лесистой зоне с помощью артиллерии и сброшенных с беспилотников гранатометных выстрелов.

    «Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника на Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани», – написал он.

    По словам главы Чечни, вся территория лесничества просматривается с воздуха, это дает возможность наносить точные удары для опытных операторов беспилотников.

    Коментарии (4)
    19 сентября 2023, 11:22
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино

    Балицкий: Российские войска уничтожили двигавшуюся в Работино колонну ВСУ

    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он отметил, что движение бронегрупп в направлении Работино вскрыла разведка, колонна была уничтожена.

    По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить Новопокровку и Ильиченково, но все планы противника о третьей волне контрнаступления в сентябре ВС России известны.

    Ранее российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

    Коментарии (14)
    19 сентября 2023, 06:57
    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу

    Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу

    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас доверяет России не меньше, чем Западу.

    Эрдоган подчеркнул, что у него «нет причин не доверять». По его словам, «насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия». При этом он отметил, что 50 лет ЕС заставлял Турцию «ждать у своих дверей». Он не согласился с тем, что Москва «использовала зерновую сделку как преимущество» в конфликте с Украиной, и с тем, что Москве «нельзя доверять». Эрдоган указал, что Турция получает «половину природного газа из России», страны «солидарны» и «предпринимают совместные шаги и сотрудничают в оборонной промышленности», передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    В ответ на критику в связи с отказом вводить санкции против России в контексте конфликта на Украине Эрдоган заявил: «Мы обязаны делать то же, что делают члены ЕС? Положение Турции в мире – другое, отличается от положения стран – членов ЕС. Россия – один из наших ближайших соседей, и у нас общая история».

    Он считает, что конфликт на Украине «будет длиться долго и закончится не скоро». При этом Эрдоган заявил, что глава Российского государства Владимир Путин «выступает за скорейшее окончание конфликта». «Это то, что он сказал, и я верю его словам», – подчеркнул Эрдоган.

    Отвечая на вопрос, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в ЕС, Эрдоган сказал, что Турция будет приветствовать «положительное решение» ЕС, но она «всегда была самодостаточной страной». «Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», – сказал Эрдоган.

    Напомним, Эрдоган заявил, что Турция планирует создать центр по газу, сравнимый с центрами в Лондоне и Гамбурге, и хочет обсудить этот вопрос с Россией. Эту идею в прошлом выдвинула Москва, но сейчас для России этот проект потерял былую привлекательность.

    Коментарии (17)
    19 сентября 2023, 09:26
    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ из комплекса «Бук»

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой
    @ State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование американской газеты The New York Times показало, что удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса «Бук» из подконтрольной Украине Дружковки.

    Публикация в The New York Times вышла в день приезда украинского президента Владимира Зеленского в США. Журналисты издания провели собственное расследование и проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов ракеты. Как следует из сообщения газеты, удар был нанесен отклонившейся от траектории украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса «Бук»,  передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Журналисты пишут, что украинские власти пытались помешать проводить расследование, но репортеры смогли добраться до места взрыва, опросить свидетелей и очевидцев и даже собрать остатки ракеты. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах видео с камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Киеву стороны. На звук ракеты обернулись четыре пешехода: они смотрят в сторону территории, удерживаемой Украиной. За несколько секунд до удара видно отражение ракеты на припаркованном автомобиле, она двигалась с северо-запада, что доказала также эксперт по взрывчатым веществам.

    Издание выяснило, что за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка, в котором находились услышавшие звуки пуска журналисты NYT.

    Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта, а один из свидетелей заявил, что ракеты были выпущены с окраины города.

    Журналисты издания предположили, что, возможно, ракета дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

    Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

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    19 сентября 2023, 06:39
    Венгрию возмутили переговоры фон дер Ляйен с Зеленским

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь возмутился решением фон дер Ляйен поговорить об украинском зерне с Киевом, а не с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обсудить проблему импорта зерна с Украины с украинским президентом Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран ЕС вызывает «политические вопросы», заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

    Отказ Брюсселя сохранить запрет на импорт украинского зерна Надь назвал «возмутительным, неприемлемым и непрозрачным». Он подчеркнул, что руководство ЕС избирается европейскими странами, «подотчетно им» и «должно их поддерживать». Однако, по словам министра, для Брюсселя «интересы совершенно посторонней третьей страны» оказались важнее, передает ТАСС.

    Надь полагает, что ЕС дал Киеву возможность решить проблему поставок зерна, попросив Украину взять на себя обязательства по контролю за импортом, что «само по себе является смехотворным». Министр подчеркнул, что для пяти стран Центральной Европы речь идет о вопросе на 6 млрд евро, а «Брюссель не хочет этого понять».

    Министр сказал, что государства Центральной Европы вынуждены «принимать смелые, жесткие и односторонние национальные меры», чтобы их не «завалило украинским зерном». Он призвал восстановить запрет на импорт зерна с Украины.

    Надь подчеркнул, что зерно должно направляться в третьи страны по коридорам солидарности, а не на европейские рынки. Министры сельского хозяйства предложили ЕС поддержать наземные перевозки с Украины, «чтобы доставить зерно в морские порты и затем на его традиционный рынок в Африке». Также указывается, что без поставок туда украинского зерна «оно может быть заменено российским».

    Напомним, Киев собрался подать иск во Всемирную торговую организацию против ПольшиВенгрии и Словакии, которые после отказа ЕК продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины решили сохранить запрет на украинскую сельхозпродукцию.

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    19 сентября 2023, 03:14
    Взрыв прогремел в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге

    Взрыв прогремел в Одессе
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе и Кривом Роге, а также в Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, передает РИА «Новости».

    Позднее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Тернопольской областях, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в Харькове. Местные власти сообщают о «прилете» по промзоне.

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    18 сентября 2023, 15:52
    В офисе Зеленского посчитали контрнаступление ВСУ «успешным»

    В офисе Зеленского на фоне критики Запада заявили об «успешном» наступлении ВСУ

    В офисе Зеленского посчитали контрнаступление ВСУ «успешным»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал наступление ВСУ «успешным» на фоне критики украинских войск со стороны Запада.

    В западных СМИ неоднократно писали, что союзники Украины недовольны результатами наступления, передает РИА «Новости».

    По данным CNN, Подоляк заявил в интервью, что якобы контрнаступление «увенчалось успехом». «Инициатива полностью на стороне Украины», – заявил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительными, а ВСУ сейчас находятся в сложной ситуации.

    Коментарии (13)
    19 сентября 2023, 12:34
    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог Скачко: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке
    @ Liu Jie/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США в отношении Владимира Зеленского используют тактику давления. Его припугивают в надежде на то, что он станет более сговорчивым. Если намеки Штатов будут проигнорированы, Белый дом примет решение о «сливе» заигравшегося комика. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке.

    «Владимир Зеленский приезжает в США в состоянии эйфории. Но статья The New York Times, вышедшая в день его визита, призвана немного «попустить» забывшегося наглеца. Американцы не хотят, чтобы его заносило от ощущения собственной важности. Это своего рода намек: нам известен каждый твой шаг, каждое твое движение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Этот материал может стать первой ласточкой демонтажа образа Зеленского в качестве хорошего парня. Коней, конечно, на переправе не меняют, но, кажется, переправа уже оказалась позади. Судя по всему, США хотят перемирия, а уверенности в том, что действующая украинская власть сможет это обеспечить, нет», – отмечает эксперт.

    «В настоящий момент Зеленский устраивает Вашингтон, но у него есть некоторые минусы. И Штаты придерживаются своей давней тактики: на союзника нужно давить до тех пор, пока он не начнет мыслить в правильном направлении», – подчеркивает собеседник.

    «Уже сейчас мнимого «героя нации» пытаются «шугнуть» – то намекают на необходимость выборов, то угрожают контролем над переданными вооружениями. Статья с обвинениями ВСУ – логичный шаг на этом пути. Сейчас администрация Байдена посмотрит, насколько корректно Зеленский понял этот тонкий намек», – считает политолог.

    «Если будут положительные изменения, информационная кампания прекратится, в противном случае выпустят еще один материал, за ним другой. Приписать Украине можно многое. ВСУ далеко не «белые и пушистые». И если мы увидим новые статьи, это будет верным знаком того, что заигравшегося актера «сливают», – резюмирует Скачко.

    Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке. Об этом сообщается в расследовании издания The New York Times. В нем отмечается, что атака произошла со стороны подконтрольной Украине Дружковки. По сообщению газеты, снаряд был выпущен из комплекса «Бук».

    Публикация вышла в день приезда Владимира Зеленского в Штаты. Журналисты проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов снаряда. Подчеркивается, что удар был нанесен отклонившейся от траектории ракеты ПВО.

    При этом в материале указано, что украинские власти пытались помешать проведению расследования, однако репортеры сумели добраться до места взрыва. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру снаряду 9М38, который запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах, заснятых камерой наблюдения, видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Украине стороны. За несколько секунд до взрыва заметно отражение боеприпаса на припаркованном автомобиле, он двигался с северо-запада, что также доказал эксперт по взрывчатым веществам.

    По информации издания, за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Эту информацию подтверждают и очевидцы, опрошенные журналистами газеты. В статье подчеркивается возможность того, что снаряд мог дать сбой в полете, из-за чего он и не достиг намеченной цели.

    Напомним, российские эксперты уже представляли доказательства причастности ВСУ к удару по Константиновке. Так, авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» писали, что в чатах местных жителей сообщали о пусках двумя украинскими самолетами ракет над Дружковкой, после чего и произошел взрыв на рынке.

    О трагедии высказывался и постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркивал, что в результате действий противника погибли 16 человек, еще 32 пострадали. Он также отметил, что в Организации Объединенных Наций о произошедшем быстро забудут, как это уже было в случае с ударом по Краматорску в 2022 году.

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    19 сентября 2023, 10:34
    МВД Украины сообщило о крупном пожаре на складах во Львове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Площадь пожара на промышленных складах во Львове составила уже 9,4 тыс. кв. метров, всего горят три здания, сообщило МВД Украины.

    «Ликвидация пожара продолжается», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Во Львовской области ночью была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась почти 2,5 часа. Во Львове произошла серия взрывов. Около 05.40 мск местные власти заявили о пожаре на промышленном складе.

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    19 сентября 2023, 10:00
    Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении

    Врио главы ДНР Пушилин сообщил о безуспешной попытке ВСУ атаковать на Угледарском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России отбросили украинскую армию на исходные позиции на Угледарском направлении, уничтожены скопления противника на участках в лесополосе, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России-24».

    Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в районе Приютного и Старомайорского, но были отброшены на прежние позиции, также артиллерия прочесала лесопосадку, где было уничтожено скопление противника, передает ТАСС.

    Также, по словам врио главы ДНР, российским войскам удалось купировать ситуацию по рубежу Урожайное, Старомайорское и Новодонецкое и отбросить ВСУ на исходные позиции.

    Ранее российские военные отбили атаку ВСУ у Работино.

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    18 сентября 2023, 19:29
    Эксперт: Иск в ВТО не поможет Украине продать зерно в Восточной Европе

    Экономист Лизан: Какое бы решение ни принял суд ВТО, украинское зерно не попадет на рынки Восточной Европы

    Эксперт: Иск в ВТО не поможет Украине продать зерно в Восточной Европе
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна. Но даже если офис Зеленского победит, то страны Восточной Европы просто не пустят эту агропродукцию на свои рынки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее Украина начала процесс подачи иска в ВТО из-за запрета экспорта зерна в Польшу, Венгрию и Словакию.

    «Вопрос запрета на ввоз украинского зерна для стран Восточной Европы не только экономический, но и политический. У них и так имеется излишек сельскохозяйственной продукции. Если на рынок попадет товар из-за рубежа, то могут разориться местные фермеры, которые не простят этого правительству», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Аргументы стран Восточной Европы предельно ясны. Во-первых, Украина будет ввозить зерно по демпинговым ценам. Во-вторых, можно легко доказать низкое качество поставляемой продукции, например, за счет наличия там паразитов или плесени», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, у той же Варшавы есть много способов уколоть Украину. Через Польшу идет поставка горючего и оружия для ВСУ. Может быть поднята извечная тема национализма или в ключевой момент заблокирован значительный пакет помощи ЕС», – акцентирует собеседник.

    «Еврокомиссия, в свою очередь, может попробовать наказать страны Восточной Европы. В частности, не выдавать деньги. Однако я думаю, что положительного для себя результата в ЕС не добьются», – подчеркнул он.

    «Скорее всего, в этом противостоянии верх одержит Восточная Европа. Они договорятся с Еврокомиссией, та позволит им продлить запрет на ввоз зерна. Украина может обжаловать решение, но это бесполезно, так как апелляционный суд ВТО сейчас не работает. А если офис Зеленского победит, то та же Польша не будет выполнять условия», – резюмировал Лизан.

    Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии в связи с продлением ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

    Качка отметил, что Киев планирует отреагировать на действия Польши и в ответ ввести запрет на импорт овощей и фруктов из страны. При этом политик охарактеризовал действия Венгрии, расширившей торговое эмбарго на 25 позиций аграрной продукции, как «политическое заявление» о блокировании торговли с постсоветской республикой и «игнорирование Брюсселя».

    Напомним, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. В заявлении ЕК подчеркивается, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объемов поставок зерна в страны Евросоюза и представить план действий к 18 сентября.

    После премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями заявил, что власти страны продлят запрет на ввоз зерна с Украины вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

    Власти Венгрии ввели запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед. Такое решение принял кабинет министров страны.

    Словакия также запретила ввоз зерна с Украины. Министерство сельского хозяйства страны приняло решение обеспечить эффективную занятость фермеров республики, качественная продукция которых создает значительную конкуренцию дешевому украинскому зерну. Кроме того, в ведомстве отметили, что в некоторых партиях, поступивших ранее, были выявлены вредные для здоровья человека вещества.

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    18 сентября 2023, 17:24
    В Совфеде спрогнозировали результаты рассмотрения иска Украины против России в Гааге

    Сенатор Долгов: Западные страны приложат максимум усилий, чтобы политизировать слушания по иску Украины против России

    В Совфеде спрогнозировали результаты рассмотрения иска Украины против России в Гааге
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Итог иска Украины против России в Гааге не вызывает оптимизма. Этот суд, как и ряд других международных организаций, политизировался и не в состоянии объективно оценивать факты, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Напомним, в понедельник в Гааге начались слушания по иску Украины против России о геноциде.

    «Этот иск изначально задумывался как антироссийская провокация. Более того, я уверен, что придумали это не на Украине, а в Лондоне или Вашингтоне. Поэтому западными странами будет приложено максимум усилий, чтобы политизировать дело», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «У меня нет никакого оптимизма насчет результатов рассмотрения. Большая часть международных организаций, особенно судебных, показала себя крайне политизированной. Если будет принято решение в пользу Украины, то это в очередной раз покажет всю гнилую сущность этих структур», – отмечает собеседник.

    «Россия представит на суде материалы, доказывающие преступления украинской армии. И напомню, в РФ зафиксирован приоритет Конституции над решениями международных организаций и судов.  Мы будем придерживаться основного закона страны. Ну а необъективные решения суда будут проигнорированы», – резюмировал Долгов.

    Напомним, 18 сентября Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении Конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    В понедельник выступает российская сторона, во вторник – Украина, а в среду – другие государства. Суд разрешил участвовать в слушаниях Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дания, Канаде, Нидерландам и другим странам, передает РИА «Новости».

    Представитель России на слушаниях Геннадий Кузьмин сообщил, что заявления российских властей о дискриминационной политике властей Украины по отношению к русскоязычному населению не могут нарушать Конвенцию о геноциде.

    «Главной целью Конвенции является недопущение геноцида и установление наказания за него, однако Украина не обвиняет Россию в совершении геноцида, а также не обвиняет в том, что Москва не смогла предотвратить геноцид», – цитирует Кузьмина ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что «Украина настаивает на том факте, что геноцида вовсе не было, чего по факту может быть достаточно, чтобы отвергнуть дело, так как в соответствии с теорией судебного права нарушения Конвенции о геноциде быть не может».

    В Совфеде не исключили выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН в случае решения дела в пользу Украины. Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты Федерального собрания Константин Косачев. Сам сенатор не сомневается, что вердикт будет максимально политизированным.

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    18 сентября 2023, 23:56
    ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Шебекино

    Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об уничтожении силами ПВО трех воздушных целей на подлете к Шебекино

    ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Шебекино
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Шебекинском городском округе силами ПВО сбиты три воздушные цели на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительной информации, никто не пострадал, но были повреждены линии электропередачи. Он заверил, что вскоре аварийные службы начнут устранять последствия атаки.

    В субботу в результате украинского обстрела Шебекино легкие осколочные ранения получил мужчина.

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    19 сентября 2023, 05:27
    Взрывы произошли во Львове

    Глава Львовской областной военной администрации Козицкий сообщил о взрывах

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в украинском Львове, сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

    Козицкий сообщил, что в городе «громко». Позднее он сообщил о новой серии взрывов, передает РИА «Новости».

    Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о пожаре на промышленном складе.

    Напомним, также сообщалось о взрывах в Харькове, Одессе, Кривом Роге и в Хмельницкой области Украины.

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    19 сентября 2023, 05:56
    На Украине обещали разобраться в попытке военкомата задержать мужчину во Львове

    Военкомат Львовской области обещал провести проверку после попытки силой задержать мужчину на улице

    Tекст: Антон Антонов

    Военкомат Львовской области на Украине заявил, что в связи с видеозаписью о попытке сотрудников силой задержать мужчину на улице назначена служебная проверка.

    Как заявил военкомат, в Сети сообщается о «якобы неправомерных действиях» сотрудников. По результатам проверки «будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры», передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой сотрудники военкомата хотели силой затащить мужчину в микроавтобус, но тому удалось сбежать. Люди, которые стали очевидцами этого инцидента, оскорбляли сотрудников военкомата и требовали позвать полицейских. Сообщалось, что инцидент произошел во Львове.

    Напомним, Киев объявил о решении отменить статус «ограниченно пригодного» к службе в ВСУ. В стране приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики.

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