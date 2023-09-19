Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Стоимость нефти Brent превысила 95 долларов за баррель
Стоимость нефти Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с 15 ноября 2022 года
Мировые цены на нефть во вторник выросли: стоимость марки Brent впервые с 15 ноября прошлого года поднялась выше 95 долларов за баррель.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.19 увеличивалась на 0,69%, до 95,08 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,83%, до 91,33 доллара, передает РИА «Новости».
Котировки продолжают поддерживать ожидания дефицита на фоне усилий стран ОПЕК+ по снижению добычи. На дефицит предложения на прошлой неделе указывали ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).
«Риски краткосрочного скачка до 100 долларов (за баррель) могут усилиться, но мало уверенности в том, что он будет устойчивым», – цитирует Bloomberg рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чанану. Он добавил, что ускорение инфляции может привести к новому ужесточению монетарной политики, а страны ОПЕК+ не могут контролировать спрос.