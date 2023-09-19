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    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    14 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    54 комментария
    19 сентября 2023, 09:06

    Анонимные виртуальные мобильные номера признаны угрозой

    Правительство России признало анонимные виртуальные мобильные номера угрозой

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета, сервисы по их выдаче будут блокировать со следующего года, следует из постановления кабинета министров.

    Правительство внесло изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования, согласно которым перечень угроз в этой сфере теперь дополнен пунктом о предоставлении анонимного доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям, передает ТАСС, ссылаясь на документ.

    Отмечается, что мошенники часто используют для регистрации в соцсетях и мессенджерах виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи, сдаются в аренду и анонимны.

    Изменения вступят в силу с 1 сентября следующего года.

    Ранее в ВТБ предупредили об использовании мошенниками «биржи» аренды анонимных номеров.

    18 сентября 2023, 13:48
    El Pais: В ВСУ изменилось отношение к российским бойцам

    El Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах России из-за безуспешного наступления

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные стали уважительно отзываться о подготовке российских бойцов на фоне своего безуспешного контрнаступления, пишет испанская El Pais.

    Издание отметило уважительный тон  украинского военного Владимира, который рассказал о подготовке ВС России. По его словам, российские войска лучше обучены, более опытны, у них «страшное оружие», передает РИА «Новости».

    El Pais пишет, что это говорит о переменах в восприятии украинских военных, которые еще несколько месяцев назад настаивали на том, что российские бойцы плохо подготовлены.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

    Коментарии (13)
    18 сентября 2023, 12:02
    Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке

    Кабмин Украины уволил Маляр с поста замминистра обороны после лжи о взятии Андреевки

    Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Он также отметил, что кроме Маляр в числе уволенных – заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. Также уволен госсекретарь Минобороны Константин Ващенко, передает РИА «Новости».

    На данный момент свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк, передает ТАСС.

    Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки связано с внутриполитической борьбой.

    Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Новым главой ведомства стал Рустем Умеров.


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    18 сентября 2023, 18:12
    Кадыров охарактеризовал потери ВСУ на Кременском направлении
    Кадыров охарактеризовал потери ВСУ на Кременском направлении
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона безвозвратно потеряла большое количество живой силы и техники на Кременском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем в Telegram-канале показал уничтожение позиций ВСУ в Серебряном лесничестве на Кременском направлении артиллерией и залпами РСЗО, наведенных с помощью дронов. В ролике запечатлено уничтожение украинских позиций в лесистой зоне с помощью артиллерии и сброшенных с беспилотников гранатометных выстрелов.

    «Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника на Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани», – написал он.

    По словам главы Чечни, вся территория лесничества просматривается с воздуха, это дает возможность наносить точные удары для опытных операторов беспилотников.

    Коментарии (4)
    18 сентября 2023, 14:23
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на понедельник ударили по месту хранения крылатых ракет Storm Shadow на украинской территории, сообщили в Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также удар наносился ударными беспилотниками по местам, где киевский режим хранил британские крылатые ракеты Storm Shadow, боеприпасы с обедненным ураном. Удар нанесли и по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

    Подчеркивается, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

    Ранее ВС России с помощью 11 групповых ударов нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

    Коментарии (64)
    18 сентября 2023, 14:33
    Борис Гребенщиков объяснил отказ выступать на Украине
    Борис Гребенщиков объяснил отказ выступать на Украине
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рок-музыкант Борис Гребенщиков не выступает на Украине из-за позиции многих граждан этой страны по отношению к русским.

    «Половина украинцев думают: «О, хороший русский – это мертвый русский». Я получаю много подобных писем», – сказал музыкант в интервью изданию Financial Times.

    Гребенщиков живет с женой в Лондоне и выпустил новый альбом. Музыкант рассказал, что ушел из группы «Аквариум», которую сам основал, из-за того, что некоторые участники поддержали СВО, передает РБК.

    Сейчас Гребенщиков выступает под псевдонимом БГ+.

    В Россию музыкант возвращаться не собирается, поскольку «это может быть немного опасно».

    В реестр иноагентов Гребенщиков был внесен 30 июня. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это значит для музыканта.

    Коментарии (39)
    18 сентября 2023, 18:54
    Посла Германии вызвали в МИД Китая после слов Бербок о Си Цзиньпине
    Посла Германии вызвали в МИД Китая после слов Бербок о Си Цзиньпине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор после высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине.

    Посол Германии в Пекине Патрисия Флор была вызвала в китайский МИД в воскресенье, пишет газета Spiegel со ссылкой на неназванного представителя германского МИД, передает ТАСС.

    Отмечается, что Флор была вызвана в МИД после интервью министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, в котором она назвала китайского лидера диктатором. В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала слова Бербок о Си Цзиньпине абсурдом и откровенной политической провокацией.

    Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News, рассуждая о том, каким она видит окончание конфликта на Украине, заявила, что победа России стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си (Цзиньпин)».

    Коментарии (9)
    18 сентября 2023, 19:19
    Вирусолог спрогнозировал строгость масочного режима из-за нового штамма COVID

    Вирусолог Чепурнов: Носить маски могут обязать работников торговых сетей и госслужащих

    Вирусолог спрогнозировал строгость масочного режима из-за нового штамма COVID
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    На федеральном уровне вряд ли будет объявлен масочный режим, но в ближайшее время, скорее всего, он может быть введен в сфере торговли и некоторых государственных учреждениях, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя появление более заразного варианта коронавируса «Пирола».

    «Предыдущие варианты коронавируса, которые встречались в последнее время, относили к версии «Омикрона». Это касается и «Кракена», и «Кентавра», и более нового «Эриса». Но коронавирус BA.2.86 «Пирола» сильно отличается от них. У него также много мутаций, как и у «Омикрона», – более 35. Именно поэтому можно ожидать, что ситуация с заболеваемостью как-то изменится», – говорит Чепурнов.

    По его словам, некоторые врачи, которые уже столкнулись с «Пиролой», сообщают, что есть отличия в течение болезни по сравнению с другими штаммами ковида. «А другие не видят ничего такого серьезного, отличного, говоря, что это все та же симптоматика, которая есть у всех простудных заболеваний. Поэтому пока я не могу уверенно сказать, что вирус стал тяжелее или слабее», – отмечает собеседник.

    На ваш взгляд
    Вы будете соблюдать масочный режим, если его введут из-за нового штамма COVID19 «Пирола?




    Результаты


    Он полагает, что на федеральном уровне из-за нового варианта ковида не будут вводить противоэпидемические мероприятия. Это медик связывает с тем, что к коронавирусу уже относятся не так серьезно, как раньше : «Мы все это уже проходили». Да и народ в целом неохотно соблюдает масочные режимы, говорит врач. Кроме того, в России значительная часть населения либо переболела, либо была провакцинирована хотя бы раз. И хотя вакцина не защищает от нового варианта коронавируса, она существенно снижает количество летальных исходов из-за болезни, напоминает Чепурнов.

    «Я думаю, что на этот раз, скорее всего, поголовно всех заставлять носить маски не будут. Реально, что может потребовать Роспотребнадзор в ближайшее время, – это ограничений, связанных с торговлей и с некоторыми государственными учреждениями, поскольку народ уже устал, и появилось не просто наплевательское отношение к вирусу, но еще и усилилась уверенность, что теперь уже ничего страшного не будет. Добиться введения масочного режима для всех, во-первых, будет сложно, а во-вторых, это вызовет ненужную волну раздражения», – заключил Чепурнов.

    Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новый вариант коронавируса «Пирола» обладает дополнительными мутациями, которых нет у «Омикрона». Отмечается, что «Пирола» более заразный, чем предшественники. В Роспотребнадзоре также заявили, что никаких причин для введения ограничительных мер нет. Однако несколькими днями ранее из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Доме правительства был временно введен масочный режим.

    Коментарии (15)
    18 сентября 2023, 18:38
    Маск обвинил Сороса в попытке уничтожить западную цивилизацию
    Маск обвинил Сороса в попытке уничтожить западную цивилизацию
    @ GEORGE NIKITIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский финансист Джордж Сорос пытается уничтожить цивилизацию Запада, заявил предприниматель из Соединенных Штатов Илон Маск.

    Организация Сороса «не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации», заявил Маск в X (бывший Twitter), передает ТАСС.

    Так он отреагировал на публикацию, где Сороса обвиняют в потворстве кризису с мигрантами на острове Лампедуза в Италии.

    В конце августа Маск намеревался подать в суд на фонд Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) за попытки добиться ограничений свободы слова с помощью дезинформации.

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    18 сентября 2023, 10:59
    Тбилиси заявил о планировании на Украине госпереворота в Грузии
    Тбилиси заявил о планировании на Украине госпереворота в Грузии
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Бывший замминистра внутренних дел Грузии, ныне замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лордкипанидзе является «одним из авторов» плана государственного переворота в Грузии в октябре–декабре этого года, заявила Служба госбезопасности Грузии (СГБ), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Также в СГБ назвали среди авторов заговора бывшего сотрудника личной охраны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили.

    По данным СГБ, «иностранное государство» будет «координировать и финансировать» беспорядки в Грузии.

    Как отмечает Служба госбезопасности, поводом для начала выступлений с «целью насильственной смены власти» должен стать возможный отказ Евросоюза присвоить Грузии статус кандидата.

    В беспорядках планируется задействовать большую часть «легионеров», а также грузинскую молодежь, которую сейчас тренируют вблизи границы Украины и Польши.

    По данным СГБ, планируется устроить в Грузии «майдан» по украинскому сценарию.

    Будут создаваться палаточные городки, блокироваться магистрали и административные здания.

    В частности, по «подтвержденным» сведениям СГБ Грузии, замысел заговорщиков состоит в том, чтобы устроить взрыв с жертвами в таком городке, который приведет к перестрелке между правоохранителями и участниками акций.

    СГБ сообщила о «факторе высокого риска» в этих планах.

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    18 сентября 2023, 20:25
    Политолог объяснил выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона

    Политолог Бордачев: Совет Баренцева/Евроарктического региона перестал быть актуальным для России

    Политолог объяснил выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона назревал давно. Изначально соглашение было ориентировано на стремление России к интеграции с Европой. Сейчас ситуация изменилась, и членство для Москвы потеряло актуальность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее МИД РФ объявил о выходе РФ из Совета Баренцева/Евроарктического региона.

    «Эта структура не работает уже полтора года, ее заблокировали так называемые западные партнеры России. Это один из многочисленных форматов, который создавался в 1990-е годы для структурирования неравноправного сотрудничества Запада с Россией. Теперь эта эпоха ушла в прошлое, а вместе с ней и соответствующие институты», – пояснил Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «При этом не исключаю, что формат для внутренних потребностей будет использоваться западными странами. Для России же выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) ничего не меняет и является закономерным. Равно как и выход из Совета Европы (СЕ), например. В 1990-е годы Россия ставила перед собой задачу теснейшего взаимодействия с европейскими странами на пути к интеграции в будущем. Сейчас все изменилось, и ни СЕ, ни СБЕР для нас не актуальны», – подчеркнул он.

    «Важно обратить внимание и на тот факт, что наши северные регионы ни в коей мере не пострадают. Вопрос их развития – это прерогатива российского правительства. Если бы они жили за счет западных грантов, это был бы один разговор. Но тут история обратная – мы сами успешно развиваем наш Север», – резюмировал собеседник.

    В понедельник МИД России сообщил о выходе страны из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). «На протяжении 30 лет СБЕР являлся полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, способствовавшим поддержанию мира и стабильности на Севере», – говорится на сайте ведомства.

    «По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована. Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий», – указали в Москве.

    «Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших «партнерах». Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере», – предупредили в МИД.

    Напомним, инициаторами учреждения организации сотрудничества в Арктическом регионе выступили Норвегия и Россия. Киркенесская декларация о создании СБЕР была подписана 11 января 1993 года. Целями СБЕР были заявлены: содействие развитию региона в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды, инфраструктуры, образования и культурных обменов, туризма.

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    18 сентября 2023, 09:25
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.

    Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.

    Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

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    18 сентября 2023, 16:23
    В Польше призвали привлечь к трибуналу министра обороны

    Оппозиция в Польше призвала привлечь к трибуналу главу министерства обороны страны за раскрытие военных секретов

    В Польше призвали привлечь к трибуналу министра обороны
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу министра национальной обороны Мариуша Блащака за раскрытие планов обороны страны, заявил официальный представитель партии «Гражданская платформа» Ян Грабец.

    Он считает, что министр обороны Польши должен нести ответственность за то, что Блащак обнародовал в воскресенье в соцсетях секретные документы части плана применения вооруженных сил Польши, утвержденного бывшим министром обороны Богданом Клихом, передает РИА «Новости».

    Грабец напомнил, что за рассекречивание сверхсекретных документов в целях избирательной кампании грозит государственный трибунал, чего оппозиция намерена добиться.

    Ранее Блащак раскрыл секрет, что во время нахождения у власти коалиции «Гражданской платформы» и «Польской крестьянской партии» (до 2015 года) план обороны Польши начинался с линии Вислы – в нескольких сотнях километрах от границы.

    Коментарии (11)
    18 сентября 2023, 10:05
    Осужденный сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения

    Осужденный за тяжкие преступления сбежал из колонии под Иркутском в день своего освобождения

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, осужденный за тяжкие преступления, сбежал из колонии в поселке Марково Иркутской области за восемь часов до официального освобождения.

    Камолжон Калонов отбывал 20-летний срок наказания за тяжкие преступления в колонии строгого режима, он знал, что его должны освободить вечером, но решил покинуть колонию раньше. Причины побега неизвестны, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Калонов в первый раз получил пять лет за незаконное усыновление и организацию преступного сообщества, а второй раз был приговорен за разбой, хищение и вымогательство оружия и боеприпасов.

    В общей сложности мужчина отсидел 20 лет, его должны были выпустить по УДО и отправить на принудительные работы.

    Ранее в ГУ ФСИН сообщили, что осужденный за смертельное ДТП сбежал из колонии-поселения в Камышлове Свердловской области.

    Позже силовики задержали сбежавшего из свердловской колонии осужденного.

    Коментарии (12)
    18 сентября 2023, 17:32
    Россия объявила о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона
    Россия объявила о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона
    @ Баранов Владимир/Globallook Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона намерена покинуть Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), заявили в министерстве иностранных дел в понедельник.

    Деятельность совета с марта 2022 года по вине Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и ЕС фактически парализована, указало ведомство на своем сайте.

    Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в структуре в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации. Это срывает необходимые подготовительные мероприятия. В сложившихся обстоятельствах Россия выходит из Совета.

    Отмечается, что «сиюминутная политическая конъюнктура», которой руководствуются североевропейские соседи России, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ответственность за развал архитектуры сотрудничества лежит на партнерах, подчеркнули в МИД.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 15:21
    Власти тонущего государства Тувалу придумали способ сохранения страны

    Tекст: Вера Басилая

    Полинезийское государство Тувалу в Тихом океане закрепила в конституции свое вечное существование, если уйдет под воду, заявил глава МИД страны Саймон Кофе, передает RNZ.

    По его словам, Тувалу изменило определение своей государственности в конституции, в законе теперь говорится о том, что страна будет существовать вечно, несмотря на возможное полное затопление, передает «Газета.Ru».

    Кофе объяснил, что для жителей Тувалу – государство нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне: культуру, историю, дух народа Тувалу невозможно уничтожить.

    Тувалу – тихоокеанское государство в Полинезии – имеет всего 12 тыс. человек населения и территорию в 25 квадратных километров. Страна расположена на пяти атоллах и четырех островах архипелага Тувалу, которые постепенно уходят под воду из-за глобального потепления и повышающегося уровня моря.

    Ранее государство Тувалу решило создать свою виртуальную копию на случай исчезновения.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

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