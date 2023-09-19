Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Кабмин счел недоработанным проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей
В правительстве сочли недоработанным проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей
Законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей в месяц необходимо доработать, поскольку уже существует ряд мер поддержки, а воспользоваться таким правом смогут не только малоимущие, к такому выводу пришла комиссия правительства.
Проект был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на отзыв в правительство в июне. Законопроект предполагал внесение изменений в ст. 217 Налогового кодекса, согласно которым граждане с доходом ниже 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ, передает ТАСС.
В правительстве пояснили, что положения проекта не связывают право на получение указанного освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности. Таким образом, воспользоваться льготным правом смогут и те лица, которые не относятся к малоимущим.
Также отмечается, что на сегодня снизить налоговую нагрузку по НДФЛ в настоящее время можно с помощью различных видов налоговых вычетов, которые позволяют уменьшить налогооблагаемый доход вплоть до нуля.
Напомним, авторы законопроекта отмечали, что 30 тыс. рублей является оптимальным порогом для отмены НДФЛ, поскольку эта сумма почти в два раза превышает МРОТ.