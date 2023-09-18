Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
Путин наградил Хабенского орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил актера, режиссера, художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Константина Хабенского орденом Почета.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что Хабенский удостоен ордена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, пишут «Известия».
Ордена Дружбы за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу удостоены замгендиректора МИЦ «Известия» Екатерина Павлова, почетного звания заслуженного журналиста РФ – комментатор Дмитрий Губерниев.
Хабенский известен своей работой в кино. К числу его наиболее известных киноработ относятся: сотрудник милиции Игорь Плахов в сериале «Убойная сила», маг Антон Городецкий в фантастических фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», Александр Колчак в историческом фильме «Адмирал», школьный учитель Виктор Служкин в драме Александра Велединского «Географ глобус пропил».
Хабенский впервые выступил в качестве кинорежиссера, поставив драматический фильм «Собибор». Кинолента посвящена восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Роль организатора восстания, советского офицера Александра Печерского в картине исполнил сам Хабенский.