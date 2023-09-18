Путин наградил Хабенского орденом Почета

Tекст: Валентина Григоренко

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что Хабенский удостоен ордена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, пишут «Известия».

Ордена Дружбы за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу удостоены замгендиректора МИЦ «Известия» Екатерина Павлова, почетного звания заслуженного журналиста РФ – комментатор Дмитрий Губерниев.

Хабенский известен своей работой в кино. К числу его наиболее известных киноработ относятся: сотрудник милиции Игорь Плахов в сериале «Убойная сила», маг Антон Городецкий в фантастических фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», Александр Колчак в историческом фильме «Адмирал», школьный учитель Виктор Служкин в драме Александра Велединского «Географ глобус пропил».

Хабенский впервые выступил в качестве кинорежиссера, поставив драматический фильм «Собибор». Кинолента посвящена восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Роль организатора восстания, советского офицера Александра Печерского в картине исполнил сам Хабенский.



