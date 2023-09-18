Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2024 года
Ответные меры на санкции в отношении России продлены до 2024 года, соответствующий указ продлил президент Владимир Путин.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.
Продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на антироссийские рестрикции.