Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
В Польше призвали привлечь к трибуналу министра обороны
Оппозиция в Польше призвала привлечь к трибуналу главу министерства обороны страны за раскрытие военных секретов
Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу министра национальной обороны Мариуша Блащака за раскрытие планов обороны страны, заявил официальный представитель партии «Гражданская платформа» Ян Грабец.
Он считает, что министр обороны Польши должен нести ответственность за то, что Блащак обнародовал в воскресенье в соцсетях секретные документы части плана применения вооруженных сил Польши, утвержденного бывшим министром обороны Богданом Клихом, передает РИА «Новости».
Грабец напомнил, что за рассекречивание сверхсекретных документов в целях избирательной кампании грозит государственный трибунал, чего оппозиция намерена добиться.
Ранее Блащак раскрыл секрет, что во время нахождения у власти коалиции «Гражданской платформы» и «Польской крестьянской партии» (до 2015 года) план обороны Польши начинался с линии Вислы – в нескольких сотнях километрах от границы.