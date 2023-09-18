Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
В Кремле заявили о необходимости трансформации СБ ООН
Совбез ООН нуждается в трансформации, чтобы максимально повысить эффективность его работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что деятельность этого международного органа очень важна. «Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников», – пояснил Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что СБ ООН необходима также большая инклюзивность «с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе».
Он отметил, что этот разговор уже пора начинать, процесс нуждается в длительном диалоге.
Между тем Песков не стал комментировать доклад спецдокладчика ООН о ситуации с правами человека в России, поскольку не знаком с текстом. При этом, по его словам, речь в докладе, вероятно, идет о каких-то конкретных случаях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН.