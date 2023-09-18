В Кремле заявили о необходимости трансформации СБ ООН

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что деятельность этого международного органа очень важна. «Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников», – пояснил Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что СБ ООН необходима также большая инклюзивность «с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе».

Он отметил, что этот разговор уже пора начинать, процесс нуждается в длительном диалоге.

Между тем Песков не стал комментировать доклад спецдокладчика ООН о ситуации с правами человека в России, поскольку не знаком с текстом. При этом, по его словам, речь в докладе, вероятно, идет о каких-то конкретных случаях.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН.