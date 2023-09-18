Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Путин отметил опережающие темпы развития комфортной среды в Москве
Путин отметил опережающие мировые столицы темпы развития комфортной среды в Москве
Прогрессивная и комфортная среда, создаваемая в Москве, ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил президент Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.
«В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга. Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», – приводит ТАСС слова Путина.
«Ближайшие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации. А это новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы», – отметил глава государства.
По его словам, Москва создает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий страны, у столицы есть необходимые ресурсы, чтобы действовать в интересах всей страны.
Путин выразил уверенность в том, что управленческая команда столицы «будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений, вносить весомый вклад в достижение общих национальных целей развития».
Президент отметил эффективную систему взаимодействия, выстроенную между мэрией Москвы, правительством РФ и федеральными органами власти. По словам Путина, он рассчитывает, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивна и успешна с достижением высоких результатов.
Ранее Владимир Путин оценил усилия властей Москвы по поддержке бойцов СВО и поблагодарил за помощь новым регионам.