Путин отметил опережающие темпы развития комфортной среды в Москве

Путин отметил опережающие мировые столицы темпы развития комфортной среды в Москве

Tекст: Вера Басилая

«В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга. Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», – приводит ТАСС слова Путина.

«Ближайшие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации. А это новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы», – отметил глава государства.

По его словам, Москва создает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий страны, у столицы есть необходимые ресурсы, чтобы действовать в интересах всей страны.

Путин выразил уверенность в том, что управленческая команда столицы «будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений, вносить весомый вклад в достижение общих национальных целей развития».

Президент отметил эффективную систему взаимодействия, выстроенную между мэрией Москвы, правительством РФ и федеральными органами власти. По словам Путина, он рассчитывает, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивна и успешна с достижением высоких результатов.

Ранее Владимир Путин оценил усилия властей Москвы по поддержке бойцов СВО и поблагодарил за помощь новым регионам.