Суд в Европе постановил приостановить санкции против гонщика F1 Мазепина

Tекст: Алексей Дегтярев

Совет ЕС 14 сентября постановил продлить санкции против гонщика на полгода, но Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Глава Европейского суда общей юрисдикции 7 сентября издал постановление, предписывающее Совету ЕС приостановить санкции против россиянина, если они будут продлены. У Мазепина должна сохраняться возможность вести переговоры, тренироваться и участвовать в соревнованиях в ЕС, указал суд.

Адвокат Мазепина Аарон Басс считает, что Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, чтобы «свести на нет» постановления суда, это свидетельствует о «серьезнейшем институциональном кризисе».

Это делается, чтобы наложить санкции, основанные на «вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах». Мазепин, по словам защитника, никак не вовлечен в украинский конфликт, ни в бизнес, приносящий российскому правительству существенный доход, сказал адвокат.

В марте 2023 года глава Европейского суда общей юрисдикции вынес постановление, приостанавливающее санкции в порядке обеспечительных мер. Через две недели санкции против Мазепина были введены вновь, без учета постановления суда. 19 июля председатель суда снова приостановил их. В августе делу Мазепина против Совета ЕС присвоили приоритетный статус.

В марте 2022 года против Мазепина ввели санкции по Украине за связи с «влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».