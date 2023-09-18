Иран и США решили обменяться заключенными по формуле «пять на пять»

Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.5 комментариев
Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.29 комментариев
Соскин: Всеобщая мобилизация на Украине привела к катастрофическим последствиям
По его словам, идет полномасштабное убийство украинских мужчин – и это национальная катастрофа, дальше будет гражданская и социальная война, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением, а если она будет продолжена в таком темпе, то «речь идет о том, что надо забрать каждого второго мужчину от 20 до 60 лет».
При этом он подчеркнул, что потери украинских подразделений не пропорциональны их «достижениям».
Соскин напомнил о резонансном выступлении и. о. начальника Полтавского территориального центра комплектования на сессии горсовета. «Тяжелейшие, страшные потери украинских войск, которые назвал этот товарищ из Полтавы. И это реальность. Она соответствует действительности», – подчеркнул Соскин.
Ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что ВСУ потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года.
Аналитик Онуфриенко: Уничтожение Харьковского бронетанкового завода заставит ВСУ гнать технику на ремонт во Львов
«Речь идет о ремонтном заводе, который располагается на Холодной горе. Удары по предприятию наносились и ранее. Один из первых был зафиксирован еще весной прошлого года», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Но проблема в том, что ни одного, ни двух прилетов для полного уничтожения завода недостаточно. Мы имеем дело с огромной площадью, на которой расположено много цехов и ангаров», – объясняет эксперт.
«До начала СВО на Украине существовало 13 ремонтных заводов, функционировали из них только четыре. В Харькове ремонтируются советские танки, их у противника осталось еще достаточно много. Если вывести из строя этот завод, то ВСУ придется гнать технику во Львов», – добавил собеседник.
«Соответственно, плечо доставки станет больше. Кроме того, объемы ремонта станут более ограниченными – на каждую единицу техники будет уходить больше времени. Так что преимущества для российской армии очевидны», – убежден аналитик.
«Однако этого может быть недостаточно, ведь танки противника все равно будут попадать на фронт. Но если разорвать логистические цепочки, тогда у ВСУ возникнут реальные проблемы. И тут нам может помочь уничтожение мостов через Днепр», – считает эксперт.
«Тогда просто не останется адекватных маршрутов доставки техники. Возить ее на тралах по автодорогам – занятие дорогое и не менее опасное. Речь идет о 12 переправах. Их не все можно разрушить, так как часть проходит через дамбы. Но в этом случае можно повредить полотно на подъезде», – заключил Онуфриенко.
Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на предприятии осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.
В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников утверждал, что также атакован сортировочный узел железной дороги. Координатор добавил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.
Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.
Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина в ходе СВО
«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели», – сообщил Ходаковский, выразив соболезнования близким Кондрашкина и его боевым товарищам.
Ходаковский заявил: «Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас – нам ещё нужно немного поработать», пишет «Коммерсант».
Ходаковский рассказал, что их знакомство состоялось после освобождения Мариуполя, когда батальону «Восток» нужно было для выполнения новых задач работать вместе с бойцами 31-й бригады.
Минобороны сообщало, что по итогам 2017 года Ульяновская десантно-штурмовая бригада была признана лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России. В СМИ сообщали, что она принимала участие в боях за Гостомель в начале СВО. Как сообщается в открытых источниках, Кондрашкин также командовал 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой. В 2020 году он рассказывал, что принимал участие в трех вооруженных конфликтах.
В апреле 2022 года сообщалось, что на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет воссоздана легендарная 104-я дивизия. Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады.
Личный состав подразделения принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Республике Абхазия, а также в составе миротворческих сил ООН в Югославии.
Киевский режим мог бы потерять территории меньшего масштаба, чем уже потерял, он мог заключить сделку, и тогда никто бы не погиб, сказал Трамп NBC News, передает ТАСС.
Он добавил, что такое решение позволило бы действующему украинскому руководству сохранить страну.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать.
Такие политические деятели хотят стереть из мировой истории факты «политического позора и нравственного падения предшественников», сказал Лукашенко, говоря о Польше, передает БелТА.
Польша одной из первых призвала нацистский рейх и подписала с ним договор о ненападении, а также секретное соглашение о разделе Чехословакии. После этого страна «была раздавлена» собственным бывшим союзником.
В Варшаве не задаются вопросом: осталась бы Польша на карте мира, если бы не советские воины, и если бы осталась, то в каких границах. Польские власти вместо этого продолжают уничтожать следы памяти о своих освободителях, заключил президент Белоруссии.
Ранее в Польше созвали специальную рабочую группу для подсчета ущерба, понесенного Польшей «по вине СССР» в ходе Второй мировой.
По его словам, он не имеет в виду способность к терпимости и «даже немного к взаимопониманию», передает РИА «Новости». Ниинисте добавил, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с Россией необходимо будет доверие в качестве гарантии, что «новая война не поджидает за дверью».
Говоря о рисках ядерной войны, он заявил, что поставляющим вооружения Украине странам необходимо учитывать возможность мировой войны.
«Мы находимся в очень щекотливой ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию – и, к сожалению, к худшему... Риск применения ядерного оружия огромен», – заявил Ниинисте.
Ранее глава финского МИД Элина Валтонен сообщила о решении властей Финляндии с 16 сентября запретить въезд в страну зарегистрированным в России легковым автомобилям.
Польский портал O2 пожаловался на «хорошо оборудованные и процветающие магазины» в России
Польский портал O2.pl оценил ролики, снятые россиянкой Светланой в TikTok. Она рассказала об изменениях цен и ассортимента в магазинах. Как отмечает, O2.pl нельзя сказать, «является ли Светлана такой ярой патриоткой или власти платят ей», но магазины, судя по видео, «полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться», передает РИА «Новости».
O2.pl заявил, что из-за санкций в России «трудные времена, но страна справляется с препятствиями». В роликах можно увидеть «хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи». «Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», – заявил автор статьи.
Отмечается, что после ухода брендов в России перешли на местные аналоги продукции, которые O2.pl, однако, называет «подделкой». При этом сообщается, что у аналога McDonalds «русская Кола на вкус точно такая же, как и американская», не изменились и продукты. Кроме того, в магазинах достаточно «икры, которой так гордятся россияне», а также «до сих пор доступна» паста Nutella.
O2.pl пишет, что специальная военная операция на Украине все еще идет и «ситуация в России, безусловно, еще изменится». Как заявил автор материала, Светлана «колоритна» и демонстрирует ситуацию в России с лучшей стороны, но это «не конец проблем».
Напомним, польские СМИ также жаловались, что туристы из Польши возмущены тем, что огромное количество россиян приезжает на отдых в Таиланд, а на курорте им предоставлены все условия.
Автор публикации указал, что официальный сайт стадиона «придерживается альтернативной точки зрения» насчет флагов России и Белоруссии. Он прикрепил к посту в своем Telegram-канале скриншоты со страниц, где продаются билеты.
На них в поле, где указывается страна болельщика, покупающего билет, при выборе России демонстрируется бело-сине-белый флаг запрещенной в России украинской экстремистской организации «Легион «Свобода России».
При выборе же Белоруссии в качестве страны болельщика пользователю демонстрируется бело-красно-белый флаг, которым пользуется белорусская оппозиция.
Автор предположил, что делавший сайт «иммигрант-айтишник решил оставить такую «пасхалку».
Напомним, в России запрещен бело-сине-белый флаг как символ запрещенной украинской экстремистской организации.
Байден в течение недели собрался поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН
Кирби спросили, отвечает ли Совбез ООН по-прежнему своей цели. Кирби заявил, что американская сторона «предельно ясна в том, что пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН». США считают, что Совбез должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим», включать «большее число членов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
В понедельник Байден будет участвовать в мероприятиях в рамках его кампании по переизбранию на пост главы государства. Во вторник он должен выступить на 78-й сессии ГА ООН, также у него состоятся несколько двусторонних и многосторонних встреч.
Напомним, как сообщали СМИ, США хотят, чтобы Совбез состоял из 21 страны: пяти постоянных членов с правом вето, шести постоянных без права вето и еще 10 непостоянных членов. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Эндокринолог Павлова рассказала об оптимальном времени для засыпания
Павлова рассказала газете ВЗГЛЯД, что «это время связано с циркадными ритмами нашего организма, с ритмами различных гормонов, биологически активных веществ, а соответственно, работой всей системы».
Она признала, что «многие сейчас не могут себе этого позволить» из-за необходимости выполнять домашние обязанности после работы, но подчеркнула, что решение отложить сон «воспринимается нашим организмом как стрессовая ситуация». Павлова сообщила, что начинают работать «адаптационные механизмы и потребность в гормоне кортизоле постоянно растет».
«Кортизол – не единственный гормон в нашем организме, но только он наделен таким количеством полномочий. Кстати, он является «председателем правления» иммунной системы» – сказала она.
Павлова пояснила, что если регулярно нарушать рекомендуемый график сна, то человеку будут грозить «более частые простудные и не только заболевания».
Напомним, Павлова рассказала, чем опасен стресс для организма, особенно в период вирусов, и почему нельзя спасаться от него сладким.
Лавров, комментируя решение Вашингтона поставить Киеву еще более дальнобойные ракеты, отметил, что сейчас происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России, передает РИА «Новости».
По его словам, США управляют войной на Украине, поскольку они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников – они ведут войну против России.
Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин
В пятницу газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти рассматривают передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью.
Представитель Белого дома Джон Кирби на фоне провала контрнаступления ВСУ заявил, что в США признали, что пока не видят возможности завершить конфликт на Украине так, чтобы это их устраивало.
Associated Press сообщило о поисках истребителя F-35 в Южной Каролине
Инцидент произошел накануне около 14.00 по местному времени (21.00 мск) в районе города Норт-Чарлстон. Пилот доставлен в больницу в стабильном состоянии. Выясняется причина катапультирования. Самолет ищут в районе двух озер, после ухудшения погоды был задействован вертолет правоохранительных органов Южной Каролины, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
В конце августа истребитель F-18 упал в районе авиабазы морской пехоты США Мирамар в районе города Сан-Диего в Калифорнии.
WSJ: На Западе считают, что из-за распутицы Украине нужно перейти к удержанию позиций
Как приводит WSJ слова чиновника, примерно к концу октября Украине нужно будет перейти от наступательных действий к удержанию позиций, это связано с приближением сложных погодных условий, которые наступят в ноябре – начале декабря и приведут к размыванию дорог, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание, грязь и снег уменьшат возможности тяжелой бронетехники и ограничат маневренность украинских войск.
Ранее военный эксперт Франц Штефан Гади заявил в эфире немецкого телеканала ZDF, что кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы.
Этот аэростат не занимался сбором разведданных и передачей их в Китай, об этом можно говорить с «высокой степенью уверенности», заявил Милли CBS, передает ТАСС.
По мнению разведсообщества США, сбора разведданных с помощью аэростата не проводилось, метеозонд мог просто сбиться с курса. Генерал уточнил, что двигатель аэростата не позволял справиться с ветром на той высоте, где его засекли.
В январе над США зафиксировали китайский аэростат. 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой.
Глава КНШ ВС США Милли заявил о невозможности для ВСУ вернуть территории в ходе контрнаступления
Наступление имеет ограниченные операционные и тактические цели, даже при их полном достижении ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, сказал Милли в интервью CNN, передает РИА «Новости».
Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько потребуется украинскому руководству для достижения своих целей, указав, что это будет «продолжительный» процесс.
Контрнаступление ВСУ он назвал «длительным, тяжелым и кровавым».