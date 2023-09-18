Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.2 комментария
В Госдуме предложили запретить продавать энергетики подросткам на федеральном уровне
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил реанимировать работу по вопросу запрета энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне, ранее их продажу запретили в большинстве регионов.
Парламентарий заявил, что необходимо реанимировать работу по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне. По его словам, осенью этот вопрос будет поднят на сессии Госдумы, передает РИА «Новости».
Хамзаев также отметил, что запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет успешно действует более чем в 30 субъектах России, но их продажа подросткам должна быть запрещена по всей стране.
Ранее в РПЦ энергетические напитки назвали провайдерами наркомании.
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним, а также вовлечение их к употреблению подобных напитков.