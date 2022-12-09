В РПЦ энергетики назвали провайдерами наркомании

В РПЦ заявили, что употребление энергетиков может привести к наркомании

Идет формирование деструктивной молодежной субкультуры, употребляющей энергетики, которые являются провайдерами наркомании, государственного регулирования их распространения недостаточно, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

По словам Лукьянова, порог входа в регулярное употребление наркотиков снижается через употребление энергетиков, которые становятся провайдерами наркомании, передает РИА «Новости».

Он обратил внимание, что численность детей в воспитательных колониях увеличилась на 41% за счет тех, кто совершил преступление под воздействием психоактивных веществ. Лукьянов предупредил, что формируется деструктивная маргинальная молодежная субкультура, употребляющая энергетики.

По своему составу, добавил Лукьянов, энергетики относятся к психоактивным веществам, вещества, содержащиеся в энергетических напитках, по данным ВОЗ, провоцируют серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее на заседании попечительского совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Лукьянов предложил Минпромторгу и Минздраву запретить продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетических напитков, а также запретить их рекламу.

Между тем, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним, а также вовлечение их к употреблению подобных напитков.