Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.25 комментариев
Губернатор Севастополя объяснил дым в районе Южной бухты
Губернатор Развожаев объяснил дым в районе Южной бухты Севастополя использованием аэрозольной маскировки
Дым в районе Южной бухты вызван табельными средствами аэрозольной маскировки, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию от Черноморского флота.
Развожаев в Telegram призвал жителей города «не переживать», отметив, что «запах неприятный, но это абсолютно безопасно».
Позднее он сообщил, что «спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне». Пострадавших и повреждений объектов нет.
Напомним, Минобороны России сообщило об уничтожении над Крымом двух украинских беспилотников около 20.30 мск и еще одного около 21.30 мск.