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Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии
Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении БПЛА MQ-9 западной коалиции с Су-35 ВКС России над Сирией
Беспилотник MQ-9 возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с истребителем Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
Кулить сообщил, что инцидент произошел утром в субботу на высоте около 6,7 км. Российский самолет выполнял плановый полет вдоль северной границы Сирии, летчик продемонстрировал «высокий профессионализм» и «предпринял необходимые меры», чтобы избежать столкновения.
Возглавляемая США коалиция за сутки допустила 14 случаев нарушения протоколов, связанных с несогласованными полетами БПЛА; ее истребители F-35 и F-16, а также БПЛА MQ-1C совершили пять нарушений в районе Эт-Танф, передает РИА «Новости».
Напомним, коалиция регулярно создает опасные ситуации в сирийском небе. Кулить сообщал, что в августе ее самолеты и БПЛА 353 раза нарушили протоколы деконфликтации и двухсторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии.