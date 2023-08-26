Беспилотник коалиции США опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии

Минобороны: Беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с Су-35 ВКС России в небе над Сирией

Tекст: Ольга Никитина

Кулить сообщил, что инцидент произошел в районе Эт-Танф на высоте около 7 тыс. 200 метров. Российский летчик продемонстрировал высокий профессионализм и предпринял меры для предотвращения столкновения, передает ТАСС сообщение замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Кроме того, Кулить сообщил, что истребители и БПЛА коалиции за сутки 17 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

Накануне два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии.