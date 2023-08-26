Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.15 комментариев
Беспилотник коалиции США опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии
Минобороны: Беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с Су-35 ВКС России в небе над Сирией
Беспилотник MQ-9 возглавляемой США международной коалиции в пятницу, 25 августа, опасно сблизился с российским Су-35 в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Кулить сообщил, что инцидент произошел в районе Эт-Танф на высоте около 7 тыс. 200 метров. Российский летчик продемонстрировал высокий профессионализм и предпринял меры для предотвращения столкновения, передает ТАСС сообщение замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Кроме того, Кулить сообщил, что истребители и БПЛА коалиции за сутки 17 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.
Накануне два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии.