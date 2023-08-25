Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.16 комментариев
Истребители западной коалиции опасно сблизились с самолетом ВКС России в Сирии
Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении истребителей F-35 западной коалиции с самолетом Су-35 ВКС в Сирии
В районе Эт-Танф два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Инцидент произошел на высоте около 6,5 км, когда российский самолет проводил плановый полет вдоль южной границы Сирии. Управлявший Су-35 летчик продемонстрировал высокий профессионализм и не допустил столкновения, передает РИА «Новости».
За сутки самолеты и беспилотники коалиции 17 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Кроме того, в связи с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников коалицией допущено 11 нарушений протоколов деконфликтации, передает ТАСС.
В последнее время об опасных инцидентах в небе над Сирией сообщается все чаще. Накануне в районе Эт-Танф истребитель F-16 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России.