  • Трамп сказал, как Украина могла избежать боевых действий
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    Разрушение «харьковской «Азовстали» подорвет атакующие возможности ВСУ
    Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину
    Умер поэт-песенник Николай Добронравов
    Лавров: США управляют войной на Украине
    Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
    Пентагон: Сбитый китайский аэростат не собирал разведданные в небе над США
    Пашинян опроверг смену внешнеполитического вектора Армении
    На Западе посоветовали Украине перейти к удержанию позиций
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    24 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    15 комментариев
    17 сентября 2023, 19:15

    Фигуристка Валиева захотела пойти в актеры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Чемпионка мира среди юниоров (2020) по фигурному катанию российская спортсменка Камила Валиева заявила, что хочет попробовать себя в актерском мастерстве.

    Валиева в разговоре со Sport24 пояснила, что работа фигуристов на льду близка к актерской деятельностью, поскольку фигуристы тоже «передают образы».

    Она пояснила, что для этого ей нужно развивать речь, и ей было бы интересно попробовать себя в таком роде деятельности.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал на награждении олимпийских чемпионов, что Валиева вывела этот вид спорта на высоту настоящего искусства.

    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

    Коментарии (72)
    17 сентября 2023, 15:50
    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу

    Аналитик Онуфриенко: Уничтожение Харьковского бронетанкового завода заставит ВСУ гнать технику на ремонт во Львов

    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу
    @ кадр из видео

    Tекст: Алёна Задорожная

    Харьковский бронетанковый завод – это огромные территории с множеством цехов и ангаров. Для полного разрушения предприятия потребуются месяцы системных ударов по объектам, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении цехов Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    «Речь идет о ремонтном заводе, который располагается на Холодной горе. Удары по предприятию наносились и ранее. Один из первых был зафиксирован еще весной прошлого года», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но проблема в том, что ни одного, ни двух прилетов для полного уничтожения завода недостаточно. Мы имеем дело с огромной площадью, на которой расположено много цехов и ангаров», – объясняет эксперт.

    «До начала СВО на Украине существовало 13 ремонтных заводов, функционировали из них только четыре. В Харькове ремонтируются советские танки, их у противника осталось еще достаточно много. Если вывести из строя этот завод, то ВСУ придется гнать технику во Львов», – добавил собеседник.

    «Соответственно, плечо доставки станет больше. Кроме того, объемы ремонта станут более ограниченными – на каждую единицу техники будет уходить больше времени. Так что преимущества для российской армии очевидны», – убежден аналитик.

    «Однако этого может быть недостаточно, ведь танки противника все равно будут попадать на фронт. Но если разорвать логистические цепочки, тогда у ВСУ возникнут реальные проблемы. И тут нам может помочь уничтожение мостов через Днепр», – считает эксперт.

    «Тогда просто не останется адекватных маршрутов доставки техники. Возить ее на тралах по автодорогам – занятие дорогое и не менее опасное. Речь идет о 12 переправах. Их не все можно разрушить, так как часть проходит через дамбы. Но в этом случае можно повредить полотно на подъезде», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на предприятии осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников утверждал, что также атакован сортировочный узел железной дороги. Координатор добавил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Коментарии (26)
    16 сентября 2023, 20:29
    Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли

    Советник Сальдо: ВСУ в Херсонской области собираются перейти к тактике выжженной земли

    Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев понимает, что Херсон придется возвращать России, поэтому намерен перейти к тактике выжженной земли на подконтрольной ему части Херсонской области, сообщил внештатный советник врио главы региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич.

    Малькевич отметил, что Украина эвакуирует людей с правобережной части Херсонской области исключительно со злым умыслом, чтобы использовать опустевшие территории в военных целях, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев знает, что вскоре придется возвращать Херсон, поэтому намерен применить тактику выжженной земли.

    Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что в Херсоне, который сейчас контролируют ВСУ, разворачивается гуманитарная катастрофа.

    Ранее сообщалось, что Киев начал эвакуацию семей с детьми из подконтрольной им части Херсонской области.

    Коментарии (11)
    17 сентября 2023, 14:07
    На Украине заявили о катастрофических последствиях мобилизации

    Соскин: Всеобщая мобилизация на Украине привела к катастрофическим последствиям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всеобщая мобилизация на Украине привела к катастрофическим последствиям, если власти не изменят свою политику, это может привести к социальному взрыву, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, идет полномасштабное убийство украинских мужчин – и это национальная катастрофа, дальше будет гражданская и социальная война, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением, а если она будет продолжена в таком темпе, то «речь идет о том, что надо забрать каждого второго мужчину от 20 до 60 лет».

    При этом он подчеркнул, что потери украинских подразделений не пропорциональны их «достижениям».

    Соскин напомнил о резонансном выступлении и. о. начальника Полтавского территориального центра комплектования на сессии горсовета. «Тяжелейшие, страшные потери украинских войск, которые назвал этот товарищ из Полтавы. И это реальность. Она соответствует действительности», – подчеркнул Соскин.

    Ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что ВСУ потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года.

    Коментарии (13)
    17 сентября 2023, 01:18
    Умер поэт-песенник Николай Добронравов

    Умер российский и советский поэт-песенник Николай Добронравов

    Умер поэт-песенник Николай Добронравов
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Один из самых знаменитых российских и советских поэтов-песенников, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет в Москве, сообщает «Экспресс-газета».

    Как сообщает «Экспресс-газета», супруг Александры Пахмутовой умер после тяжелой и продолжительной болезни.

    Николай Николаевич Добронравов родился 22 ноября 1928 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

    После начала Великой Отечественной войны был эвакуирован в г. Горький (ныне Нижний Новгород). С 1942 г. проживал в пос. Малаховка (Московская обл.), где впоследствии окончил среднюю школу с золотой медалью.

    В 1950 г. Николай Добронравов окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова), в 1952 г. – Московский городской учительский институт.

    В 1950-х гг. Николай Добронравов занялся литературой. Вместе с коллегой по МТЮЗу Сергеем Гребенниковым (1920-1988) он писал новогодние сказки, инсценировки и оригинальные пьесы для детского и музыкального вещания Всесоюзного радио, а также пьесы для кукольных театров.
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    В 1956 г. Николай Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой (род. 1929, народная артистка СССР с 1984 г.). В творческом союзе с супругой поэт создал множество произведений, получивших широкую популярность. Среди них: песни о строителях Сибири, в т. ч. в соавторстве с Сергеем Гребенниковым («Письмо на Усть-Илим», «Девчонки танцуют на палубе», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Прощание с Братском»), летчиках и космонавтах («Обнимая небо», «Мы учим летать самолеты», «Знаете, каким он парнем был», «Как нас Юра в полет провожал» и др.), спорте и спортсменах («Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», «Герои спорта», песня церемонии закрытия летней Олимпиады 1980 г. «До свидания, Москва!» и др.), молодежи и революции («Орлята учатся летать», «Любовь, комсомол и весна», «И вновь продолжается бой» и др.), а также лирические композиции («Нежность» –в соавторстве с Сергеем Гребенниковым; «Мелодия», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нам не жить друг без друга», «Птица счастья» и др.).

    Музыку на стихи Николая Добронравова также сочиняли композиторы Леонид Афанасьев, Евгений Мартынов, Константин Листов, Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Аркадий Островский, Сигизмунд Кац, Эдуард Колмановский и др.

    Песни на его стихи в разное время исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, ансамбли «Самоцветы», «Песняры», «Верасы» и др.

    Николай Добронравов был награжден орденами «Знак Почета» (1978), Трудового Красного Знамени (1984), «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2008, 2003).

    Лауреат премии Ленинского комсомола (1978), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1982), премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства за 2016 г.

    Коментарии (21)
    16 сентября 2023, 21:51
    В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ

    Глава комитета НАТО Бауэр: Контрнаступление Украины тормозит слодная ситуация на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Медленное продвижение Украины в контрнаступлении связано не с нехваткой боеприпасов, а с опасной ситуацией на поле боя, включая минные поля, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

    По его словам, прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением контрнаступления на Украине. Бауэр считает, что на поле боя слишком опасно из-за большого количества мин, передает РИА «Новости».

    Бауэр также указал на растущие цены, медленные поставки вооружения и низкую производственную мощность в странах союзницах НАТО. По его словам, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности.

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (12)
    17 сентября 2023, 07:43
    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским

    Дипломат Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН высокого уровня по Украине очередным «шоу» с Владимиром Зеленским

    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    «Выхлоп» от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине будет нулевой – это будет очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

    Высокопоставленный российский дипломат заявил в интервью РИА «Новости», что Москва реалистично оценивает «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису, как нулевой. Небензя выразил уверенность, что это будет очередное «шоу», главная роль в котором отводится украинскому президенту.

    Как отметил постпред России при всемирной организации, для Зеленского роль комика на сцене, конечно, привычна, но России, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями Запада высокая трибуна этой организации используется для самопиара, «если не сказать – лицедейства».

    Российский дипломат подчеркнул, что западные делегации, ослепленные стремлением наказать и «подавить» Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний», их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа.

    Ранее Небензя сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. Заседание СБ ООН по Украине намечено на 20 сентября.

    Коментарии (27)
    17 сентября 2023, 01:59
    Появились сообщения о ракетном ударе по танковому заводу ВСУ в Харькове

    Украинские подпольщики сообщили о ракетных ударах по бронетанковому заводу и железнодорожному узлу в Харькове

    Tекст: Антон Никитин

    По ремонтной зоне бронетанкового завода и сортировочному железнодорожному узлу в Харькове нанесены ракетные удары, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников.

    По словам подпольщика, в субботу в первой половине дня военная инфраструктура города Харьков подверглась ракетной атаке. Он уточнил, что был атакован сортировочный узел железной дороги, а также зафиксированы «прилеты» по ремонтной зоне бронетанкового завода. Лебедев сообщил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Координатор николаевского подполья уточнил, что участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались «фиксацией передвижения украинской техники и результатов «прилетов», передает РИА «Новости».

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Тем временем украинское издание «Общественное. Новости» сообщает о серии взрывов в Харькове и области. По данным официального ресурса оповещения граждан, воздушная тревога объявлена в Харьковской, а также в Днепропетровской и Полтавской областях, передает ТАСС.

    Напомним, 8 сентября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил возможность окружения Харькова российскими войсками в ходе наступления. В конце августа бывший американский военный разведчик Скотт Риттер предсказал сдачу Харькова украинскими войсками без боя и спешное отступление на другой берег Днепра.

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    17 сентября 2023, 09:56
    Пашинян опроверг смену внешнеполитического вектора Армении
    Пашинян опроверг смену внешнеполитического вектора Армении
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армения не собирается менять внешнеполитический вектор, политика властей нацелена на интересы республики, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

    По его словам, внешняя политика Армении прозрачна, она не может изменить вектор в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами Республики Армения, передает ТАСС.

    Пашинян заявил также, что он и президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре на встрече в Гранаде не планируют подписывать какой-либо документ и выразил надежду на то, что «интенсивные переговоры продолжатся и стороны придут к решению проблемы»

    Общаясь с журналистами на избирательном участке на выборах в городской Совет старейшин в Ереване, Пашинян заявил, что в своем письме президенту России Владимиру Путину он изложил свою оценку ситуации, то, что он представил во время встреч с Путиным в этом году.

    По его словам, тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс, поскольку тратится много времени на закрытие Лачинского коридора и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Пашинян добавил, что эту энергию и время следовало направить на работу над мирным договором.

    «Я всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение. Да, считаем возможным подписание до конца года», – заявил он.

    Напомним, в начале августа сообщалось, что власти Армении и Азербайджана взяли «в домашнюю проработку» предложения России по деэскалации напряженности в регионе.

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    17 сентября 2023, 14:46
    Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
    Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
    @ IMAGO/Markku Ulander/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией.

    По его словам, он не имеет в виду способность к терпимости и «даже немного к взаимопониманию», передает РИА «Новости». Ниинисте добавил, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с Россией необходимо будет доверие в качестве гарантии, что «новая война не поджидает за дверью».

    Говоря о рисках ядерной войны, он заявил, что поставляющим вооружения Украине странам необходимо учитывать возможность мировой войны.

    «Мы находимся в очень щекотливой ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию – и, к сожалению, к худшему... Риск применения ядерного оружия огромен», – заявил Ниинисте.

    Ранее глава финского МИД Элина Валтонен сообщила о решении властей Финляндии с 16 сентября запретить въезд в страну зарегистрированным в России легковым автомобилям.

    Коментарии (13)
    17 сентября 2023, 08:05
    Российские военные приняли участие в параде в честь Дня независимости Мексики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие стали участниками парада в честь Дня независимости Мексики, который прошел в Мехико, сообщило посольство России в латиноамериканской стране.

    Как говорится в сообщении российской дипмиссии, солдаты 154-го Преображенского полка приняли участие в военно-гражданском параде в честь Дня независимости Мексики, передает ТАСС.

    В этом году на парад были приглашены представители 19 стран, в том числе Бразилии, Колумбии, Венесуэлы, Кубы, Китая, Непала и Южной Кореи.

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    17 сентября 2023, 05:32
    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Раменском районе Подмосковья

    Мэр Москвы Собянин: Пытавшийся атаковать столицу беспилотник сбит в Раменском районе Московской области

    Tекст: Антон Никитин

    Силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит пытавшийся осуществить атаку на столицу беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву. Он уточнил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.

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    16 сентября 2023, 21:37
    Лавров запланировал участие в заседании СБ ООН с Зеленским

    Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине с возможным участием Зеленского

    Лавров запланировал участие в заседании СБ ООН с Зеленским
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Заседание СБ ООН на уровне глав делегаций недели высокого уровня по Украине сессии Генассамблеи ООН намечено на 20 сентября, где делегацию России возглавит Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам Небензи, глава МИД обязательно примет участие в заседании СБ ООН, также ожидается, что там будет Владимир Зеленский.

    Дипломат подчеркнул, что  Россия не ожидает «выхлопа» от этого заседания, скорее всего, он будет нулевой – очередное «шоу» с украинским президентом в главной роли. Небензя также отметил, что России, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, как высокая трибуна этой организации используется для самопиара и лицедейства.

    По его словам, западные делегации совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа.

    Заседание СБ ООН на уровне глав делегаций недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН намечено на 20 сентября.

    Коментарии (7)
    16 сентября 2023, 21:12
    Экс-советник Рейгана призвал назвать имена украинцев за границей и отправить их на фронт

    Бывший советник Рейгана Люттвак призвал вернуть на Украину сбежавших за границу мужчин и отправить их на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Политический консультант Госдепартамента и Пентагона, бывший советник президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы уехавших украинцев и отправить их на фронт.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Люттвак написал, что не против отправлять миллиарды долларов Украине, но против того, чтобы украинцы призывного возраста оставались за границей со своими паспортами. Он призвал обнародовать имена «уклонистов» в их родных городах и последний адрес.

    Между тем, блогеры бурно отреагировали на «кровожадные призывы» советника Рейгана депортировать украинских мигрантов обратно на Родину.

    Некоторые пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) предложили военному теоретику самому идти на фронт.

    Были и такие, кто  язвительно спросил: будут ли предлагаемые Люттваком меры по порицанию уклонистов распространяться на жителей Украины, репатриировавшихся в Израиль?

    Реакция украинских пользователей оказалась еще менее содержательной и сдержанной на эмоции.

    «Люди удивляются людоедству почтенного дедушки-историка Эдварда Люттвака, предлагающего не только высылать на фронт сбежавших в Европу украинских мужчин, но и развешивать по городам и селам дацзыбао со списками уклонистов. Стоит напомнить, что почтенный дедушка-историк немножко консультант Госдепа и Минобороны США, а еще бывший советник президента Рейгана. Руки-то помнят», – пишет Telegram-канале «Стекломой».

    Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    До этого власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.

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    17 сентября 2023, 00:43
    Киев удивила жесткая риторика Варшавы по экспорту украинского зерна

    Вице-премьер Украины Стефанишина: Жесткая риторика польской стороны по экспорту украинского зерна очень неожиданна

    Tекст: Антон Никитин

    Украинские власти не ожидали, что в сложившихся условиях с экспортом зерна риторика Польши будет настолько жесткой, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

    Стефанишина заявила в эфире телеканала «Рада», что такая жесткая риторика польской стороны для Киева очень неожиданна. По ее словам, манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны для Киева, поскольку у Украины фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС, передает ТАСС.

    Она признала, что Польша и Украина всегда конкурировали на рынке зерна, так как являются большими аграрными странами, однако в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения Варшавы. «У нас с определенной периодичностью постоянно возникали те или иные проблемы, связанные с торговлей, и мы всегда находили возможности для их решения», – отметила Стефанишина.

    Вице-премьер Украины ожидает, что в «отдельных столицах» поймут, что такие действия нарушают европейские нормы. Она подчеркнула, что любые заявления об односторонних ограничениях нарушают Конституцию Европейского союза и не могут быть поддержаны, восприняты, относительно них не может быть никаких переговоров.

    В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о продлении запрета на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии о снятии эмбарго. В тот же день Венгрии запретила ввоз с Украины 24 видов сельскохозяйственной продукции, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед. Словакия также решила продлить запрет на ввоз зерна с Украины.

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