Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.4 комментария
В Праге прошел митинг против военной помощи Украине
В столице Чехии Праге прошел митинг против роста цен, в котором около 10 тыс. человек требовали отставки правительства и прекращения военной помощи Украине, сообщили СМИ.
Акцию «Чехия против бедности» организовала партия PRO, известная пророссийскими взглядами. Участники требовали отставки правоцентристского правительства Петра Фиалы, обвиняя власти в игнорировании экономических проблем, а также призывали прекратить поддержку Украины, передает DW.
По данным чешского информационного агентства CTK, демонстрация собрала около 10 тыс. человек. Организаторы в PRO заявили о сотне тысяч участников. Подобная акция проходит в Праге уже не в первый раз – демонстрации против роста цен и поддержки Украины проводятся с сентября 2022 года.
Ранее антиправительственная акция с участием около 10 тыс. человек прошла в центре Праги на Вацлавской площади. Во время митинга задержали мужчину с изображением буквы Z на рюкзаке, которому грозит уголовное наказание.