  • Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Раменском районе Подмосковья
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В чем причины огромных потерь ВСУ
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина
    Президент ЦАР отказал Макрону в выводе российских инструкторов из страны
    Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    Миллиардер Фридман рассказал об отношении к россиянам за рубежом
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    14 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    17 сентября 2023, 07:58

    Министр обороны КНДР заявил о готовности защищать мир вместе с Россией

    «Голос Кореи»: Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил о готовности корейской армии защищать мир вместе с Россией

    Tекст: Антон Никитин

    Министр народных вооруженных сил (обороны) КНДР Кан Сун Нам заявил, что Корейская народная армия (КНА) готова укреплять боевое братство с российскими ВС и вместе защищать мир и стабильность в регионе и на планете, сообщило радио «Голос Кореи».

    Как сообщается, министр обороны России Сергей Шойгу устроил официальный прием по случаю посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном корабля Тихоокеанского флота. Шойгу отметил, что приветствует визит генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи и готов добиваться укрепления дружбы и сотрудничества между министерствами обороны двух стран, передает ТАСС.

    По сообщению корейского радио, в ответной речи министр обороны Кореи Кан Сун Нам передал всем военнослужащим героического Тихоокеанского флота горячий боевой привет от всех военнослужащих Корейской народной армии (КНА) и выразил готовность добиваться дальнейшего укрепления боевой сплоченности и сотрудничества с российской армией и надежно отстаивать мир и стабильность в регионе и во всем мире.

    Также сообщается, глава Минобороны России вручил лидеру КНДР подарок. После торжественного обеда между ними состоялась беседа. Лидер КНДР высоко оценил развитие, современный уровень и «героизм российских вооруженных сил, надежно отстаивающих суверенитет и интересы» государства, передает радио «Голос Кореи».

    Посол России в КНДР Александр Мацегора выразил уверенность, что визит лидера КНДР позволит вывести отношения Москвы и Пхеньяна на более высокий уровень. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    16 сентября 2023, 09:52
    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Бомбардировщики Ту-160 получили оснащение крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 оснащены новыми крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км, следует из распространенного Минобороны видео.

    Как сообщил в ходе посещения аэродрома Кневичи в Приморье главой Минобороны России Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, бомбардировщики оснастили двумя кассетами по шесть ракет, передает РИА «Новости».

    Также, Ким Чен Ыну представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.


    Напомним, в субботу Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где осмотрели противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.

    Коментарии (8)
    15 сентября 2023, 10:05
    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»

    Лидер КНДР внесен в базу сайта «Миротворец» как враг народа Украины

    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»
    @ Kcna/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель государственных дел КНДР, генсек Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России) как враг народа Украины.

    На сайте указывается, что северокорейского лидера подозревают в  «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России, передает ТАСС.

    На «Миротворце» (заблокирован в России) указали личные данные Ким Чен Ына, а также то, что он находится под санкциями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Коментарии (27)
    14 сентября 2023, 14:04
    ЕС пригрозил КНДР последствиями в случае военной помощи России

    Евросоюз пригрозил КНДР «ответными мерами» в случае военной помощи России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве, заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

    По его словам, любая помощь России со стороны Северной Кореи повлечет за собой последствия, Евросоюз примет соответствующие меры, передает ТАСС.

    Ранее высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    Коментарии (36)
    14 сентября 2023, 14:32
    Песков рассказал о подарках Путина Ким Чен Ыну

    Дмитрий Песков рассказал о подарках Владимира Путина Ким Чен Ыну

    Песков рассказал о подарках Путина Ким Чен Ыну
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну карабин отечественного производства и перчатку от космического скафандра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что перчатка, подаренная лидеру КНДР, несколько раз была в космосе. По его словам, главы государств подарили друг другу карабины, сувенир Ким Чен Ына сделан северокорейскими мастерами, передает ТАСС.

    Ранее северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына».

    Коментарии (8)
    15 сентября 2023, 02:59
    Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

    Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре

    Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на поезде в Комсомольск-на-Амуре и отправился на местный авиационный завод, сообщают информационные агентства.

    На вокзале Ким Чен Ына встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Во встрече участвовали коллектив «Творческое объединение «Дружба» с хлебом и солью и ученики инженерной школы с небольшими флагами КНДР, передает ТАСС.

    После торжественной встречи Ким Чен Ын отправился на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, где выпускают современную боевую авиационную технику (в частности, истребители Су-35, Су-57).

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом и провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (2)
    16 сентября 2023, 08:43
    Шойгу и Ким Чен Ын посетили фрегат «Маршал Шапошников»

    Глава Минобороны России Шойгу и председатель КНДР Ким Чен Ын посетили с визитом на фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» во Владивостоке

    Tекст: Александра Юдина

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу совершили ознакомительный визит на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

    По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, встретивший гостей командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов рассказал об основных характеристиках и противолодочном вооружении, расположенном в надстройках и на верхней палубе, где расположены торпедные аппараты и реактивные бомбометы РБУ-6000, передает РИА «Новости».

    Также Ким Чен Ыну были продемонстрированы модели противокорабельных ракетных комплексов «Уран» и универсальных комплексов крылатых ракет «Калибр». Кроме того, была показана 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.

    По ходу осмотра лидер КНДР оставил свой отзыв в книге почетных посетителей, после чего получил подарок – модель боевого корабля.

    «Маршал Шапошников» был построен в середине 1980, как противолодочный корабль. Несколько лет назад началась работа по его модернизации, в частности, фрегат оснастили современным вооружением.

    Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье.

    Коментарии (0)
    14 сентября 2023, 11:12
    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына»
    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына»
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын провели историческую встречу, она стала эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений, сообщили северокорейские СМИ.

    В КНДР отметили, что традиционные отношения дружбы между двумя странами поднимаются и развиваются на более высоком уровне, а товарищеские отношения и стратегические отношения непобедимы на вечные времена, передает северокорейское агентство ЦТАК.

    В СМИ также отметили теплую атмосферу на космодроме Восточный, а также «чувство наивысшего уважения» во время встречи Ким Чен Ына почетным караулом Сухопутных войск, ВМФ и ВВС ВС России.

    Особенно в СМИ подчеркнули радостную и теплую встречу Путина и Ким Чен Ына, во время которой президент России горячо приветствовал северокорейского лидера, который «снова наносит визит в России в знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период». В свою очередь товарищ Ким Чен Ын поблагодарил президента Путина за теплое приглашение и встречу, несмотря на занятость руководства делами государства, отметив, что рад тому, что данная встреча проводится в весьма особой обстановке.

    В СМИ КНДР также сообщили, что Ким Чен Ын искренне пожелал, чтобы блестяще наследовались благородный дух и традиции сильной России, открывшей путь к космосу, и поблагодарил Путина за личную организацию посещения важного космодрома.

    На память о посещении космодрома Восточный лидер КНДР оставил знаменательную запись в книге почетных гостей: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет. Ким Чен Ын. 13 сентября 2023 года».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2023, 12:32
    Лукашенко предложил Путину задуматься о трехстороннем сотрудничестве с КНДР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что Минск, Москва и Пхеньян могли бы подумать о «сотрудничестве на троих».

    Он отметил, что наблюдал за встречей Путина и главы ЕНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Лукашенко напомнил, что они с Путиным также посещали этот космодром ранее, передает ТАСС.

    «Думаю, мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что у корейцев к вам огромный интерес. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом проблем, которые существуют», – сказал глава республики.

    В свою очередь Путин рассказал белорусскому коллеге о переговорах с Ким Чен Ыном.

    Напомним,  в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 14:49
    Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

    Российский лидер Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

    Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского коллеги Ким Чен Ына посетить эту страну, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом, в то время когда они общались тет-а-тет, Путин с благодарностью принял приглашение, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что более совместных мероприятий Путина и Ким Чен Ына не запланировано, президентская часть госвизита завершена.

    Также представитель Кремля рассказал, что Путин на совещании Совбеза рассказал о результатах его переговоров с Ким Чен Ыном.

    «Президент подробно информировал участников оперативного совещания Совбеза о результатах состоявшихся накануне контактов с руководителем КНДР», – сказал он.

    Кроме того, Песков сообщил, что Москва намерена развивать сотрудничество с Пхеньяном во всех возможных областях.

    «Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия. Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать», – подчеркнул он.

    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына».

    Коментарии (12)
    15 сентября 2023, 13:16
    Путин опроверг публикации о возможном появлении добровольцев из КНДР в СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы попросила привлечь добровольцев из КНДР к участию в СВО являются полной чушью, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хочу сказать, что это чушь полная», – прокомментировал он подобные утверждения Запада, передает ТАСС.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах.

    Коментарии (17)
    16 сентября 2023, 16:02
    В Британии Путина и Ким Чен Ына назвали самыми опасными людьми планеты

    Daily Express: Путин и Ким Чен Ын представляют самую большую угрозу планете

    В Британии Путина и Ким Чен Ына назвали самыми опасными людьми планеты
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын являются самыми опасными людьми на планете, заявил зарубежный аналитик Олли Корф для Daily Express.

    Олли Корф заявил, что такой вывод можно сделать по количеству военнослужащих и вооружения России и КНДР в целом, передает Ura.ru.

    Так, согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), в России –  1 млн 190 тыс. действующих военнослужащих, а в КНДР – 950 тыс. солдат. У России больше, чем у Северной Кореи самолетов, а также полевой артиллерии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не создает угроз никому в мире.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    Коментарии (8)
    16 сентября 2023, 07:30
    Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье

    Tекст: Антон Никитин

    Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье.

    Поезд северокорейского лидера прибыл на железнодорожную станцию Артем в 45 километрах от Владивостока. На перроне Ким Чен Ына встречали министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а также школьники поселка Артемовский, передает ТАСС.

    Как пояснил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, Артем – это крупный транспортный центр Приморского края, здесь расположен аэропорт и железнодорожная станция. По его словам, это не первый раз, когда ребята из Артема, школьники, отличники учебы встречают глав иностранных государств. В качестве примера он привел май прошлого года, когда ребята из Артема встречали в Приморье президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Накануне Ким Чен Ын в ходе официального визита в Россию посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Перед этим президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный».

    Коментарии (0)
    15 сентября 2023, 14:09
    Кремль: Москва и Пхеньян не подписывали соглашений ни по ВТС, ни по другим темам

    Представитель Кремля Песков: Москва и Пхеньян не подписывали соглашений ни по ВТС, ни по другим темам

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и Северная Корея не подписывали никаких соглашений по итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, включая военно-техническое сотрудничество, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    По его словам, ни по данной теме, ни по другим никаких соглашений подписано не было, и в дальнейшем таких планов пока нет, передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля не стал комментировать заявления третьих стран о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР, сославшись на слова Путина по этому вопросу.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Путиным заявил, что Минск, Москва и Пхеньян могли бы подумать о «сотрудничестве на троих».

    Коментарии (2)
    15 сентября 2023, 14:12
    Путин: Россия не создает угроз никому в мире

    Российский лидер Путин заверил, что Россия не создает угроз никому в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не создает угроз ни для каких стран, заметил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    По его словам, в сторону стран не было провокаций, нагнетаний ситуации или угроз, передает ТАСС.

    «Самые большие угрозы создаются в мире сегодняшними правящими на Западе элитами», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства подтвердил намерение России развивать отношения с Северной Кореей, не нарушая при этом никаких ограничений.

    «Корея наш сосед, с соседями мы, так или иначе, должны выстраивать добрососедские отношения», – добавил он, заверив, что Москва будет искать возможности для развития российско-северокорейских отношений.

    Напомним,  в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    Коментарии (0)
    15 сентября 2023, 12:34
    Ким Чен Ын осмотрел российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

    Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе официального визита в Россию посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.

    В Комсомольске-на-Амуре северокорейского лидера приветствовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

    Ким Чен Ыну продемонстрировали инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина) – филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Лидера КНДР сопровождал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

    Сотрудники завода приветствовали гостей около мемориала Славы заводчанам, погибшим в Великой Отечественной Войне. В фотогалерее почетных гостей инженерного центра КнААЗ представлены фотографии визита на завод в августе 2002 года председателя КНДР Ким Чен Ира.

    В конструкторском подразделении предприятия инженеры продемонстрировали цифровые технологии, которые используются при создании современных самолетов. Ким Чен Ын и Мантуров осмотрели агрегатное-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Производственная линия выстроена по поточному принципу, что позволяет максимально эффективно обеспечить технологический процесс и сократить до минимума сроки сборки. 

    Также делегация осмотрела технологические мощности, обновленные в результате модернизации и техперевооружения предприятия – это механообрабатывающее производство и цех специальных покрытий. 

    Гостям продемонстрировали участки, где ведется работа в рамках кооперации по импортозамещенному Суперджет 100 (SJ-100) – на КнААЗ изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла. Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории другого предприятия – производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Там сейчас проходят испытания самолета SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к аэродромным отработкам самолета с российскими двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставляться в авиакомпании в полностью российском облике.

    В завершение программы лидер КНДР и вице-премьер – глава Минпромторга оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35.

    «Мы продемонстрировали лидеру Корейской Народно-Демократической Республики одно из ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так в других отраслях – это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета», - отметил Мантуров

    Коментарии (0)
    Главное
    Подоляк повторил тезис о «слабом потенциале» Индии и Китая
    В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ
    Экс-советник Рейгана призвал выявить украинцев за границей и отправить на фронт
    В Германии назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ
    Умер актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев
    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России
    Экс-защитника сборной ЮАР по футболу удивила культура пития в России

    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами

    Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение за всего полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине придется плясать по-русски

    Владимир Путин метафорично прокомментировал слова Энтони Блинкена о том, что для «танго всегда нужны двое» в контексте переговоров по Украине. С точки зрения Москвы, американцы не умеют танцевать в паре, украинцам стоило бы вспомнить о гопаке, но в результате все закончится «Барыней» или «Казачком». Какие политические намеки скрываются за этими танцами? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

    Перейти в раздел

    В чем причины огромных потерь ВСУ

    Из каждой сотни мобилизованных в ВСУ в прошлом году в строю осталось 10-20 человек. Такие данные привел полтавский военком. Кроме того, сорваны планы по мобилизации, поэтому украинские части остаются без пополнений. К таким результатам привела попытка контрнаступления и «мясные атаки» ВСУ без поддержки бронетехники. В экспертной среде уверены: данные о потерях Украины не являются вбросом и будут учтены российскими военными при освобождении новых территорий. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............