Министр обороны КНДР заявил о готовности защищать мир вместе с Россией

«Голос Кореи»: Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил о готовности корейской армии защищать мир вместе с Россией

Tекст: Антон Никитин

Как сообщается, министр обороны России Сергей Шойгу устроил официальный прием по случаю посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном корабля Тихоокеанского флота. Шойгу отметил, что приветствует визит генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи и готов добиваться укрепления дружбы и сотрудничества между министерствами обороны двух стран, передает ТАСС.

По сообщению корейского радио, в ответной речи министр обороны Кореи Кан Сун Нам передал всем военнослужащим героического Тихоокеанского флота горячий боевой привет от всех военнослужащих Корейской народной армии (КНА) и выразил готовность добиваться дальнейшего укрепления боевой сплоченности и сотрудничества с российской армией и надежно отстаивать мир и стабильность в регионе и во всем мире.

Также сообщается, глава Минобороны России вручил лидеру КНДР подарок. После торжественного обеда между ними состоялась беседа. Лидер КНДР высоко оценил развитие, современный уровень и «героизм российских вооруженных сил, надежно отстаивающих суверенитет и интересы» государства, передает радио «Голос Кореи».

Посол России в КНДР Александр Мацегора выразил уверенность, что визит лидера КНДР позволит вывести отношения Москвы и Пхеньяна на более высокий уровень. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.