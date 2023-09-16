Посол оценил влияние визита Ким Чен Ына на отношения России и КНДР

Посол России отказал США в праве «учить нас жить»

Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире

Tекст: Антон Антонов

Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.

Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».

Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.

«Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.

Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».

Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.