Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
Посол оценил влияние визита Ким Чен Ына на отношения России и КНДР
Посол Мацегора: Отношения России и КНДР поднимутся на более высокий уровень после визита Ким Чен Ына
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына позволит вывести отношения Москвы и Пхеньяна на еще более высокий уровень, заявил журналистам посол России в КНДР Александр Мацегора.
Дипломат подчеркнул, что уровень отношений между странами итак был высокий. Он отметил, что Ким Чен Ын во время визита в Россию показывает большие знания о стране, очень интересуется многими направлениями экономики и социальной жизни, задает компетентные вопросы, понятно, что он в теме, передает ТАСС.
Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.