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    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    10 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    16 сентября 2023, 14:09

    Посол оценил влияние визита Ким Чен Ына на отношения России и КНДР

    Посол Мацегора: Отношения России и КНДР поднимутся на более высокий уровень после визита Ким Чен Ына

    Tекст: Вера Басилая

    Визит лидера КНДР Ким Чен Ына позволит вывести отношения Москвы и Пхеньяна на еще более высокий уровень, заявил журналистам посол России в КНДР Александр Мацегора.

    Дипломат подчеркнул, что уровень отношений между странами итак был высокий. Он отметил, что Ким Чен Ын во время визита в Россию показывает большие знания о стране, очень интересуется многими направлениями экономики и социальной жизни, задает компетентные вопросы, понятно, что он в теме, передает ТАСС.

    Напомним,  в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    14 сентября 2023, 03:23
    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»

    Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире

    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя попытки США представить продуктивный диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у США «нет никакого права учить нас как жить».

    Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.

    Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».

    Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.

    «Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.

    Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».

    Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Коментарии (10)
    15 сентября 2023, 10:05
    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»

    Лидер КНДР внесен в базу сайта «Миротворец» как враг народа Украины

    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»
    @ Kcna/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель государственных дел КНДР, генсек Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России) как враг народа Украины.

    На сайте указывается, что северокорейского лидера подозревают в  «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России, передает ТАСС.

    На «Миротворце» (заблокирован в России) указали личные данные Ким Чен Ына, а также то, что он находится под санкциями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Коментарии (27)
    16 сентября 2023, 09:52
    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Бомбардировщики Ту-160 получили оснащение крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 оснащены новыми крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км, следует из распространенного Минобороны видео.

    Как сообщил в ходе посещения аэродрома Кневичи в Приморье главой Минобороны России Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, бомбардировщики оснастили двумя кассетами по шесть ракет, передает РИА «Новости».

    Также, Ким Чен Ыну представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.


    Напомним, в субботу Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где осмотрели противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.

    Коментарии (27)
    14 сентября 2023, 14:04
    ЕС пригрозил КНДР последствиями в случае военной помощи России

    Евросоюз пригрозил КНДР «ответными мерами» в случае военной помощи России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве, заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

    По его словам, любая помощь России со стороны Северной Кореи повлечет за собой последствия, Евросоюз примет соответствующие меры, передает ТАСС.

    Ранее высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    Коментарии (36)
    13 сентября 2023, 17:48
    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в мире

    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын обсудили обстановку в мире, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Политики в беседе с глазу на глаз обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе, сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что северокорейский лидер дал пояснения, это было «весьма интересно» для его собеседника.

    Также Ким Чен Ын поинтересовался возможностями российской медицины, сотрудничество в этой области представляет большой интерес для обеих сторон, как и сотрудничество в сфере образования и в гуманитарной сфере.

    Глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 14:32
    Песков рассказал о подарках Путина Ким Чен Ыну

    Дмитрий Песков рассказал о подарках Владимира Путина Ким Чен Ыну

    Песков рассказал о подарках Путина Ким Чен Ыну
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну карабин отечественного производства и перчатку от космического скафандра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что перчатка, подаренная лидеру КНДР, несколько раз была в космосе. По его словам, главы государств подарили друг другу карабины, сувенир Ким Чен Ына сделан северокорейскими мастерами, передает ТАСС.

    Ранее северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына».

    Коментарии (8)
    15 сентября 2023, 02:59
    Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

    Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре

    Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на поезде в Комсомольск-на-Амуре и отправился на местный авиационный завод, сообщают информационные агентства.

    На вокзале Ким Чен Ына встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Во встрече участвовали коллектив «Творческое объединение «Дружба» с хлебом и солью и ученики инженерной школы с небольшими флагами КНДР, передает ТАСС.

    После торжественной встречи Ким Чен Ын отправился на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, где выпускают современную боевую авиационную технику (в частности, истребители Су-35, Су-57).

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом и провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 11:12
    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына»
    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына»
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын провели историческую встречу, она стала эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений, сообщили северокорейские СМИ.

    В КНДР отметили, что традиционные отношения дружбы между двумя странами поднимаются и развиваются на более высоком уровне, а товарищеские отношения и стратегические отношения непобедимы на вечные времена, передает северокорейское агентство ЦТАК.

    В СМИ также отметили теплую атмосферу на космодроме Восточный, а также «чувство наивысшего уважения» во время встречи Ким Чен Ына почетным караулом Сухопутных войск, ВМФ и ВВС ВС России.

    Особенно в СМИ подчеркнули радостную и теплую встречу Путина и Ким Чен Ына, во время которой президент России горячо приветствовал северокорейского лидера, который «снова наносит визит в России в знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период». В свою очередь товарищ Ким Чен Ын поблагодарил президента Путина за теплое приглашение и встречу, несмотря на занятость руководства делами государства, отметив, что рад тому, что данная встреча проводится в весьма особой обстановке.

    В СМИ КНДР также сообщили, что Ким Чен Ын искренне пожелал, чтобы блестяще наследовались благородный дух и традиции сильной России, открывшей путь к космосу, и поблагодарил Путина за личную организацию посещения важного космодрома.

    На память о посещении космодрома Восточный лидер КНДР оставил знаменательную запись в книге почетных гостей: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет. Ким Чен Ын. 13 сентября 2023 года».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2023, 08:43
    Шойгу и Ким Чен Ын посетили фрегат «Маршал Шапошников»

    Глава Минобороны России Шойгу и председатель КНДР Ким Чен Ын посетили с визитом на фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» во Владивостоке

    Tекст: Александра Юдина

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу совершили ознакомительный визит на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

    По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, встретивший гостей командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов рассказал об основных характеристиках и противолодочном вооружении, расположенном в надстройках и на верхней палубе, где расположены торпедные аппараты и реактивные бомбометы РБУ-6000, передает РИА «Новости».

    Также Ким Чен Ыну были продемонстрированы модели противокорабельных ракетных комплексов «Уран» и универсальных комплексов крылатых ракет «Калибр». Кроме того, была показана 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.

    По ходу осмотра лидер КНДР оставил свой отзыв в книге почетных посетителей, после чего получил подарок – модель боевого корабля.

    «Маршал Шапошников» был построен в середине 1980, как противолодочный корабль. Несколько лет назад началась работа по его модернизации, в частности, фрегат оснастили современным вооружением.

    Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье.

    Коментарии (0)
    15 сентября 2023, 12:32
    Лукашенко предложил Путину задуматься о трехстороннем сотрудничестве с КНДР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что Минск, Москва и Пхеньян могли бы подумать о «сотрудничестве на троих».

    Он отметил, что наблюдал за встречей Путина и главы ЕНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Лукашенко напомнил, что они с Путиным также посещали этот космодром ранее, передает ТАСС.

    «Думаю, мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что у корейцев к вам огромный интерес. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом проблем, которые существуют», – сказал глава республики.

    В свою очередь Путин рассказал белорусскому коллеге о переговорах с Ким Чен Ыном.

    Напомним,  в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 14:49
    Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

    Российский лидер Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

    Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского коллеги Ким Чен Ына посетить эту страну, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом, в то время когда они общались тет-а-тет, Путин с благодарностью принял приглашение, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что более совместных мероприятий Путина и Ким Чен Ына не запланировано, президентская часть госвизита завершена.

    Также представитель Кремля рассказал, что Путин на совещании Совбеза рассказал о результатах его переговоров с Ким Чен Ыном.

    «Президент подробно информировал участников оперативного совещания Совбеза о результатах состоявшихся накануне контактов с руководителем КНДР», – сказал он.

    Кроме того, Песков сообщил, что Москва намерена развивать сотрудничество с Пхеньяном во всех возможных областях.

    «Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия. Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать», – подчеркнул он.

    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына».

    Коментарии (12)
    15 сентября 2023, 13:16
    Путин опроверг публикации о возможном появлении добровольцев из КНДР в СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы попросила привлечь добровольцев из КНДР к участию в СВО являются полной чушью, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хочу сказать, что это чушь полная», – прокомментировал он подобные утверждения Запада, передает ТАСС.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах.

    Коментарии (17)
    14 сентября 2023, 02:30
    Корейские агентства сообщили о принятом Путиным приглашении посетить КНДР

    ЦТАК и «Ренхап» сообщили о принятом Путиным приглашении со стороны Ким Чен Ына посетить Северную Корею

    Корейские агентства сообщили о принятом Путиным приглашении посетить КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить КНДР, президент России принял приглашение, сообщают корейские информационные агентства.

    Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство, передает РИА «Новости».

    Госдрадио КНДР «Голос Кореи» сообщило, что «после банкета дорогой товарищ Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина» посетить Северную Корею «в удобное время», передает ТАСС.

    ЦТАК сообщает, что Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками: «Товарищ Путин передал товарищу Ким Чен Ыну подарок по случаю встречи. Товарищ Ким Чен Ын поблагодарил за это и передал свой подарок товарищу Путину».

    ЦТАК заявило, что прием в честь визита Ким Чен Ына прошел «в неформальной и дружественной атмосфере, преисполненной теплым чувством братства». Лидер КНДР заявил о готовности работать над «100-летним планом» развития стабильных отношений между двумя государствами. Как заявил ЦТАК, «историческая встреча и переговоры» стали «эпохальным моментом», который «вдохновляет на справедливую борьбу за свершение дела антиимпериализма и самостоятельности».

    Ким Чен Ын во время посещения вместе с Путиным космодрома Восточный высоко оценил результаты работы космодрома и пожелал России дальнейших успехов в освоении космоса. Лидеры КНДР и России обсудили вопросы противостояния военным угрозам, сообщило агентство. ЦТАК заявило, что отношения дружбы между двумя странами «развиваются на более высоком уровне как непобедимые товарищеские и стратегические отношения благодаря глубокой дружбе и особому братству между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Путиным».

    Напомним, Ким Чен Ын в ходе визита в Россию заявил, что Москва поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами». Он выразил надежду, что две страны всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 15:55
    Путин сообщил об откровенном обмене мнениями с Ким Чен Ыном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были продуктивными и откровенными.

    «Начало хорошее, очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям», – сказал президент в эфире программы «60 минут», передает ТАСС.

    Он добавил, что Москве и Пекину был нанесен большой ущерб из-за ковида, «когда КНДР была фактически закрыта от внешнего мира».

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Это первый визит северокорейского лидера в Россию с 2019 года.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 17:31
    Путин и Ким Чен Ын обсудили возможную подготовку северокорейского космонавта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили потенциальную подготовку северокорейского космонавта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В ходе визита Ким Чен Ына на космодром Восточный на переговоры с Владимиром Путиным обсуждалась возможность подготовки и запуска в космос северокорейского космонавта, передает ТАСС слова Пескова.

    Ранее в Кремле заявили, что КНДР заинтересована в сотрудничестве с Россией в области авиации и транспорта.

    Коментарии (2)
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