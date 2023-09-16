Подоляк повторил тезис о «слабом потенциале» Индии и Китая

Советник офиса Зеленского Подоляк повторно заявил о «слабом потенциале» Индии и Китая

Так, в ходе мероприятия «Редколлегия. Саммит» Подоляк прояснил, что, сделав скандальное заявление, он «неправильно употребил одно слово, а именно «интеллект», передает ТАСС.

Подоляк подчеркнул, что вместо «интеллекта» ему следовало сказать «слабый аналитический потенциал» с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Россией.

При этом советник офиса Зеленского заметил, что ранее уже извинился за некорректность своих слов.

Напомним, Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая, которые, по его мнению, «не анализируют последствия» своих действий. Советник главы офиса Зеленского заявил, что эти страны зарабатывают на украинском конфликте.

После этого Китай потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка.