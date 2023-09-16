Эрдоган допустил, что пути Турции и ЕС разойдутся

Президент Турции Эрдоган: Анкара может пойти разными путями с Евросоюзом

Tекст: Вера Басилая

По его словам, ЕС может сделать соответствующие шаги к разрыву отношений с Турцией, Анкара сделает выводы из этих событий и может пойти разными путями с Евросоюзом, передает ТАСС.

Также Эрдоган подчеркнул, что Швеция по-прежнему не выполнила данные Турции обещания, чтобы присоединиться к НАТО. Он отметил, что Стокгольму необходимо на практике реализовывать те законы, которые они приняли, пока же террористы продолжают устраивать акции под присмотром шведской полиции.

Ранее в июле Эрдоган заявлял о намерении ускорить переговорный процесс по евроинтеграции Турции. Также Реджеп Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к Евросоюзу.