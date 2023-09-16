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    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    В России задумались о запрете экспорта топлива
    Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино
    В Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным
    Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км
    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
    Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат «Маршал Шапошников»
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия пока не подводит

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    10 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

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    16 сентября 2023, 13:38

    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    Рогов: Российские военные обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обернули в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, произошло несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали, так как по ним «отработала артиллерия», передает РИА «Новости».

    «Число уничтоженных боевиков исчисляется десятками. С нашей стороны очень хорошо себя показали бойцы 291 полка. Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала», – подчеркнул Рогов.

    Также он отметил, что близ Работина был разрушен пункт временной дислокации украинских войск.

    По мнению Рогова, американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger.

    «Как показал опыт британских танков Challenger, американские танки не пробудут долгое время целыми на линии фронта», – добавил он.

    Рогов сообщил, что Abrams существенно уступает Challenger, эти танки не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чем США стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий.

    Ранее в США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники. В частности, российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности.

    16 сентября 2023, 03:36
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год

    Военком Полтавской области Бережной заявил о потере от 80 до 90% мобилизованных осенью 2022 года в ВСУ военнослужащих

    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

    Бережной пожаловался депутатам Полтавского горсовета, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях, передает РИА «Новости».

    «Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя», – приводит высказывание чиновника украинское интернет-издание «Полтавщина».

    Бережной сообщил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». Военком попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу». Он предложил развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного».

    Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)с момента начала спецоперации.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

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    16 сентября 2023, 01:37
    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Украинские источники сообщили о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска нанесли мощный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники.

    По имеющимся у Telegram-канала «Военная хроника» данным, взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе, ранее там находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й ОМБр ВСУ.

    Напомним, 15 сентября Минобороны сообщало, что российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении. Ранее в США признали успехи ВС России в районе Купянска.

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    15 сентября 2023, 21:48
    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву

    Салливан сообщил, что США объявят на следующей неделе о новых поставках оружия Киеву

    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США на следующей неделе планируют объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Украине, а о готовности предоставить новый пакет оружия могут объявить на следующей неделе, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад рассматривает возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений.

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    15 сентября 2023, 22:40
    Журналист из США назвал виновных в отправке сотен тысяч украинцев на минные поля

    Американский журналист Никсон: Неоконсерваторы приказали властям Украины отправить «сотни тысяч своих людей» на мины

    Tекст: Антон Никитин

    Американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube выразил мнение, что Владимир Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, правительством Украины управляют неоконсерваторы, которые приказали украинским властям отправить «сотни тысяч своих людей» на минные поля.

    Никсон выразил уверенность, что «нет никакого чертового украинского правительства». По его мнению, украинцами управляют «самые ужасные в мире неоконсерваторы». По словам журналиста, Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs, передает РИА «Новости».

    «Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда»? Это не правительство», – заявил Никсон. По мнению журналиста, все экономические эксперименты, которые Запад проводит на Украине, перенесут затем в США.

    Неоконсерваторы – часть консервативных политиков в Соединенных Штатах, которые выступают за использование экономической и военной мощи своей страны для победы над враждебными государствами и установление в них буржуазной демократии. В современной журналистике за сторонниками этой идеологии закрепился термин «неокон».

    Ранее в США назвали проблемой «нестандартные минные поля» России на передовой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

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    15 сентября 2023, 17:32
    Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленского уничтожат из-за данных о потерях

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях ВСУ с начала спецоперации.

    Также бывший советник призвал власти Киева сообщить гражданам об истинных потерях украинской армии, передает RT со ссылкой на YouTube-канал.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных.

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    15 сентября 2023, 16:50
    Эксперт объяснил смысл эвакуации Киевом жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области

    Военный аналитик Онуфриенко объяснил эвакуацию жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области

    Эксперт объяснил смысл эвакуации Киевом жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области
    @ Svitlana Horieva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Существует несколько причин решения украинских властей об эвакуации жителей подконтрольной им части Херсонской области, однако они не касаются боевых действий. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина объявила эвакуацию семей с детьми из подконтрольной ей части Херсонской области.

    «Я не думаю, что решение властей Украины об эвакуации жителей ряда населенных пунктов подконтрольной ей части Херсонской области имеет военную составляющую. Это не первая подобная инициатива, ранее было объявлено о вывозе населения из Купянского района Харьковской области. До сих пор не очень понятно, реализовал ли офис Зеленского это начинание или нет», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «С помощью таких инициатив офис Зеленского хочет отвлечь население от неудач на фронте. Эвакуация – это лишь одно из событий, обсуждаемых на Украине. В большом массиве информационного шума жителям страны некогда задумываться о провальных результатах контрнаступления», – отмечает собеседник.

    «Во-вторых, офис Зеленского хочет с помощью эвакуации показать заботу о безопасности жителей страны. Якобы власти отвозят граждан подальше от русских. В-третьих, они отправляют в тыл в основном детей. Это привязывает родителей к украинскому руководству. Сложно идти против решений правительства, когда твой ребенок находится у них под властью», – подчеркивает он.

    «Сейчас на Херсонском направлении активизировались десантные группы ВСУ. Однако масштабных попыток высадки, как это было под Антоновским мостом или Казачьими лагерями, противник пока не предпринимает. Украинские войска используют в основном формирования из пяти-шести человек на легких моторных лодках для постоянных «комариных укусов», – акцентирует эксперт.

    «Наша армия научилась противостоять данной тактике ВСУ. Причем не без активного участия самих украинских сил. Если все время использовать один и тот же способ атаки, то противник учится противостоять ему. Так случилось и здесь. Российские войска сейчас успешно уничтожают и лодки, и успевших высадиться десантников», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми в подконтрольной им части Херсонской области. Такое решение принял местный совет обороны.

    Решение об эвакуации касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

    Напомним, что еще зимой украинские власти проводили принудительную эвакуацию жителей Херсона. В первую очередь на Западную Украину насильно выгоняли врачей. Об этом сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Кроме того, эвакуация с правобережья Днепра объявлялась украинскими властями и после разрушения Каховской ГЭС. В частности, президент Украины Владимир Зеленский поручал вывезти людей из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища.

    Напомним, что ранее Украина объявляла эвакуацию из Купянского района Харьковской области. Начальник районной военной администрации Андрей Канашевич заявлял, что «решение касается тех населенных пунктов, которые находятся близко к зоне боевых действий». К таким районам относились левый берег Купянской городской общины, Кондрашевская, Двуречанская, Куриловская и Петропавловская сельские общины.

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    16 сентября 2023, 00:45
    Эксперт подвел итоги «стратегического контрнаступления» ВСУ

    Киевский политолог Карасев: ВСУ завершили стратегическое контрнаступление безрезультатно, новые попытки бессмысленны

    Эксперт подвел итоги «стратегического контрнаступления» ВСУ
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины завершили оперативно-стратегическое контрнаступление в общевойсковом формате безрезультатно, дальнейшие попытки контрнаступления бессмысленны и проводятся в целях тактического продвижения, выразил мнение киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

    По словам политолога, сейчас ВСУ контрнаступают уже «экономно», «в затухающем режиме», потому что это бессмысленно. Эксперт выразил уверенность, что такие «контрнаступления», такие операции наземные в общевойсковом формате должны за месяц давать результат, в противном случае смысла в них больше не будет. Карасев утверждает, что по этой причине контрнаступление ВСУ сейчас проводится «в режиме уже тактического – не оперативно-стратегического контрнаступления», передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон предсказал сроки завершения наступления ВСУ. Ранее австрийский полковник Маркус Райснер констатировал, что контрнаступление Украины зашло в тупик.

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    16 сентября 2023, 10:57
    Боец ММА Минеев после победы над Карвальо отправился в зону СВО

    Боец ММА Минеев после победы над Карвальо отправился в зону спецоперации

    Боец ММА Минеев после победы над Карвальо отправился в зону СВО
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев отправился в зону спецоперации.

    Боец отметил, что возвращается в расположение, передает ТАСС.

    Также Минеев рассказал, что может провести подготовку к следующему бою в ДНР.

    «Может, удастся выпросить еще отпуск, хотя пока не понимаю, как это может быть. Пока не загадываю. Потому что знаю, что с этим есть сложности», – подчеркнул он.

    Напомним, российские мастера боевых искусств сформировали отряд добровольцев для участия в СВО.

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    16 сентября 2023, 06:39
    ВС России сорвали и отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Российские войска сорвали и отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска сорвали и отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

    Офицер сообщил, что на Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией, штурмовой и армейской авиации были сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины, в результате противник потерял около 40 боевиков, БМП и станцию РЭБ, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что высокоточным снарядом «Краснополь» был поражен пункт управления беспилотниками. «В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов, поражен 120-мм миномет противника», – заключил Савчук.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило о нанесении танковых ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    16 сентября 2023, 11:52
    В Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным

    Представитель Ростеха Хромов заявил, что самоходная противотанковая пушка 2С25М может стать безэкипажной

    Tекст: Александра Юдина

    Самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25М может стать безэкипажной, сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов.

    По его словам, в данный момент 2С25М сопряжена с машиной управления огнем «Завет-Д», экипаж может работать полностью по его данным, получая целеуказание по каналу связи, передает РИА «Новости».

    Так, Хромов заметил, что следующим этапом станет возможность сделать безэкипажную машину, в случае, если этого захочет основной заказчик.

    «Автомат заряжания есть, осталось поработать над, так скаже , заменителями людей – исполнительными механизмами. Это может быть реализуемо в будущем», – отметил представитель Ростеха.

    Хромов добавил, что главное – сохранить жизни бойцов, поэтому, несмотря на то, что в такой самоходке будет стоять дорогая электроника, тем самым можно спасти жизни российских военнослужащих.

    Ранее Ростех разработал инфракрасную камеру для работы с видимостью до 20 км.

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    15 сентября 2023, 14:25
    Рябков охарактеризовал возможность поставок США ракет ATACMS Украине

    Замглавы МИД Рябков: Поставка ракет ATACMS Украине не изменит ситуацию на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных ракет ATACMS продолжат безоглядную линию США на эскалацию, абсурдную линию на поддержку киевского режима, но не изменят ситуацию на поле боя, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Дипломат считает, что американские дальнобойные ракеты не повлияют на ситуацию на поле боя, а альтернативные здравые подходы к этой проблеме США отбрасывают, а подобные шаги затрудняют внедрение «оттенков здравого смысла» в общую западную линию, передает ТАСС.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос, когда будет принято решение о возможных поставках Киеву Taurus.

    Источники Reuters утверждают, что Вашингтон готовится направить Киеву либо ракеты ATACMS, либо GMLRS.

    Госдеп  заявил, что США пока не изменили свою позицию по ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву.

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    15 сентября 2023, 21:02
    Блинкен: Запад изучает все запросы Украины по поставкам оружия

    Блинкен заявил об изучении Западом возможности поставок Украине запрошенного оружия

    Блинкен: Запад изучает все запросы Украины по поставкам оружия
    @ Samuel Corum/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Запада рассматривают возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

    По его словам, любую конкретную систему, которую начали обсуждать в контексте поставок Киеву, «активно рассматривают» как возможную отправку, передает ТАСС.

    Так он прокомментировал вопрос о перспективах передачи украинским властям систем вооружений большой дальности. Также он отметил, что, если речь идет о применении этих систем властями Украины, то это не является задачами США.

    «И они (украинцы) должны принимать решения о том, что может быть самым эффективным в плане восстановления полного суверенитета и территориальной целостности», – заявил Блинкен.

    Также госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает применение вооруженных систем за пределами Украины.

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    15 сентября 2023, 15:06
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 145 украинских военных
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 145 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Близ села Вербовое Запорожской области ВС России нанесли удар по скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожено более 145 украинских военных и три автомобиля, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что западнее села Вербовое на Запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС России нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожено более 145 боевиков ВСУ и три автомобиля.

    Также за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар с фланга по атакующим Вербовое подразделениям ВСУ.

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    15 сентября 2023, 20:16
    Депутат: Президент уверен в патриотизме воинов СВО и в победе России

    Депутат Светлана Журова: Каждый воин в зоне СВО понимает, почему борьба с нацизмом необходима

    Депутат: Президент уверен в патриотизме воинов СВО и в победе России
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Русские своих не бросают. Мы это продемонстрировали в Крыму, затем в Донбассе и сейчас по всей зоне СВО», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Журова. Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко рассказал о патриотизме участников СВО и метафорично высказался о возможности переговоров с Украиной.

    «Я согласна с президентом в том, что наши бойцы воюют не за деньги, а за интересы людей, которые долгое время подвергались обстрелам в Донбассе. И теперь бойцы воюют за наши регионы, за наших сограждан. Каждый воин понимает, что он делает в зоне СВО, и почему борьба с нацизмом необходима. Президент уверен в них, в их патриотизме, поэтому уверен и в победе России», – пояснила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

    «Еще один основной принцип нашего характера состоит в том, что русские своих не бросают. Мы это продемонстрировали в Крыму, затем в Донбассе и сейчас по всей зоне СВО. Русский характер в его деятельном проявлении тоже играет важную роль, добавляя уверенности в победе», – добавила собеседница.

    «Что касается возможных переговоров с властями в Киеве: если они и будут – то точно на наших условиях. Это все понимают, в том числе за пределами России. Именно по этой причине Запад оказывает давление на Украину. В этой связи у Москвы возникает справедливый вопрос: а точно ли с Украиной надо вести переговоры? Самостоятельна ли она? Именно об этом говорил президент, когда упомянул метафору про танго и гопак», – указала депутат.

    «Поэтому давление на нас, в том числе через санкции и манипуляции с переговорами, бесполезно. И президент на это не поддастся. К тому же, мы знаем о том, что в Европе идут кулуарные разговоры о необходимости выстраивать диалог с Россией в случае нашей победы. Отсюда и рассуждения о допущении мирных переговоров», – резюмировала Журова.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко ответил танцевальной метафорой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы не хочет мирных переговоров. Ранее американский дипломат заявлял, что для «танго всегда нужны двое», и если Москва проявит инициативу, то Украина подключится.

    «Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать это танго. Это, конечно, замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, – но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы: или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Скорее всего, просто не хотят. Это первое», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Также президент России в этом же контексте упомянул Украину. «Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется «Барыню», ну или в лучшем случае «Казачка», – отметил Путин.

    Кроме того, президент сообщил об увеличении числа контрактников в России. «Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными Силами Российской Федерации [в количестве] 270 тыс., но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тыс. контрактов подписано людьми, которые – я хочу еще раз подчеркнуть – готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», – сказал Путин.

    «Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше – гораздо выше, – чем в среднем по стране, но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение», – добавил глава государства.

    Ранее политолог Евгений Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины.

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    15 сентября 2023, 18:15
    При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали 15 человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    Число пострадавших в Новой Каховке Херсонской области в результате утреннего обстрела ВСУ увеличилось до 15 человек, один госпитализирован, сообщили в Минздраве региона.

    В сообщении говорится, что уничтожено 180 квартир, а 15 человек пострадали из-за сегодняшнего обстрела Новой Каховки со стороны Украины, передает РИА «Новости».

    Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат заявил, что 14 пациентам помощь оказывается амбулаторно, одного с осколочными ранениями госпитализировали в Геническую центральную районную больницу.

    Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев указал, что жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян в пятницу в 9.20 с применением тяжелого натовского оружия.

    Напомним, в конце августа ВСУ обстреляли детсад в Новой Каховке Херсонской области.

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