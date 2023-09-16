Рогов: Российские военные обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

Tекст: Александра Юдина

По его словам, произошло несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали, так как по ним «отработала артиллерия», передает РИА «Новости».

«Число уничтоженных боевиков исчисляется десятками. С нашей стороны очень хорошо себя показали бойцы 291 полка. Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала», – подчеркнул Рогов.

Также он отметил, что близ Работина был разрушен пункт временной дислокации украинских войск.

По мнению Рогова, американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger.

«Как показал опыт британских танков Challenger, американские танки не пробудут долгое время целыми на линии фронта», – добавил он.

Рогов сообщил, что Abrams существенно уступает Challenger, эти танки не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чем США стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий.

Ранее в США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники. В частности, российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности.