Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Завершен ремонт 30 км маршрута в Крым через Запорожскую область
ГК «Автодор»: Завершен ремонт 30 км маршрута в Крым через Запорожскую область
Дорожники госкомпании «Автодор» совместно с подрядными организациями отремонтировали 30 км автомобильной дороги от Приморска до Бердянска на территории Запорожской области в соответствии с российскими стандартами, сообщили в пресс-службе ГК.
Уточняется, что уложено около 150 тыс. тонн асфальтобетона, отремонтированы водопропускные трубы, установлено более 4 тыс. погонных метров барьерного ограждения, около 330 дорожных знаков. В черте населенных пунктов дорожники обустроили четыре новых остановочных павильона.
В целом в восстановлении участка трассы задействованы более 70 человек и около 40 единиц техники.
Автомобильная дорога является частью транзитного коридора вдоль Азовского побережья от Ростовской области до границы с Крымом. Она обеспечивает транспортную доступность к курортам Запорожской области.
Напомним, капитальный ремонт трассы в Крым в Запорожской области начали в октябре прошлого года.