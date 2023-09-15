ГК «Автодор»: Завершен ремонт 30 км маршрута в Крым через Запорожскую область

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что уложено около 150 тыс. тонн асфальтобетона, отремонтированы водопропускные трубы, установлено более 4 тыс. погонных метров барьерного ограждения, около 330 дорожных знаков. В черте населенных пунктов дорожники обустроили четыре новых остановочных павильона.

В целом в восстановлении участка трассы задействованы более 70 человек и около 40 единиц техники.

Автомобильная дорога является частью транзитного коридора вдоль Азовского побережья от Ростовской области до границы с Крымом. Она обеспечивает транспортную доступность к курортам Запорожской области.

Напомним, капитальный ремонт трассы в Крым в Запорожской области начали в октябре прошлого года.



