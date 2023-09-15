Анонсирован визит президента республики Сербской в Москву

Стало известно, что президент республики Сербской Додик приедет с визитом Москву в ноябре

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Додик посетит Москву в начале ноября, после этого – в конце ноября или начале декабря – приедут депутаты государства, передают «Известия».

В прошлом году лидеры стран ЕС утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, однако спустя время предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в сообщество, а Боснии и Герцеговине в этом было отказано.

После этого Додик заявил, что Республика Сербская будет развивать сотрудничество с Россией, Китаем и США, продолжать свой путь в Европейский союз, при этом не вступая в НАТО.