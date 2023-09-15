Байден заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию, и охрип

Эксперт: Критически важные технологии в руках Маска неприятны властям США

Эксперты Дробницкий и Дудаков оценили вероятность преследования Маска из-за отключения Starlink у Крыма

Tекст: Илья Абрамов

«Илон Маск не делал бы заявлений по поводу ограничений Starlink для ВСУ, если бы не понимал, что выйдет из этой ситуации победителем. Бизнесмена нельзя привлечь к ответственности на законных основаниях, как бы не возмущались сенаторы. Максимум, что могут сделать противники предпринимателя – это покопаться в его «грязном белье», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Однако идея отнять бизнес у Маска и еще нескольких предпринимателей, поддерживающих «неправильных» людей в политике США, давно витает в воздухе. И дело даже не в ограничении Starlink для ВСУ. Властям США неприятно, когда критически важные технологии находятся в ненадежных руках. И чем бы сейчас не закончилось расследование сенаторов, попытка изъятия наверняка будет предпринята позже», – отмечает он.

«Безусловно, слова Маска – это не инициатива самого бизнесмена. Он является частью контрэлиты США, которая дает ему возможность делать политические заявления. Сейчас миллиардер стал своего рода знаменем консерваторов, так как олицетворяет собой предпринимателя, перешедшего к ним из либерального лагеря», – подчеркивает собеседник.

«Последнее заявление Маска об ограничении Starlink для некоторых действий ВСУ наверняка было согласовано с представителями контрэлиты. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать как внутреннему, так и внешнему потребителю, что в руках у бизнесмена находится критически важная технология», – акцентирует Дробницкий.

«Сейчас на Илона Маска усиливается давление со стороны истеблишмента Демократической партии США. Элиты недовольны своевольной позицией бизнесмена. Также предпринимателю не могут простить покупку Twitter (новое название – Х; соцсеть заблокирована в РФ), что создало ряд неудобств для либерального лагеря американской политики», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Кроме того, это далеко не первое расследование против Илона Маска и его компаний. Сейчас ведется несколько проверок. Но, несмотря на это, сценарий национализации бизнеса миллиардера я исключаю, так как это было бы очень резонансным случаем для США. Такие слухи – сигнал для предпринимателя, чтобы он прекратить своевольничать», – пояснил собеседник.

«Данное расследование также не является элементом пиар-кампании самого Маска. Хотя бизнесмен пытается разыграть ситуацию в свою пользу и выставить себя жертвой истеблишмента Демпартии. В итоге все приведет к тому, что предприниматель будет открыто поддерживать политиков-республиканцев», – резюмировал Дудаков.

Ранее сенаторы США потребовали расследовать отказ Маска включить Starlink у Крыма, сообщает «Коммерсант». Демократ Элизабет Уоррен заявила о необходимости гарантий того, что внешнюю политику Штатов определяет государство, а не один миллиардер. Кроме того, она призвала Пентагон проверить контракты, заключенные со SpaceX.

Сам Маск отверг обвинения в госизмене из-за отказа активировать Starlink у Крыма. «Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Если кто и предатель, так те, кто меня так называет», – заявил предприниматель.

Напомним, в биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона был отмечен следующий эпизод. Якобы в 2022 году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот.

Как сообщает телеканал CNN, цитируя биографию бизнесмена, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Поэтому он отключил украинские подводные дроны со взрывчаткой от Starlink. В результате беспилотники потеряли связь и их вынесло на берег.

Позднее Илон Маск дал пояснения по этому поводу. Он сказал, что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре». В случае если Маск согласился бы, его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

Ранее президент Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком и талантливым предпринимателем. «Он активный, талантливый бизнесмен», – отметил глава государства.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничил Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он является единственным здравомыслящим человеком в Северной Америке.