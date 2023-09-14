В Херсонской области открыли «Школьный музей Победы»

«Всероссийский проект пришел на Херсонщину в этом году. Школы области одна за одной включаются в проект по созданию небольших музеев, которые в доступной и интересной форме рассказывают школьникам о событиях Великой Отечественной войны. Проект дает возможность формировать у детей понимание о настоящей истории. Реализация данного проекта стала возможна при содействии Музея Победы и Министерству Просвещения России. Это большая всероссийская программа, частью которой теперь является и Херсонкая область. А мы, со своей стороны, будем и дальше содействовать включению в нее все большего количества школ и учебных заведений региона, – отметил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

В Скадовском округе – это уже второй такой музей. Ранее специальный зал оформили в Скадовской школе номер 1, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы подходим к теме открытия таких музеев комплексно. Экспозиции в целом типовые, но в каждой школе есть своя изюминка. В Приморской школе экспозиция дополнена рассказами об освобождении села от немецко-фашистских захватчиков, есть материалы по Березнеговато-Снигиревской наступательной операции Третьего Украинского фронта, в результате которой освободили Херсон», – рассказала член партии «Единая Россия» Оксана Мороз.

Участие во всероссийской программе дает доступ не только к подобным экспозициям, но также открывает для учебных заведений обширную онлайн программу: участие в различных мероприятиях, форумах, викторинах. Педагоги получают методические пособия и онлайн уроки. «Историческое просвещение – лучшая защита от беспамятства. Сегодня важно создавать новые совместные межрегиональные проекты, иметь возможность общения и объединения на основе изучения истории. Особенно это важно в новых регионах России», – отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

В день открытия музея для школьников провели экскурсию. Педагоги специально готовились к ней, изучали исторические материалы. «Патриотическую работу среди школьников мы проводим постоянно. Классные часы, посещением музеев станицы и Скадовска и конечно мероприятия в нашем школьном музее, который теперь официально приобрел статус «Школьного музея победы» и дополнился такой прекрасной экспозицией. Буквально на днях мы рассказывали во всех параллелях о подвиге Зои Космодемьянской. Дети узнают много нового из того, что последние 20 лет принято было замалчивать. Благодаря музею мы сможем разнообразить уроки истории и конечно будем проводить здесь новые мероприятия к памятным датам», – рассказала директор приморской средней школы Ирина Бачинская.

Школьный музей победы в Приморском стал третьим действующим на территории региона. Херсонская область присоединилась ко всероссийской программе «Школьный музей Победы» в июне этого года. В других регионах России проект «Школьный музей победы» реализуется с сентября 2019 совместно с Министерством просвещения РФ, Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом при поддержке Российского исторического общества. К нему уже присоединились больше 1500 школ из 86 регионов и республики Беларусь.

