В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.10 комментариев
ОКР пообещал спортсменам компенсации за пропуск международных соревнований
Глава ОКР Поздняков: Спортсмены получат компенсации за пропуск международных соревнований
Олимпийский комитет России (ОКР) планирует ввести компенсации спортсменам за пропуск международных соревнований, сообщил президент организации Станислав Поздняков на расширенном заседании коллегии организации.
Поздняков поручил подготовить проект, который предусматривает выплату компенсаций членам олимпийской команды России, лишенным возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях, передает ТАСС.
Также президент ОКР заявил о необходимости воздействия на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, которая отказывается допускать россиян на турниры под своей эгидой.
Кроме того, Поздняков выразил мнение, что международный олимпийский комитет должен отменить рекомендации международным спортивным федерациям о допуске российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.
«Для участия наших спортсменов (в Олимпийских играх) нужно отменить пресловутые рекомендации, которые, как заявил один наш украинский коллега, были подготовлены на Украине и пришли в Лозанну прямиком из Киева. Мы с ними не согласны и будем бороться со всей принципиальностью» – сказал Поздняков.
Он добавил, что отсутствие понятных правил в вопросе допуска российских спортсменов до международных соревнований приводит к хаосу и ведет международное олимпийское движение к деградации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что олимпийское движение деградировало и утратило функцию объединения.