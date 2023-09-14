Москва подготовила ноту к МИД Австрии из-за угроз представителя США в Вене

Российские дипломаты готовят ноту к МИД Австрии из-за угроз представителя США в Вене

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Вартко взял слово вне очереди и «чуть ли не в истерике закричал, что все сказанное – ложь», в начале этой речи глава российской делегации встал, чтобы покинуть зал, и услышал в свой адрес угрозу, передает ТАСС.

В частности, представитель США сказал, что «российские делегаты и вся Российская Федерация повторит судьбу погибшего при крушении самолета руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина».

«Так и не понял, что это означает, – угрозы в адрес делегации, лично в адрес руководителя или кого?» – отметил Гаврилов, подчеркнув, что об инциденте было доложено.

Уточняется, что в течение часа в МИД Австрии будет направлена нота с требованием дать разъяснения о случившемся.

«Впервые такое допускается, мы несколько были смущены», – отметил Гаврилов.

Дипломат пояснил, что подобное поведение представителя США означает, что «люди уже не могут держать дипломатические удары».

«Мы это дело спускать не намерены, заткнуть нам рот просто так они не смогут. Мы говорили, говорим и будем говорить правду», – резюмировал российский дипломат.

Примечательно, что ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что все попытки западных стран «отменить» Россию являются ошибкой.