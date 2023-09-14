В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.0 комментариев
В Китае назвали связи Тайваня и США губительными для острова
Отношения Тайваня с США наносят вред острову и губят его, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.
Он пояснил, что стремление Тайваня к независимости «с опорой на США» толкает остров к опасности войны. По словам представителя оборонного ведомства, американские власти превращают Тайвань в «заминированный остров» и «склад боеприпасов», передает ТАСС.
Тань Кэфэй напомнил, что Пекин решительно выступает против любой формы официальных обменов и военных связей США и Тайване, а также продажи вооружений.
Он подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая сохраняет высокий уровень бдительности и готова защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая.
Напомним, Белый дом одобрил выделение 80 млн на закупку вооружения Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF).