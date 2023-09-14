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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    0 комментариев
    Борис Грызлов Борис Грызлов Белоруссия укрепляет связь с Дальним Востоком

    Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Четыре круга ада для русских в санкционной метафизике

    Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.

    4 комментария
    14 сентября 2023, 09:35

    Марочко заявил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском

    Марочко: Киев переводит к Артемовску подразделения, обученные инструкторами НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев перебрасывает 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную натовскими инструкторами, под Артемовск, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Андреевка, помимо активных боевых действий, командование ВСУ проводит заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов, передает РИА «Новости».

    Марочко, что эта бригада имеет на вооружении западную бронетехнику и артиллерию.

    Напомним, в начале августа британские инструкторы ВСУ потеряли автомат на учениях в Англии.

    14 сентября 2023, 07:40
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым с использованием беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. В Черном море уничтожены украинские безэкипажные катера.

    Около 05.30 мск российская ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом. Кроме того, около 05.00 Вооруженные силы Украины попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, сообщило ведомство в Telegram.

    В ночь на среду Украина атаковала десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО. Под удар выпущенных Украиной ракет попал судоремонтный завод, повреждения получили два корабля, находившиеся на ремонте. Три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены.

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    13 сентября 2023, 14:45
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки ударами авиации и огнем артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Вербового Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ около Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 140 военнослужащих, две машины пехоты и гаубица «Мста-Б».

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ рядом с Новомайорским ДНР и Приютным Запорожской области.

    Потери противника на этом направлении составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    За минувшие сутки ликвидированы порядка 205 военнослужащих, танк и три бронемашины, сообщил Конашенков.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американские гаубицы М777 и М119, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б», перечислили в Минобороны.

    Коментарии (10)
    14 сентября 2023, 08:49
    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Киев завершит контрнаступление в октябре

    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское контрнаступление закончится в октябре из-за смены погоды, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    По его словам, мобильность ВСУ сократится, как только изменится погода. Но у России все же будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией, передает Ura.ru.

    Джонсон также отметил, что Украина уже не сможет поддерживать свою армию.

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек. По словам российского лидера, у украинского «контрнаступа» нет результатов и успехов, а поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут.

    Коментарии (0)
    14 сентября 2023, 07:16
    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении

    Минобороны России сообщило о нанесении танками Т-90М «Прорыв» ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и боевикам вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    В министерстве рассказали, что танки «выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов», при этом «постоянно меняя позицию стрельбы» и оставаясь «неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия», передает ТАСС.

    Танкисты поддерживают связь с разведкой и операторами беспилотников. Огонь ведется из 125-миллиметровых орудий, используются как осколочно-фугасные, бронебойные, так и кумулятивные снаряды. Огонь ведется на дальность более 5 км – танки ведут прицельную стрельбу по баллистической траектории, используя рельеф местности и участки лесного массива.

    Механик-водитель танка с позывным «Тавда» сообщил, что «машина новая, 2023 года», работает «идеально». «Элементарные запуски, управление у нее гораздо лучше, по двигателю мощнее, кондиционер есть в машине», – рассказал он, отметив, что «вся приборная панель на экране отображается». По его словам, «наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны». «Главное, запоминать дорогу, чувствовать габариты машины», – сказал он.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа сорваны две атаки ВСУ, российские артиллерия и авиация поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли около 40 боевиков и боевую бронированную машину. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что артиллерийским огнем уничтожены пункт временной дислокации ВСУ, пункт управления БПЛА, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. Также уничтожены три машины с украинскими диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.

    Авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Ступочки, в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились американского орудия М119 и гаубицы «Мста-Б» в Дылеевке. Были нанесены удары по складу с боеприпасами и блиндажу в Спорном. Также ВСУ потеряли девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

    Напомним, танк Т-90М «Прорыв» – наиболее современный представитель семейства «девяностых» и самый приспособленный к условиям современного боя. Весной и летом сообщалось о поступлении партий этих танков в зону СВО.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2023, 08:45
    В ДНР рассказали о потерях Украины с начала СВО

    Гагин: Украина с начала СВО безвозвратно потеряла уже порядка 500 тыс. военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина c начала российской спецоперации потеряла уже порядка 0,5 млн военнослужащих, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил в Сети ролик о том, что «около 400 тыс. адресатов больше не поднимут трубку», передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в видео были представлены силуэты украинских военнослужащих, которые уже не позвонят и никогда не примут звонок. При этом число в 400 тысяч – данные лишь одного из нескольких сотовых операторов Украины.

    Гагин добавил: был момент, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, правда ли, что на Украине погибли более 500 тыс. военнослужащих, ничего не ответил, но как раз своим молчанием подтвердил цифру.

    Гагин отметил, что в этих данных не были учтены санитарные потери, а также пропавшие без вести. По его мнению, у Украины сейчас не столько «кризис призывного ресурса», сколько риск «демографического срыва».

    Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

    Коментарии (6)
    14 сентября 2023, 01:54
    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации

    Задержанный за участие в украинской террористической организации житель Москвы Евгений Мищенко госпитализирован

    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник правоохранительные органы задержали жителя Москвы Евгения Мищенко, он признал вину в участии в украинской террористической организации, в среду ему должны были избрать меру пресечения, но мужчина был госпитализирован, сообщил его адвокат Николай Фомин.

    Фомин сообщил, что следствие просило арестовать Мищенко на два месяца. Бабушкинский районный суд Москвы не вынес решения, так как Мищенко увезли на карете скорой помощи после жалобы на самочувствие, передает ТАСС.

    Дело вернули следователям «в связи с невозможностью рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения из-за отсутствия обвиняемого», сообщил Фомин. Мищенко «госпитализирован в одну из столичных больниц». Прокуратура хотела, чтобы рассмотрение продолжалось и в отсутствие Мищенко, но суд вернул материалы следствию.

    Мищенко задержали в понедельник, у него прошел обыск. Как следует из материалов дела, он признал вину по статье об участии в деятельности террористической организации – речь идет о запрещенном в России «Легионе «Свобода России». Мищенко грозит до 20 лет тюрьмы.

    В августе ФСБ задержала жительницу Алтайского края, искавшую радикалов для украинских боевиков по указанию этой же группировки. В июле ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военной техники в Казани – участника запрещенного в России «Легиона».

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 05:54
    Украинский генерал раскритиковал тех, кто «пишет тексты» Зеленскому

    Отставной генерал ВСУ Кривонос упрекнул Зеленского в создании ложного оптимизма

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский в своих выступлениях создает ложный оптимизм вокруг действий вооруженных сил Украины, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос отметил, что Зеленский «достаточно оптимистично говорит определенные вещи». «Но я не знаю, кто ему пишет эти тексты», – приводит слова Кривоноса ТАСС.

    Кривонос сказал, что в некоторых «моментах» у него возникает «беспокойство». Он полагает, что выступления Зеленского опять вызовут «радостный» фон в информационном пространстве, хотя мнение об успехах ВСУ не соответствует действительности.

    Напомним, Кривонос заявлял, что Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках. Он посетовал, что «кавээнщики страной управляют».


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    14 сентября 2023, 03:56
    Боец СВО закрыл сослуживцев собой от взрыва гранаты и выжил

    Российский военный с позывным «Водолаз» рассказал, как сослуживец закрыл его собой от взрыва гранаты

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный в бою на Авдеевском направлении закрыл собой сослуживцев от взрыва гранаты, он спас товарищей и выжил, сообщил боец первой славянской бригады с позывным «Водолаз».

    «Водолаз» рассказал, что шел «контактный ближний бой». «У меня к товарищу прилетела граната. Он спиной меня прикрыл», – сказал боец. По его словам, когда «граната прилетела», сослуживец «просто повернулся спиной, чтобы она не попала» в других осколками. «Прикрыл нас», – рассказал военный.

    В результате боец, прикрывший собой сослуживцев, оказался «очень тяжело ранен», но выжил. По словам «Водолаза», пострадавший «до сих пор восстанавливается после этих взрывов», передает РИА «Новости».


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    13 сентября 2023, 14:01
    Шойгу заявил о единственном варианте исхода украинского конфликта

    Глава Минобороны Шойгу: Россия победит на Украине, других вариантов нет

    Tекст: Александра Юдина

    У России нет другого выхода, как победить в украинском конфликте, заявил на канале «Россия 1» глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По его словам, российские военные держат активную оборону на нужных направлениях на Украине, а бойцы и командиры действуют уверенно, передает РИА «Новости».

    «Войска занимаются тем, что держат активную обороны на нужных и необходимых направлениях… надежно обороняем то, что на сегодня необходимо оборонять», – подчеркнул Шойгу.

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек. По словам российского лидера, у украинского «контрнаступа» нет результатов и успехов, а поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут.

    Коментарии (8)
    14 сентября 2023, 01:19
    Шестой беспилотник уничтожен ПВО над Брянской областью

    Минобороны России сообщило об уничтожении шестого украинского беспилотника над Брянской областью

    Шестой беспилотник уничтожен ПВО над Брянской областью
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожен украинский беспилотник, сообщает Минобороны России. Это уже шестой БПЛА, уничтоженный в регионе за несколько часов.

    БПЛА самолетного типа, с помощью которого киевский режим пытался совершить террористическую атаку, сбит около 00.45 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, как сообщало ранее Минобороны, над территорией Брянской области один БПЛА был сбит около 00.30 мск, два – около 00.10 мск, еще два – около 22.00 мск.

    Глава Брянской области Александр Богомаз позднее сообщил в Telegram, что беспилотные летательные аппараты были сбиты над Карачевским и Брянским районами, пострадавших и разрушений нет. До этого он сообщал об уничтожении БПЛА над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом, а также над Унечским районом.

    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 00:27
    Польша признала невозможность принять Украину в НАТО в данный момент

    Дуда заявил о невозможности принять Украину в НАТО в данный момент из-за конфликта с Россией

    Польша признала невозможность принять Украину в НАТО в данный момент
    @ Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    О непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи, заявил президент Польши Анджей Дуда.

    Дуда рассказал, что перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос вступления Украины в альянс. «С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос», – сказал Дуда. Он заявил, что «все прекрасно отдавали себе отчет» в этом, передает РИА «Новости».

    Как отметил Дуда, «это сложно просто потому», что на Украине продолжается конфликт. Суть пятой статьи Североатлантического договора ведет к тому, что сейчас в случае вступления Украины в НАТО альянсу пришлось бы вести боевые действия против России, сказал он. По его словам, «было очевидно, что страны НАТО не согласятся», на саммите обсуждали готовность «открыть Украине дверь в НАТО».

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали Киеву некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

    Коментарии (3)
    13 сентября 2023, 23:46
    США отказались идти на компромисс в политике «открытых дверей» НАТО

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер заявил об отказе США идти на компромисс в политике «открытых дверей» НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    У НАТО политика «открытых дверей», США не собираются идти на компромисс в этом вопросе, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллера спросили, считает ли Вашингтон правильным отказ учитывать требования России в сфере безопасности, в частности не принимать в НАТО Украину. Миллер заявил, что до обострения конфликта США не раз подчеркивали, что «хотят дипломатии с Россией». При этом он отказался озвучивать детали дипломатических переговоров того времени, передает ТАСС.

    Напомним, Москва заявила, что НАТО продолжает линию на втягивание в альянс Украины, и агрессивную риторику, посягает на безопасность России, что подтверждает правильность решения о начале спецоперации.

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    13 сентября 2023, 12:50
    ВСУ потеряли сто морпехов при попытке штурма Опытного в ДНР

    Пушилин: Потери ВСУ при попытке штурма Опытного в ДНР составили около 100 морпехов убитыми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли около ста морских пехотинцев при попытке штурма Опытного в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Он назвал фейком распространяемые украинской стороной заявления о том, что ВСУ удалось закрепиться в Опытном.

    По его словам, ВФУ сами поверили украинскому фейку и кинули под Опытное морпехов, но первая бригада 1-го армейского корпуса ВС России держала ситуацию под контролем, в итоге украинские войска там потеряли около ста человек только погибшими, передает ТАСС.

    Пушилин также сообщил, что на Марьинском направлении наблюдаются успехи российских сил, которые продвинулись на несколько сотен метров. При этом на Угледарском направлении украинская армия провела ротацию и активизировалась, постоянно пытаясь вести разведку боем. Под Артемовском идут круглосуточные позиционные сражения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении за сутки уничтожено до 145 украинских военных и два танка.

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    13 сентября 2023, 14:52
    На Краснолиманском направлении отражены две атаки бригады «Азов»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка российских войск «Центр» в последние сутки отразила атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещен в России, признан террористическим), сообщило Минобороны России.

    Всего «Центр» отразил две атаки на Краснолиманском направлении, они пришлись к востоку от Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 65 бойцов и две бронемашины.

    Западная группировка на Купянском направлении поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Новоселовское (ЛНР), Ольшаны и Котляровка (Харьковская область).

    Там ВСУ потеряли до 85 человек, два БТР и две машины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Гвоздика», американская артиллерийская система М777 и американская гаубица М109 Paladin.

    У поселка Глубокое (Харьковская область) ликвидирован склад боеприпасов 114-й бригады теробороны.

    У острова Алексеевский на Херсонском направлении поражены скопления живой силы 124-й бригады теробороны. Там уничтожено более 80 украинских военных и артиллерийская система М777.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили украинские станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 у поселка Лукашево (Запорожская область) и СТ-68 у Котляровки (Днепропетровская область).

    ПВО за сутки перехватила пять снарядов РЗСО HIMARS, уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотников у поселков Благодатное, Зайцево (ДНР), Верхнекаменка, Нововодяное (ЛНР), Кардашинка, Саги (Херсонская область), Новогоровка и Тарасовка (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов, 6706 беспилотников, 437 ЗРК, 11 811 танков и других бронемашин, 1150 машин РСЗО, 6359 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    13 сентября 2023, 22:33
    Украинские беспилотники сбиты в Белгородской и Брянской областях

    Губернаторы Гладков и Богомаз сообщили об уничтожении воздушных целей в Белгородской и Брянской областях

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО сбила воздушную цель над селом Тулянка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО над Унечским районом двух беспилотников.

    Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, накто не пострадал, «разрушений нет».

    Богомаз в Telegram рассказал, что ПВО пресекла атаку украинских террористов. Он поблагодарил подразделения ПВО и сообщил, что «пострадавших и разрушений нет».

    Минобороны России в Telegram подтвердило, что около 21.30 мск над территорией Белгородской области уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Около 22.00 мск дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    В понедельник российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородской области. В воскресенье силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

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    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

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    Визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии

    Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Глава Северной Кореи поддержал действия Москвы на Украине, а также выразил надежду на укрепление двусторонних связей. Вскоре он также посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. Что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

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      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

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