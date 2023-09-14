Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.0 комментариев
Ростех разработал инфракрасную камеру с дальностью обнаружения до 20 км
Ростех разработал инфракрасную камеру с дальностью обнаружения до 20 километров
Входящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» выпустил первые опытные образцы инфракрасной телевизионной камеры с дальностью обнаружения до 20 км, говорится в сообщении госкорпорации.
Как отметили в Ростехе, прибор может использоваться в наземных системах наблюдения, беспилотниках, в составе обзорно-следящих бортовых систем различных летательных аппаратов, передает ТАСС.
Как отметил гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников SWIR-камера в ночное время позволяет наблюдать объекты на порядок четче, чем устройства, работающие в видимом спектральном диапазоне, а при использовании лазерной подсветки дальность обнаружения объектов у прибора в 3-3,5 раза больше, чем у систем средне- и длинноволнового диапазона.
В госкорпорации уточнили, что при применении лазерной подсветки оборудование обнаруживает объекты на расстоянии до 20 км и формирует изображение с высоким разрешением даже в полной темноте.
Ранее «Росэлектроника» начала поставки антидронных комплексов «Серп-ВС6».